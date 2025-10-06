एक्सप्लोरर
पिंक टैंक टॉप और डेनिम जीन्स में स्पॉट हुईं नोरा फतेही, हेयर स्टाइल ने खींचा ध्यान
Nora Fatehi Spotted: हमेशा अपने हुस्न का जलवा बिखेरने वाली नोरा फतेही को आज पैप्स ने स्टाइलिश अंदाज में स्पॉट किया. वायरल तस्वीरों में उनकी खूबसूरती देख आप भी एक्ट्रेस से अपनी नजरें हटा नहीं पाएंगे.
हुस्न की मल्लिका नोरा फतेही को आज पैप्स ने स्पॉट किया. ब्लू डेनिम जीन्स और क्रॉप टॉप में उनका लुक बहुत ही स्टाइलिश नजर आ रहा है. एक बार फिर हसीना ने अपने ग्लैमर का तड़का लगाते हुए लाइमलाइट अपने नाम की है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 06 Oct 2025 10:46 PM (IST)
Tags :Nora Fatehi KD The Devil The Royals
बॉलीवुड
7 Photos
अहान पांडे अपनी उम्र से बड़ी एक्ट्रेस संग फरमाएंगे इश्क! 'सैयारा' के बाद हाथ लगी ये बड़ी फिल्म
बॉलीवुड
7 Photos
बॉबी देओल को बॉलीवुड में पूरे हुए 30 साल, पैपराजी संग सेलिब्रेट किया ये स्पेशल मूमेंट
बॉलीवुड
7 Photos
पापा बने अरबाज खान तो पोती से मिलने अस्पताल पहुंचीं सलमा खान, सलमान-अर्पिता भी आए नजर
बॉलीवुड
10 Photos
ज्योति सिंह की 10 तस्वीरें, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी खूबसूरती में एक्ट्रेसेस से नहीं हैं कम
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बिहार चुनाव से पहले आए इस सर्वे में चौंकाने वाले दावे... जानें जीत के अनुमान से वोट परसेंट तक सबकुछ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CJI पर जूता फेंकने की कोशिश पर अखिलेश बोले, 'प्रभुत्ववादी सोच नफरत को जन्म देती है'
क्रिकेट
2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 लिस्ट कर देगी हैरान
बॉलीवुड
खुशी कपूर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, बला की हसीन लगती हैं श्रीदेवी की छोटी बेटी
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
अहान पांडे अपनी उम्र से बड़ी एक्ट्रेस संग फरमाएंगे इश्क! 'सैयारा' के बाद हाथ लगी ये बड़ी फिल्म
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion