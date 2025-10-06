हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पिंक टैंक टॉप और डेनिम जीन्स में स्पॉट हुईं नोरा फतेही, हेयर स्टाइल ने खींचा ध्यान

पिंक टैंक टॉप और डेनिम जीन्स में स्पॉट हुईं नोरा फतेही, हेयर स्टाइल ने खींचा ध्यान

Nora Fatehi Spotted: हमेशा अपने हुस्न का जलवा बिखेरने वाली नोरा फतेही को आज पैप्स ने स्टाइलिश अंदाज में स्पॉट किया. वायरल तस्वीरों में उनकी खूबसूरती देख आप भी एक्ट्रेस से अपनी नजरें हटा नहीं पाएंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Oct 2025 10:51 PM (IST)
Nora Fatehi Spotted: हमेशा अपने हुस्न का जलवा बिखेरने वाली नोरा फतेही को आज पैप्स ने स्टाइलिश अंदाज में स्पॉट किया. वायरल तस्वीरों में उनकी खूबसूरती देख आप भी एक्ट्रेस से अपनी नजरें हटा नहीं पाएंगे.

हुस्न की मल्लिका नोरा फतेही को आज पैप्स ने स्पॉट किया. ब्लू डेनिम जीन्स और क्रॉप टॉप में उनका लुक बहुत ही स्टाइलिश नजर आ रहा है. एक बार फिर हसीना ने अपने ग्लैमर का तड़का लगाते हुए लाइमलाइट अपने नाम की है.

1/7
नोरा फतेही बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार की जाती हैं. हर बार वो अपने स्टाइल और फैशन सेंस से दर्शकों के दिल में अपनी जगह बना ही लेती हैं.
नोरा फतेही बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार की जाती हैं. हर बार वो अपने स्टाइल और फैशन सेंस से दर्शकों के दिल में अपनी जगह बना ही लेती हैं.
2/7
आज एक बार फिर उन्होंने अपने हुस्न का जलवा बिखेरते हुए सभी की तारीफे अपने नाम कर ली हैं. डेनिम जीन्स और पिंक टॉप में हसीना बला की खूबसूरत लग रही हैं.
आज एक बार फिर उन्होंने अपने हुस्न का जलवा बिखेरते हुए सभी की तारीफे अपने नाम कर ली हैं. डेनिम जीन्स और पिंक टॉप में हसीना बला की खूबसूरत लग रही हैं.
3/7
पैप्स के सामने उन्होंने एक से बढ़कर एक पोज दिया है. अब एक्ट्रेस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड कर रही हैं.
पैप्स के सामने उन्होंने एक से बढ़कर एक पोज दिया है. अब एक्ट्रेस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड कर रही हैं.
4/7
वायरल पिक्चर्स में नोरा फतेही की नेचुरल ब्यूटी भी देखने को मिली. गालों में हल्का सा ब्लश लगाते हुए और हल्की ही मुस्कान के साथ उन्होंने अपने लुक पर चार–चांद लगा दिया है.
वायरल पिक्चर्स में नोरा फतेही की नेचुरल ब्यूटी भी देखने को मिली. गालों में हल्का सा ब्लश लगाते हुए और हल्की ही मुस्कान के साथ उन्होंने अपने लुक पर चार–चांद लगा दिया है.
5/7
इस दौरान उनके न्यू हेयरकट ने हर किसी का ध्यान खींच लिया. ये हेयर स्टाइल उनपर काफी सूट कर रहा था.
इस दौरान उनके न्यू हेयरकट ने हर किसी का ध्यान खींच लिया. ये हेयर स्टाइल उनपर काफी सूट कर रहा था.
6/7
प्रोफेशनल लाइफ में भी एक्ट्रेस बढ़िया काम कर रही हैं. आखिरी बार उन्हें नेटफ्लिक्स की सीरीज 'द रॉयल्स' में देखा गया था.
प्रोफेशनल लाइफ में भी एक्ट्रेस बढ़िया काम कर रही हैं. आखिरी बार उन्हें नेटफ्लिक्स की सीरीज 'द रॉयल्स' में देखा गया था.
7/7
रिपोर्ट्स के मुताबिक अब नोरा फतेही 'केडी: द डेविल' में नजर आएंगी. वहीं 7 अक्टूबर को फिल्म 'थामा' से उनका आइटम सॉन्ग भी रिलीज होने वाला है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक अब नोरा फतेही 'केडी: द डेविल' में नजर आएंगी. वहीं 7 अक्टूबर को फिल्म 'थामा' से उनका आइटम सॉन्ग भी रिलीज होने वाला है.
Published at : 06 Oct 2025 10:46 PM (IST)
Nora Fatehi KD The Devil The Royals

