नोरा फतेही का ग्लैमरस लुक देख अटक जाएंगी सांसें, तस्वीरों में देखें सिजलिंग अवतार

जेब में सिर्फ 5 हजार रुपए लेकर नोरा फतेही कनाडा से भारत आईं और खूब मेहनत किया. आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाईं और उन्हें वो प्यार मिल रहा है जिसकी वो वाकई में हकदार हैं. बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड या गॉड फादर के उन्होंने अपने दम पर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है.