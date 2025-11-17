हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नोरा फतेही का ग्लैमरस लुक देख अटक जाएंगी सांसें, तस्वीरों में देखें सिजलिंग अवतार

Nora Fatehi Photos: नोरा फतेही आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. अपने टैलेंट और खूबसूरती के दम उन्हें अलग मुकाम हासिल किया है. सोशल मीडिया पर भी वो अपने खूबसूरत अंदाज को लेकर चर्चा में रहती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Nov 2025 11:58 AM (IST)
नोरा फतेही अक्सर ही सोशल मीडिया पर अपने ग्लैमरस लुक्स को लेकर सुर्खियां बटोरती हैं. उनकी हर एक तस्वीर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती है और उनका हर आउटफिट एक स्टाइल स्टेटमेंट बन जाता है. यहां देखिए उनकी दिलकश अदाएं

नोरा फतेही अपने ग्लैमरस लुक्स को लेकर अक्सर ही लाइमलाइट में रहती हैं. स्टाइल और फैशन में हमेशा ही वो खुद को सबसे बेस्ट साबित कर ही देती हैं. उनकी हर एक अदा पर फैंस अपना दिल हार बैठते हैं.
फिल्मों में भी नोरा फतेही अपने एक्टिंग और डांस मूव्स से लोगों को दीवाना बना चुकी हैं. आज हसीना किसी पहचान की मोहताज नहीं है. अपनी दिलकश अदाओं का जलवा बिखेर वो हर बार दर्शकों को इंप्रेस करती हैं.
इंडियन हो या वेस्टर्न हर आउटफिट में ही हसीना कहर बरपाती हैं. सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने के महज कुछ ही घंटों में एक्ट्रेस के पिक्चर्स वायरल हो जाते हैं और फैंस भी उनकी खूबसूरती के कायल हो जाते है .
जेब में सिर्फ 5 हजार रुपए लेकर नोरा फतेही कनाडा से भारत आईं और खूब मेहनत किया. आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाईं और उन्हें वो प्यार मिल रहा है जिसकी वो वाकई में हकदार हैं. बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड या गॉड फादर के उन्होंने अपने दम पर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है.
सलमान खान के हिट शो बिग बॉस का हिस्सा बनकर उन्होंने खूब फेम कमाया. इस शो के बाद से ही उन्हें कई डांस नंबर्स के ऑफर मिलने लगे और लोगों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ते गई. अब तो नोरा फतेही के बिना कोई भी आइटम सॉन्ग पूरा ही नहीं होता.
'दिलबर' और 'हाय गर्मी' जैसे डांस नंबर्स से उनकी पॉपुलैरिटी में तेजी से बढ़ौतरी हुई. आज सोशल मीडिया, ब्रांड एंडोर्समेंट और फिल्मों में काम कर नोरा फतेही मोटी कमाई करती है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक नोरा फतेही 40 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन हैं. फिल्मों के अलावा एक्ट्रेस कई डांस रियलिटी शोज में बतौर जज भी नजर आ चुकी हैं. आखिरी बार उन्हें 'द रॉयल्स' में देखा गया और अब वो 'केडी: द डेविल' में नजर आएंगी.
Published at : 17 Nov 2025 11:58 AM (IST)
Nora Fatehi The Royals

