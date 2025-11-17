एक्सप्लोरर
नोरा फतेही का ग्लैमरस लुक देख अटक जाएंगी सांसें, तस्वीरों में देखें सिजलिंग अवतार
Nora Fatehi Photos: नोरा फतेही आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. अपने टैलेंट और खूबसूरती के दम उन्हें अलग मुकाम हासिल किया है. सोशल मीडिया पर भी वो अपने खूबसूरत अंदाज को लेकर चर्चा में रहती हैं.
नोरा फतेही अक्सर ही सोशल मीडिया पर अपने ग्लैमरस लुक्स को लेकर सुर्खियां बटोरती हैं. उनकी हर एक तस्वीर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती है और उनका हर आउटफिट एक स्टाइल स्टेटमेंट बन जाता है. यहां देखिए उनकी दिलकश अदाएं
Published at : 17 Nov 2025 11:58 AM (IST)
Tags :Nora Fatehi The Royals
