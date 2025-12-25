हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
न्यू ईयर पर दिखना है सबसे हसीन, तो अपनाएं नोरा फतेही का ये स्टाइलिश लुक

न्यू ईयर पर दिखना है सबसे हसीन, तो अपनाएं नोरा फतेही का ये स्टाइलिश लुक

New Year party Inspiration: अगर आप न्यू ईयर पार्टी में सबसे अलग दिखना चाहती हैं तो नोरा के इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. ये स्टाइलिश आउटफिट और कॉन्फिडेंस आपको पार्टी की क्वीन बना सकती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Dec 2025 05:44 PM (IST)
New Year party Inspiration: अगर आप न्यू ईयर पार्टी में सबसे अलग दिखना चाहती हैं तो नोरा के इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. ये स्टाइलिश आउटफिट और कॉन्फिडेंस आपको पार्टी की क्वीन बना सकती हैं.

न्यू ईयर पार्टी में सबसे स्टाइलिश और ग्लैमरस दिखने का सपना हर किसी का होता है. ऐसे में अगर आप भी अपने लुक से सबका ध्यान खींचना चाहती हैं तो नोरा फतेही का ये लेटेस्ट अंदाज आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकता है.

न्यू ईयर पार्टी का नाम आते ही हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल होता है न्यू ईयर में एसा क्या पहनें कि सबसे अलग और सबसे स्टाइलिश दिखें. ऐसे में अगर आप ग्लैमरस और एलिगेंट लुक चाहती हैं तो नोरा फतेही का ये लेटेस्ट लुक आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकता है. इस तस्वीर में नोरा का अंदाज इतना पावरफुल है कि नजरें अपने आप उन पर टिक जाती हैं.
न्यू ईयर पार्टी का नाम आते ही हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल होता है न्यू ईयर में एसा क्या पहनें कि सबसे अलग और सबसे स्टाइलिश दिखें. ऐसे में अगर आप ग्लैमरस और एलिगेंट लुक चाहती हैं तो नोरा फतेही का ये लेटेस्ट लुक आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकता है. इस तस्वीर में नोरा का अंदाज इतना पावरफुल है कि नजरें अपने आप उन पर टिक जाती हैं.
नोरा ने इस लुक में डीप वाइन कलर की स्ट्रैपलेस बॉडीकॉन ड्रेस पहनी है. जो क्रोकोडाइल टेक्सचर में डिजाइन की गई है. ये ड्रेस उनके फिगर को खूबसूरती से हाइलाइट कर रही है और साथ ही एक रिच और लग्जरी फील भी दे रही है.
नोरा ने इस लुक में डीप वाइन कलर की स्ट्रैपलेस बॉडीकॉन ड्रेस पहनी है. जो क्रोकोडाइल टेक्सचर में डिजाइन की गई है. ये ड्रेस उनके फिगर को खूबसूरती से हाइलाइट कर रही है और साथ ही एक रिच और लग्जरी फील भी दे रही है.
