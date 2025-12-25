एक्सप्लोरर
न्यू ईयर पर दिखना है सबसे हसीन, तो अपनाएं नोरा फतेही का ये स्टाइलिश लुक
New Year party Inspiration: अगर आप न्यू ईयर पार्टी में सबसे अलग दिखना चाहती हैं तो नोरा के इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. ये स्टाइलिश आउटफिट और कॉन्फिडेंस आपको पार्टी की क्वीन बना सकती हैं.
न्यू ईयर पार्टी में सबसे स्टाइलिश और ग्लैमरस दिखने का सपना हर किसी का होता है. ऐसे में अगर आप भी अपने लुक से सबका ध्यान खींचना चाहती हैं तो नोरा फतेही का ये लेटेस्ट अंदाज आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकता है.
Published at : 25 Dec 2025 05:37 PM (IST)
Nora Fatehi Bollywood New Year Look
