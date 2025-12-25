न्यू ईयर पर दिखना है सबसे हसीन, तो अपनाएं नोरा फतेही का ये स्टाइलिश लुक

न्यू ईयर पार्टी का नाम आते ही हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल होता है न्यू ईयर में एसा क्या पहनें कि सबसे अलग और सबसे स्टाइलिश दिखें. ऐसे में अगर आप ग्लैमरस और एलिगेंट लुक चाहती हैं तो नोरा फतेही का ये लेटेस्ट लुक आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकता है. इस तस्वीर में नोरा का अंदाज इतना पावरफुल है कि नजरें अपने आप उन पर टिक जाती हैं.