करोड़पति फुटबॉलर को डेट कर रही नोरा फतेही? जानें- कौन है एक्ट्रेस का बॉयफ्रेंड?
Nora Fatehi Dating Rumors: नोरा फतेही आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती हैं. वहीं अब नोरा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. खबरें हैं कि वो मोरक्कन फुटबॉलर को डेट कर रही हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. चर्चा है कि नोरा फतेही को उनके सपनों का राजकुमार मिल गया है. एक्ट्रेस मोरक्कन फुटबॉलर को डेट कर रही हैं. आखिर वो फुटबॉलर कौन है? आइए जानते हैं.
Published at : 13 Jan 2026 12:38 PM (IST)
