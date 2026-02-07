एक्सप्लोरर
नोरा फतेही ने एयरपोर्ट पर पैप्स संग सेलिब्रेट किया 34वां बर्थडे, ब्लैक ड्रेस में बेहद खूबसूरत लगीं एक्ट्रेस
Nora Fatehi Birthday Celebration: नोरा फतेही ने कल यानी 6 फरवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. उन्होंने इस खास दिन को पैप्स के साथ केक कट करके सेलिब्रेट किया जिसकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही ने कल 6 फरवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. वहीं अब हाल ही में उन्होंने मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद पैप्स संग केक कट करके अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. आइए देखते है उनके इस सेलिब्रेशन की झलक.
