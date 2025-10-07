हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नोरा फतेही की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, 'थामा' की आइटम गर्ल का फिगर देख आहें भरते हैं फैंस

नोरा फतेही की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, 'थामा' की आइटम गर्ल का फिगर देख आहें भरते हैं फैंस

Nora Fatehi 10 Glamorous Photos: एक्ट्रेस नोरा फतेही हमेशा से ही अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं. सोशल मीडिया ओर भी उनकी तस्वीरें काफी वायरल होती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Oct 2025 10:08 PM (IST)
Nora Fatehi 10 Glamorous Photos: एक्ट्रेस नोरा फतेही हमेशा से ही अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं. सोशल मीडिया ओर भी उनकी तस्वीरें काफी वायरल होती हैं.

नोरा फतेही एक बार फिर अपने डांस मूव्स और ग्लैमरस लुक से सोशल मीडिया पर छा गई हैं. हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म ‘थामा’ के आइटम सॉन्ग में उनके जबरदस्त डांस ने फैंस को दीवाना बना दिया है.

1/10
नोरा फतेही इस दिनों काफी सुर्खियों बटोरती नजर आ रही हैं.
नोरा फतेही इस दिनों काफी सुर्खियों बटोरती नजर आ रही हैं.
2/10
दरअसल नोरा का एक नया गाना रिलीज हुआ है. जिसमें उनकी शानदार परफोर्मेंस ने फैंस को दीवाना बना दिया है.
दरअसल नोरा का एक नया गाना रिलीज हुआ है. जिसमें उनकी शानदार परफोर्मेंस ने फैंस को दीवाना बना दिया है.
3/10
हाल ही में नोरा आयुष्मान खुराना की फिल्म 'थामा' के नए गाने 'दिलबर की आंखों का' में नजर आई हैं.
हाल ही में नोरा आयुष्मान खुराना की फिल्म 'थामा' के नए गाने 'दिलबर की आंखों का' में नजर आई हैं.
4/10
इसके अलावा नोरा अपने ग्लैमरस और खूबसूरत लुक को लेकर खूब चर्चा में रहती हैं.
इसके अलावा नोरा अपने ग्लैमरस और खूबसूरत लुक को लेकर खूब चर्चा में रहती हैं.
5/10
नोरा अक्सर इंस्ट्राग्राम पर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. जहां उनका कातिलाना अवतार देखने को मिलता है.
नोरा अक्सर इंस्ट्राग्राम पर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. जहां उनका कातिलाना अवतार देखने को मिलता है.
6/10
इस तस्वीर में नोरा हॉल्टर नेक वाले हैवी वर्क बॉडीकॉन में दिखाई दे रही हैं. उनका ये लुक बेहद ही ग्लैमरस और स्टाइलिश है. सटल मेकअप और स्लीक हेयरस्टाइल के साथ उन्होंने इस लुक को कंप्लीट किया है.
इस तस्वीर में नोरा हॉल्टर नेक वाले हैवी वर्क बॉडीकॉन में दिखाई दे रही हैं. उनका ये लुक बेहद ही ग्लैमरस और स्टाइलिश है. सटल मेकअप और स्लीक हेयरस्टाइल के साथ उन्होंने इस लुक को कंप्लीट किया है.
7/10
इस ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस में नोरा बला की हसीन दिख रही हैं. मिनिमल मेकअप और कर्ली हेयरस्टाइल में उनका ये लुक काफी क्लासी नजर आ रहा है.
इस ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस में नोरा बला की हसीन दिख रही हैं. मिनिमल मेकअप और कर्ली हेयरस्टाइल में उनका ये लुक काफी क्लासी नजर आ रहा है.
8/10
इस तस्वीर में नोरा का लुक बेहद ग्लैमरस और सिजलिंग लग रहा है उन्होंने शिमरी साड़ी पहनी हुई है. साथ ही सटल मेकअप किया है और बालों को खुला रखा है. उनका कॉन्फिडेंट पोज और स्टाइलिश एक्सप्रेशन लुक को और भी एलिगेंट बना रहा है.
इस तस्वीर में नोरा का लुक बेहद ग्लैमरस और सिजलिंग लग रहा है उन्होंने शिमरी साड़ी पहनी हुई है. साथ ही सटल मेकअप किया है और बालों को खुला रखा है. उनका कॉन्फिडेंट पोज और स्टाइलिश एक्सप्रेशन लुक को और भी एलिगेंट बना रहा है.
9/10
इस रेड कलर के हाई स्लिट और बैकलेस ड्रेस में नोरा बेहद ही ग्लैमरस लग रही हैं. लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने लाइट मेकअप के साथ बन बनाया है. जिससे उनके लुक के चार चांद लग गए हैं.
इस रेड कलर के हाई स्लिट और बैकलेस ड्रेस में नोरा बेहद ही ग्लैमरस लग रही हैं. लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने लाइट मेकअप के साथ बन बनाया है. जिससे उनके लुक के चार चांद लग गए हैं.
10/10
इस तस्वीर में नोरा का अंदाज एकदम रॉयल है. उन्होंने सिल्वर-व्हाइट कलर का फिटेड गाउन पहना है. ओपन हेयर और मिनिमल ज्वेलरी के साथ उन्होंने पूरे लुक को बेहद एलिगेंट टच दिया है.
इस तस्वीर में नोरा का अंदाज एकदम रॉयल है. उन्होंने सिल्वर-व्हाइट कलर का फिटेड गाउन पहना है. ओपन हेयर और मिनिमल ज्वेलरी के साथ उन्होंने पूरे लुक को बेहद एलिगेंट टच दिया है.
Published at : 07 Oct 2025 10:07 PM (IST)
Nora Fatehi Thamma Dilbar Ki Aankhon Ka

Photo Gallery

