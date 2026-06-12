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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडNitanshi Goel Birthday: ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न, स्टाइल के मामले में बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं नितांशी गोयल, देखें तस्वीरें

Nitanshi Goel Birthday: ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न, स्टाइल के मामले में बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं नितांशी गोयल, देखें तस्वीरें

Nitanshi Goel Birthday: 'लापता लेडीज' फेम नितांशी गोयल आज 19 साल की हो गई हैं. कम उम्र में ही उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग और स्टाइल से खास पहचान बनाई है, जिसमें उनका फैशन सेंस देखने लायक है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Jun 2026 06:26 AM (IST)
Nitanshi Goel Birthday: 'लापता लेडीज' फेम नितांशी गोयल आज 19 साल की हो गई हैं. कम उम्र में ही उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग और स्टाइल से खास पहचान बनाई है, जिसमें उनका फैशन सेंस देखने लायक है.

नेटफ्लिक्स की 'लापता लेडीज' से पहचान बनाने वाली नितांशी गोयल आज अपना 19वां जन्मदिन मना रही हैं. कम उम्र में लोकप्रिय होना उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हैं. इतना ही नहीं, खूबसूरती में भी वो बॉलीवुड की कई बड़ी ऐक्ट्रेसेस को कड़ी टक्कर देती हैं. इसी बीच आइए नितांशी के लुक पर एक नजर डालते हैं, जिसमें वो ट्रेडिशनल से लेकर वेस्टर्न तक, उनका स्टाइल बेहद अलग और खास हैं.

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इस फोटो में नितांशी ने ग्रीन कलर की साड़ी पहना हैं, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं. साथ ही उनका ब्लाउज और नेकपीस उन्हें बहुत अट्रैक्टिव बना रहा हैं.
इस फोटो में नितांशी ने ग्रीन कलर की साड़ी पहना हैं, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं. साथ ही उनका ब्लाउज और नेकपीस उन्हें बहुत अट्रैक्टिव बना रहा हैं.
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जींस, टॉप और शूज में नितांशी का ये कैजुअल लुक भी बहुत शानदार हैं. समर सीजन में इसे आसानी से कैरी किया जा सकता हैं.
जींस, टॉप और शूज में नितांशी का ये कैजुअल लुक भी बहुत शानदार हैं. समर सीजन में इसे आसानी से कैरी किया जा सकता हैं.
Published at : 12 Jun 2026 06:26 AM (IST)
Tags :
Nitanshi Goel

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