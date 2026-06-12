एक्सप्लोरर
Nitanshi Goel Birthday: ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न, स्टाइल के मामले में बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं नितांशी गोयल, देखें तस्वीरें
Nitanshi Goel Birthday: 'लापता लेडीज' फेम नितांशी गोयल आज 19 साल की हो गई हैं. कम उम्र में ही उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग और स्टाइल से खास पहचान बनाई है, जिसमें उनका फैशन सेंस देखने लायक है.
नेटफ्लिक्स की 'लापता लेडीज' से पहचान बनाने वाली नितांशी गोयल आज अपना 19वां जन्मदिन मना रही हैं. कम उम्र में लोकप्रिय होना उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हैं. इतना ही नहीं, खूबसूरती में भी वो बॉलीवुड की कई बड़ी ऐक्ट्रेसेस को कड़ी टक्कर देती हैं. इसी बीच आइए नितांशी के लुक पर एक नजर डालते हैं, जिसमें वो ट्रेडिशनल से लेकर वेस्टर्न तक, उनका स्टाइल बेहद अलग और खास हैं.
1/10
2/10
Published at : 12 Jun 2026 06:26 AM (IST)
Tags :Nitanshi Goel
बॉलीवुड
10 Photos
ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न, हर लुक में स्टाइलिश लगती हैं नितांशी गोयल, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
सायनी घोष से पहले TMC की ये पूर्व मुस्लिम सांसद रही थी सुर्खियों में, मांग में सिंदूर भर लूटी लाइमलाइट, शादीशुदा जिंदगी में मचा था बवाल
बॉलीवुड
7 Photos
'वेलकम टू द जंगल' के ट्रेलर लॉन्च में लगा सितारों का मेला, दिशा पाटनी के ग्लैमर ने लूटी लाइमलाइट, अक्षरा सिंह भी आईं नजर
बॉलीवुड
7 Photos
69 की उम्र में बेटी ट्विंकल से यंग लगीं डिंपल कपाड़िया, एयरपोर्ट में दिखा स्टाइलिश लुक, देखें Photos
बॉलीवुड
10 Photos
नोएडा की इस लड़की ने 19 की उम्र में कमाया बड़ा नाम, 'लापता लेडीज' से रातों-रात ऐसे बदली किस्मत
बॉलीवुड
8 Photos
शादी से पहले गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए आमिर खान, हाथों में हाथ डाले आए नजर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'फूल और कांटे' एक्ट्रेस मधु बोलीं- उस वक्त फिल्म में छेड़छाड़ को प्यार समझा गया था, आज ऐसा करने वाला जेल पहुंच जाएगा
मनोरंजन
पूनम ढिल्लों ने बताए योग के फायदे, बोलीं- बढ़ती उम्र में फिट और एक्टिव रहने का मंत्र है योगासन
मनोरंजन
रिव्यू: 2026 का बेस्ट क्राइम शो, 'पाताल लोक' को दे दी टक्कर, 'राख' की पीक डिटेलिंग दिल जीत लेगी
मनोरंजन
'अब वो हीरोइन की मां बन गई हैं...', अक्षय कुमार ने रवीना टंडन को लेकर कही ये बड़ी बात
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न, हर लुक में स्टाइलिश लगती हैं नितांशी गोयल, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
सायनी घोष से पहले TMC की ये पूर्व मुस्लिम सांसद रही थी सुर्खियों में, मांग में सिंदूर भर लूटी लाइमलाइट, शादीशुदा जिंदगी में मचा था बवाल
एपी सिंहएडवोकेट
Opinion