इस फोटो में नितांशी ने ग्रीन कलर की साड़ी पहना हैं, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं. साथ ही उनका ब्लाउज और नेकपीस उन्हें बहुत अट्रैक्टिव बना रहा हैं.