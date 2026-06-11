नितांशी गोयल का जन्म 12 जून 2007 को नोएडा में हुआ था. वो बचपन से ही एक्ट्रेस बनने का सपना देखती थीं. उनके इस सपने को पूरा करने के लिए उनके परिवार ने भी बड़ा त्याग किया.