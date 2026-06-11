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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडHappy Birthday Nitanshi Goel: नोएडा की नितांशी गोयल ने 19 की उम्र में कमाया बड़ा नाम, 'लापता लेडीज' से रातों-रात ऐसे बदली किस्मत

Happy Birthday Nitanshi Goel: नोएडा की नितांशी गोयल ने 19 की उम्र में कमाया बड़ा नाम, 'लापता लेडीज' से रातों-रात ऐसे बदली किस्मत

Happy Birthday Nitanshi Goel: एक्ट्रेस नितांशी गोयल 12 जून को अपना 19वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. आइए इस खास मौके पर उनकी स्ट्रगल स्टोरी जानते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Jun 2026 03:00 PM (IST)
Happy Birthday Nitanshi Goel: एक्ट्रेस नितांशी गोयल 12 जून को अपना 19वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. आइए इस खास मौके पर उनकी स्ट्रगल स्टोरी जानते हैं.

आमिर खान की फिल्म 'लापता लेडीज' में 'फूल कुमारी' का किरदार निभाकर घर-घर मशहूर हुईं एक्ट्रेस नितांशी गोयल आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से इंडस्ट्री में अलग जगह बनाई है. नितांशी ने अपने करियर की शुरुआत एक चाइल्ड मॉडल के तौर पर की थी. आइए नितांशी गोयल के 19वें बर्थडे पर उनकी स्ट्रगल स्टोरी जानते हैं.

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नितांशी गोयल का जन्म 12 जून 2007 को नोएडा में हुआ था. वो बचपन से ही एक्ट्रेस बनने का सपना देखती थीं. उनके इस सपने को पूरा करने के लिए उनके परिवार ने भी बड़ा त्याग किया.
नितांशी गोयल का जन्म 12 जून 2007 को नोएडा में हुआ था. वो बचपन से ही एक्ट्रेस बनने का सपना देखती थीं. उनके इस सपने को पूरा करने के लिए उनके परिवार ने भी बड़ा त्याग किया.
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दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में नितांशी ने बताया था कि एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए वो छोटी उम्र में ही अपने माता-पिता नितिन गोयल और राशि गोयल के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई है.
दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में नितांशी ने बताया था कि एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए वो छोटी उम्र में ही अपने माता-पिता नितिन गोयल और राशि गोयल के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई है.
Published at : 11 Jun 2026 03:00 PM (IST)
Tags :
Laapataa Ladies Nitanshi Goel

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