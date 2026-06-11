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Happy Birthday Nitanshi Goel: नोएडा की नितांशी गोयल ने 19 की उम्र में कमाया बड़ा नाम, 'लापता लेडीज' से रातों-रात ऐसे बदली किस्मत
Happy Birthday Nitanshi Goel: एक्ट्रेस नितांशी गोयल 12 जून को अपना 19वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. आइए इस खास मौके पर उनकी स्ट्रगल स्टोरी जानते हैं.
आमिर खान की फिल्म 'लापता लेडीज' में 'फूल कुमारी' का किरदार निभाकर घर-घर मशहूर हुईं एक्ट्रेस नितांशी गोयल आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से इंडस्ट्री में अलग जगह बनाई है. नितांशी ने अपने करियर की शुरुआत एक चाइल्ड मॉडल के तौर पर की थी. आइए नितांशी गोयल के 19वें बर्थडे पर उनकी स्ट्रगल स्टोरी जानते हैं.
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Published at : 11 Jun 2026 03:00 PM (IST)
Tags :Laapataa Ladies Nitanshi Goel
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