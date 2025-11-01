नीता अंबानी के साड़ी लुक, बनारसी से लेकर कांजीवरम तक हर लुक में ढाती हैं कहर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडनीता अंबानी के साड़ी लुक, बनारसी से लेकर कांजीवरम तक हर लुक में ढाती हैं कहर

Nita Ambani Saari Look: नीता अंबानी हर साड़ी लुक में रॉयल और ग्रेसफुल नजर आती हैं. बनारसी से कांजीवरम तक, उनका स्टाइल हमेशा चर्चा में रहता है. अपने अंदाज से वो हर बार फैशन गोल्स सेट कर देती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Nov 2025 04:05 PM (IST)
नीता अंबानी अपने रॉयल और ग्रेसफुल लुक्स के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. खास मौकों पर उनका साड़ी स्टाइल लोगों का ध्यान खींच लेता है. बनारसी से लेकर कांजीवरम तक, हर साड़ी में वो ट्रेडिशनल और एलीगेंट अंदाज से सबका दिल जीत लेती हैं. उनकी हर झलक में क्लास और सादगी का अनोखा मेल नजर आता है.

नीता अंबानी अपने लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर हमेशा छाई रहती हैं.
पार्टीज और इवेंट्स में नीता अपने ग्लैमरस लुक्स से सबका ध्यान खींच लेती हैं.
खास मौके पर उनका साड़ी लुक फैंस के बीच हमेशा चर्चा का विषय बन जाता है.
नीता का ये लुक बेहद ही रॉयल लग रहा है. उन्होंने कांजीवरम साड़ी पहनी है साथ ही ऑफ शोल्डर ब्लाउस कैरी किया हुआ जिससे उनका लुक काफी मॉडर्न नजर आ रहा है.
इस पिंक बनारसी साड़ी के नीता बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं . उन्होंने कंट्रास्ट ब्लू कलर का ब्लाउस कैरी किया हैं. साथ ही अपने लुक को रॉयल टच देने के लिए हैवी ज्वैलरी भी कैरी की है.
इस तस्वीर में नीता गोल्डन कलर की साड़ी पहने नजर आ रही हैं. उन्होंने लुक को कंप्लीट करने के लिए ग्रीन एक्सेसरीज कैरी की है साथ ही सटल मेकअप और कर्ली हेयर्स रखे हैं.
इस ब्लैक कलर की बनारसी साड़ी में नीता कहर ढा रही हैं. उन्होंने लाइट मेकअप किया है और अपने बालों को खुला रखा है जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं.
इस तस्वीर में नीता ऑफ व्हाइट साड़ी पहने नजर आ रही हैं. उन्होंने अपने लुक को और भी ग्लैमरस बनाने के लिए कंट्रास्ट एक्सेसरीज कैरी की है. साथ ही मिनिमल मेकअप और बन बना कर लुक को कंप्लीट किया है.
नीता का ये साड़ी लुक बेहद ही खास है. उन्होंने रेड कलर की बनारसी साड़ी पहनी है. साथ ही हैवी ज्वैलरी कैरी की है जिससे उनका ये लुक काफी रिच और रॉयल लग रहा है.
इस तस्वीर में नीता मल्टीकलर की साड़ी पहने दिखाई दे रही हैं. उनका ये लुक काफी खूबसूरस लग रहा है. उन्होंने सटल मेकअप किया और बालों में गजरा लगा कर लुक को और भी खास बनाया.
Published at : 01 Nov 2025 04:05 PM (IST)
