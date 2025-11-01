एक्सप्लोरर
नीता अंबानी के साड़ी लुक, बनारसी से लेकर कांजीवरम तक हर लुक में ढाती हैं कहर
Nita Ambani Saari Look: नीता अंबानी हर साड़ी लुक में रॉयल और ग्रेसफुल नजर आती हैं. बनारसी से कांजीवरम तक, उनका स्टाइल हमेशा चर्चा में रहता है. अपने अंदाज से वो हर बार फैशन गोल्स सेट कर देती हैं.
नीता अंबानी अपने रॉयल और ग्रेसफुल लुक्स के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. खास मौकों पर उनका साड़ी स्टाइल लोगों का ध्यान खींच लेता है. बनारसी से लेकर कांजीवरम तक, हर साड़ी में वो ट्रेडिशनल और एलीगेंट अंदाज से सबका दिल जीत लेती हैं. उनकी हर झलक में क्लास और सादगी का अनोखा मेल नजर आता है.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 01 Nov 2025 04:05 PM (IST)
