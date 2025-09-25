नवरात्रि में भक्ति में डूबी अंबानी फैमिली, खेला डांडिया, नीता अंबानी की बहुओं राधिका-श्लोका का ऐसा था लुक

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडनवरात्रि में भक्ति में डूबी अंबानी फैमिली, खेला डांडिया, नीता अंबानी की बहुओं राधिका-श्लोका का ऐसा था लुक

अंबानी फैमिली घर त्योहार धूमधाम से मनाती हैं. अब उन्होंने नवरात्रि सेलिब्रेट की है. उनके घर की नवरात्रि बेहद खास रही. सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो वायरल है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Sep 2025 08:48 AM (IST)
अंबानी फैमिली के नवरात्रि सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में बना है. पूरी फैमिली ने एक साथ मिलकर सेलिब्रेट किया. देवी मां की आराधना की.

नीता अंबानी ने क्लासिकल डांस किया. वो देवी मां कि भक्ति में डूबी दिखीं.
आकाश अंबानी ने पूरी फैमिली के साथ मिलकर आरती की.
मुकेश और नीता अंबानी ने पूरे विधि-विधान से देवी मां की पूजा की. सभी लोग एथनिक कपड़ों में नजर आएं.
अंबानी फैमिली ने अपने घर एंटीलिया में ही नवरात्रि सेलिब्रेट की. नीता अंबानी और उनकी बहुओं के लुक भी चर्चा में बने हैं.
ईशा अंबानी बहुत खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने बड़ी सी बिंदी लगाई थी. साथ ही लहंगे के हैवी नेकलेस पहना था.
वहीं श्लोका महेता को भी लहंगे में देखा गया. उन्होंने ओपन हेयर से लुक कंप्लीट किया. वो बहुत सुंदर लग रही थीं.
राधिका मर्चेंट मल्टीकलर लहंगे में देखा गया. उन्होंने हाफ बालों को बांधा हुआ था और झमुका ईयररिंग्स पहने थे.
एंटीलिया में शानदार डेकोरेशन की गई. नवरात्रि की पूरी धूम थी.
पूजा के बाद सभी ने गरबा नाइट भी एंजॉय की. नीता अंबानी, ईशा अंबानी, श्लोका मेहता और राधिका मर्चेंट ने साथ में डांस किया.
Published at : 25 Sep 2025 08:48 AM (IST)
