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Photos: प्रियंका-निक की फैमिली फोटोज वायरल, बेटी मालती संग दिखा कपल का खूबसूरत अंदाज
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास की फैमिली फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में कपल अपनी बेटी मालती मैरी के साथ पोज देता नजर आया.
ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा और अमेरिकी पॉप स्टार निक जोनस बॉलीवुड और हॉलीवुड के पॉपुलर कपल्स में से एक हैं. दोनों की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते हैं. प्रियंका और निक अक्सर सोशल मीडिया पर एक-दूसरे पर प्यार लुटाते नजर आते हैं. अब एक बार फिर दोनों का ऐसा ही अंदाज देखने को मिला है.
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Published at : 04 Oct 2026 11:25 AM (IST)
Tags :Nick Jonas Priyanka Chopra
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