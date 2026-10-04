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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडPhotos: प्रियंका-निक की फैमिली फोटोज वायरल, बेटी मालती संग दिखा कपल का खूबसूरत अंदाज

Photos: प्रियंका-निक की फैमिली फोटोज वायरल, बेटी मालती संग दिखा कपल का खूबसूरत अंदाज

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास की फैमिली फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में कपल अपनी बेटी मालती मैरी के साथ पोज देता नजर आया.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 04 Oct 2026 11:26 AM (IST)
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास की फैमिली फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में कपल अपनी बेटी मालती मैरी के साथ पोज देता नजर आया.

ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा और अमेरिकी पॉप स्टार निक जोनस बॉलीवुड और हॉलीवुड के पॉपुलर कपल्स में से एक हैं. दोनों की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते हैं. प्रियंका और निक अक्सर सोशल मीडिया पर एक-दूसरे पर प्यार लुटाते नजर आते हैं. अब एक बार फिर दोनों का ऐसा ही अंदाज देखने को मिला है.

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निक जोनास ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो अपनी पत्नी प्रियंका चोपड़ा और बेटी मालती मैरी के साथ नजर आ रहे हैं.
निक जोनास ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो अपनी पत्नी प्रियंका चोपड़ा और बेटी मालती मैरी के साथ नजर आ रहे हैं.
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निक जोनस ने अपने बैंड जोनस ब्रदर्स के टूर के दौरान की झलक फैंस को दिखाई है. ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
निक जोनस ने अपने बैंड जोनस ब्रदर्स के टूर के दौरान की झलक फैंस को दिखाई है. ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
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सामने आईं तस्वीरों में प्रियंका चोपड़ा बेबी पिंक कलर का डीप नेक ब्लाउज पहने नजर आ रही हैं. इसके साथ उन्होंने डेनिम जींस पहनी है और ब्लैक जैकेट कैरी की है. उन्होंने अपने लुक को खुले बालों और मिनिमल मेकअप के साथ कंप्लीट किया है.
सामने आईं तस्वीरों में प्रियंका चोपड़ा बेबी पिंक कलर का डीप नेक ब्लाउज पहने नजर आ रही हैं. इसके साथ उन्होंने डेनिम जींस पहनी है और ब्लैक जैकेट कैरी की है. उन्होंने अपने लुक को खुले बालों और मिनिमल मेकअप के साथ कंप्लीट किया है.
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वहीं, निक जोनास वर्टिकल पिनस्ट्राइप ग्रे ब्लेजर और ट्राउजर पहने नजर आ रहे हैं. इसके साथ उन्होंने लाइट ब्लू कलर की शर्ट पहनी है.
वहीं, निक जोनास वर्टिकल पिनस्ट्राइप ग्रे ब्लेजर और ट्राउजर पहने नजर आ रहे हैं. इसके साथ उन्होंने लाइट ब्लू कलर की शर्ट पहनी है.
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सामने आईं तस्वीरों में प्रियंका और निक के साथ उनकी बेटी मालती भी नजर आ रही हैं. हालांकि, कपल ने अपनी बेटी का चेहरा नहीं दिखाया है.
सामने आईं तस्वीरों में प्रियंका और निक के साथ उनकी बेटी मालती भी नजर आ रही हैं. हालांकि, कपल ने अपनी बेटी का चेहरा नहीं दिखाया है.
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बता दें कि साल 2018 में निक जोनस ने प्रियंका चोपड़ा को शादी के लिए प्रपोज किया था. इसके बाद दोनों ने दिसंबर 2018 में राजस्थान के जोधपुर में शाही अंदाज में शादी रचाई.
बता दें कि साल 2018 में निक जोनस ने प्रियंका चोपड़ा को शादी के लिए प्रपोज किया था. इसके बाद दोनों ने दिसंबर 2018 में राजस्थान के जोधपुर में शाही अंदाज में शादी रचाई.
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उनकी शादी हिंदू और क्रिश्चियन दोनों रीति-रिवाजों से हुई थी, जिसमें परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए थे.
उनकी शादी हिंदू और क्रिश्चियन दोनों रीति-रिवाजों से हुई थी, जिसमें परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए थे.
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शादी के करीब चार साल बाद, जनवरी 2022 में प्रियंका और निक ने सरोगेसी के जरिए अपनी बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस का स्वागत किया.
शादी के करीब चार साल बाद, जनवरी 2022 में प्रियंका और निक ने सरोगेसी के जरिए अपनी बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस का स्वागत किया.
Published at : 04 Oct 2026 11:25 AM (IST)
Tags :
Nick Jonas Priyanka Chopra

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