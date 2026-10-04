सामने आईं तस्वीरों में प्रियंका चोपड़ा बेबी पिंक कलर का डीप नेक ब्लाउज पहने नजर आ रही हैं. इसके साथ उन्होंने डेनिम जींस पहनी है और ब्लैक जैकेट कैरी की है. उन्होंने अपने लुक को खुले बालों और मिनिमल मेकअप के साथ कंप्लीट किया है.