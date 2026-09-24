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निक जोनास ने पत्नी प्रियंका चोपड़ा को किया लिपलॉक, सामने आईं बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें
प्रियंका चोपड़ा के पति और अमेरिकी पॉप स्टार निक जोनास के 34वें बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें सामने आई हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास बॉलीवुड और हॉलीवुड के पॉपुलर कपल्स में से एक हैं. दोनों की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते हैं. प्रियंका और निक अक्सर सोशल मीडिया पर एक-दूसरे पर प्यार लुटाते नजर आते हैं. अब एक बार फिर निक जोनास ने अपनी पत्नी प्रियंका चोपड़ा पर प्यार लुटाया है.
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Published at : 24 Sep 2026 10:27 AM (IST)
Tags :Nick Jonas Priyanka Chopra
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