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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडनिक जोनास ने पत्नी प्रियंका चोपड़ा को किया लिपलॉक, सामने आईं बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें

निक जोनास ने पत्नी प्रियंका चोपड़ा को किया लिपलॉक, सामने आईं बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें

प्रियंका चोपड़ा के पति और अमेरिकी पॉप स्टार निक जोनास के 34वें बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें सामने आई हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 24 Sep 2026 10:27 AM (IST)
प्रियंका चोपड़ा के पति और अमेरिकी पॉप स्टार निक जोनास के 34वें बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें सामने आई हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास बॉलीवुड और हॉलीवुड के पॉपुलर कपल्स में से एक हैं. दोनों की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते हैं. प्रियंका और निक अक्सर सोशल मीडिया पर एक-दूसरे पर प्यार लुटाते नजर आते हैं. अब एक बार फिर निक जोनास ने अपनी पत्नी प्रियंका चोपड़ा पर प्यार लुटाया है.

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ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा के पति और अमेरिकी सिंगर निक जोनास 34 साल के हो गए हैं. उन्होंने 16 सितंबर को फैमिली के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया.
ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा के पति और अमेरिकी सिंगर निक जोनास 34 साल के हो गए हैं. उन्होंने 16 सितंबर को फैमिली के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया.
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अब निक जोनास के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें पत्नी प्रियंका चोपड़ा संग उनका रोमांटिक अंदाज देखने को मिल रहा है.
अब निक जोनास के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें पत्नी प्रियंका चोपड़ा संग उनका रोमांटिक अंदाज देखने को मिल रहा है.
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एक तस्वीर में निक जोनास और प्रियंका चोपड़ा लिप-लॉक करते नजर आ रहे हैं. उनकी ये रोमांटिक फोटो सोशल मीडिया पर छाई हुई है.
एक तस्वीर में निक जोनास और प्रियंका चोपड़ा लिप-लॉक करते नजर आ रहे हैं. उनकी ये रोमांटिक फोटो सोशल मीडिया पर छाई हुई है.
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निक जोनास ने प्रियंका चोपड़ा पर जमकर प्यार लुटाया और कैप्शन में लिखा, 'प्रियंका चोपड़ा की वजह से बर्थडे वीक बेहद खास रहा. धन्यवाद.'
निक जोनास ने प्रियंका चोपड़ा पर जमकर प्यार लुटाया और कैप्शन में लिखा, 'प्रियंका चोपड़ा की वजह से बर्थडे वीक बेहद खास रहा. धन्यवाद.'
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निक जोनास ने बेटी मालती की भी एक तस्वीर शेयर की है. हालांकि, उन्होंने फोटो में मालती के चेहरे पर रेड हार्ट इमोजी लगाया हुआ है.
निक जोनास ने बेटी मालती की भी एक तस्वीर शेयर की है. हालांकि, उन्होंने फोटो में मालती के चेहरे पर रेड हार्ट इमोजी लगाया हुआ है.
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इस फोटो में निक जोनास अपनी पत्नी प्रियंका चोपड़ा और दोस्तों के साथ फ्लाइट में बैठे नजर आ रहे हैं.
इस फोटो में निक जोनास अपनी पत्नी प्रियंका चोपड़ा और दोस्तों के साथ फ्लाइट में बैठे नजर आ रहे हैं.
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निक जोनास ने चॉकलेट केक की एक फोटो भी शेयर की है, जिस पर 'हैप्पी बर्थडे निक' लिखा हुआ है.
निक जोनास ने चॉकलेट केक की एक फोटो भी शेयर की है, जिस पर 'हैप्पी बर्थडे निक' लिखा हुआ है.
Published at : 24 Sep 2026 10:27 AM (IST)
Tags :
Nick Jonas Priyanka Chopra

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