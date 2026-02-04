एक्सप्लोरर
प्रियंका चोपड़ा की खूबसूरती के दीवाने हो गए थे निक जोनास, एक मैसेज से शुरु हुई लव स्टोरी,आज कहे जाते हैं ग्लोबल कपल
बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और निक की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से बिल्कुल भी कम नहीं है. पहली ही मुलाकात में प्रियंका की खूबसूरती के कायल हो गए थे सिंगर निक जोनस.
प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड में अपनी एक अलग छाप छोड़ने के बाद हॉलीवुड में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है. अपने ग्लैमरस अंदाज, फैशन सेंस और अपनी एक्टिंग से वे सबकी इंस्पिरेशन बन चुकी है. प्रियंका अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा पर्सनल लाइफ को भी लेकर लोगों के बीच सुर्खियां बटोरती रहती हैं. उनकी लव स्टोरी काफी ज्यादा दिलचस्प है.
