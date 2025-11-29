हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडब्लैक मोनोकिनी पहन बीच पर इतराईं निया शर्मा, सिजलिंग लुक से लूटी महफिल, फैंस बोले - ‘क्लासिक ब्यूटी’

ब्लैक मोनोकिनी पहन बीच पर इतराईं निया शर्मा, सिजलिंग लुक से लूटी महफिल, फैंस बोले - ‘क्लासिक ब्यूटी’

Nia Sharma Beach Photos: निया शर्मा हर दिन अपने ग्लैमरस अवतार से लोगों को दीवाना बनाए ऱखती हैं. लेटेस्ट फोटो में वो ब्लैक मोनोकिनी पहन बीच पर इठलाती दिखी.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 29 Nov 2025 04:31 PM (IST)
Nia Sharma Beach Photos: निया शर्मा हर दिन अपने ग्लैमरस अवतार से लोगों को दीवाना बनाए ऱखती हैं. लेटेस्ट फोटो में वो ब्लैक मोनोकिनी पहन बीच पर इठलाती दिखी.

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस निया शर्मा भले ही सीरियल्स दूर हो, लेकिन सोशल मीडिया पर अपने हुस्न का जलवा बिखेरती रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी कुछ ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कि लोग देखते ही रह गए. आप भी डालिए इनपर एक नजर....

1/7
निया शर्मा को टीवी की ग्लैमरस डॉल भी कहा जाता है. एक्ट्रेस अपने बोल्ड लुक से इंटरनेट का पारा हाई किए रखती हैं.
निया शर्मा को टीवी की ग्लैमरस डॉल भी कहा जाता है. एक्ट्रेस अपने बोल्ड लुक से इंटरनेट का पारा हाई किए रखती हैं.
2/7
हाल ही में उन्होंने अपने बीच वेकेशन की कई सारी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की. इन तस्वीरों में निया शर्मा का मोनोकिनी लुक देखने को मिला.
हाल ही में उन्होंने अपने बीच वेकेशन की कई सारी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की. इन तस्वीरों में निया शर्मा का मोनोकिनी लुक देखने को मिला.
3/7
निया बीच पर ब्लैक मोनोकिनी पहनकर इतराई नजर आई. उनका ये सिजलिंग लुक और कातिल अदाएं फैंस को दीवाना बना रही हैं.
निया बीच पर ब्लैक मोनोकिनी पहनकर इतराई नजर आई. उनका ये सिजलिंग लुक और कातिल अदाएं फैंस को दीवाना बना रही हैं.
4/7
निया ने अपना ये लुक बेहद लाइट मेकअप और खुले बालों के साथ पूरा किया है. हर फोटो में एक्ट्रेस कैमरे के लिए खूबसूरत पोज दे रही हैं.
निया ने अपना ये लुक बेहद लाइट मेकअप और खुले बालों के साथ पूरा किया है. हर फोटो में एक्ट्रेस कैमरे के लिए खूबसूरत पोज दे रही हैं.
5/7
एक्ट्रेस ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, ‘वर्तमान स्थिति: अकेले खाना... अकेले खेलना... अकेले मुस्कुराना...खुशी से जीना...’
एक्ट्रेस ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, ‘वर्तमान स्थिति: अकेले खाना... अकेले खेलना... अकेले मुस्कुराना...खुशी से जीना...’
6/7
निया की इन तस्वीरों में कुछ ही देर में हजारों लाइक्स आ चुके हैं. वहीं कमेंट सेक्शन में फैंस उनकी तारीफ करते भी दिखे. एक यूजर ने तो उन्हें क्लासिक ब्यूटी बताया.
निया की इन तस्वीरों में कुछ ही देर में हजारों लाइक्स आ चुके हैं. वहीं कमेंट सेक्शन में फैंस उनकी तारीफ करते भी दिखे. एक यूजर ने तो उन्हें क्लासिक ब्यूटी बताया.
7/7
वर्कफ्रंट की बात करें तो निया शर्मा को आखिरी बार टीवी कुकिंग रिएलिटी शो ‘लाफ्टर शेफ्स’ में नजर आई थी.
वर्कफ्रंट की बात करें तो निया शर्मा को आखिरी बार टीवी कुकिंग रिएलिटी शो ‘लाफ्टर शेफ्स’ में नजर आई थी.
Published at : 29 Nov 2025 04:31 PM (IST)
Tags :
Nia Sharma TV News

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Blast: प्यार, दो असफल शादियां और आतंक की दुनिया में एंट्री..., आतंकी डॉक्टर्स की लव स्टोरी पर बड़ा खुलासा
Delhi Blast: प्यार, दो असफल शादियां और आतंक की दुनिया में एंट्री..., आतंकी डॉक्टर्स की लव स्टोरी पर बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धनंजय सिंह की आई सफाई, अमित सिंह टाटा ने लिया शुभम का नाम... आखिर नशीले सिरप कांड का सच क्या?
धनंजय सिंह की आई सफाई, अमित सिंह टाटा ने लिया शुभम का नाम... आखिर नशीले सिरप कांड का सच क्या?
बॉलीवुड
रणदीप हुड्डा की वाइफ की 8 तस्वीरें: सादगी और ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हैं लिन लेशराम
रणदीप हुड्डा की वाइफ की 8 तस्वीरें: सादगी और ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हैं लिन लेशराम
विश्व
छोटी कोठरी में बेड, कुर्सी, टीवी और..., पाकिस्तान की जेल में यूं कट रही इमरान खान की जिंदगी, सच आया सामने!
छोटी कोठरी में बेड, कुर्सी, टीवी और..., पाकिस्तान की जेल में यूं कट रही इमरान खान की जिंदगी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

MP News: बच्चे ने 40 बार बोला 'Sorry', CCTV में कैद दिल दहलाने वाला मंजर! Ratlam News
MP News: कोयले की राख की ढेर में फंसा ट्रक..JCB की मदद से बाहर निकाला ड्राइवर | Breaking
Cyclone Ditwa News:श्रीलंका में डिटवा का भयंकर तांडव, अब तक इतने लोगों की हुई मौत | SriLankaWeather
Maulana Mahmood Madani ने कोर्ट पर उठाए सवाल, बोले-'अदालतें सरकार के दबाब में...' | ABP NEWS
Delhi Blast News Update: दिल्ली बम धमाके से जुड़ी बड़ी खबर, हल्द्वानी से इमाम पकड़ा गया!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Blast: प्यार, दो असफल शादियां और आतंक की दुनिया में एंट्री..., आतंकी डॉक्टर्स की लव स्टोरी पर बड़ा खुलासा
Delhi Blast: प्यार, दो असफल शादियां और आतंक की दुनिया में एंट्री..., आतंकी डॉक्टर्स की लव स्टोरी पर बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धनंजय सिंह की आई सफाई, अमित सिंह टाटा ने लिया शुभम का नाम... आखिर नशीले सिरप कांड का सच क्या?
धनंजय सिंह की आई सफाई, अमित सिंह टाटा ने लिया शुभम का नाम... आखिर नशीले सिरप कांड का सच क्या?
बॉलीवुड
रणदीप हुड्डा की वाइफ की 8 तस्वीरें: सादगी और ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हैं लिन लेशराम
रणदीप हुड्डा की वाइफ की 8 तस्वीरें: सादगी और ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हैं लिन लेशराम
विश्व
छोटी कोठरी में बेड, कुर्सी, टीवी और..., पाकिस्तान की जेल में यूं कट रही इमरान खान की जिंदगी, सच आया सामने!
छोटी कोठरी में बेड, कुर्सी, टीवी और..., पाकिस्तान की जेल में यूं कट रही इमरान खान की जिंदगी
क्रिकेट
टेस्ट में विराट से संन्यास वापस लेने की हो रही मांग, होगा '21वीं शताब्दी' का सबसे बड़ा कमबैक!
टेस्ट में विराट से संन्यास वापस लेने की हो रही मांग, होगा '21वीं शताब्दी' का सबसे बड़ा कमबैक!
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
शिक्षा
अब किताबों से आगे बढ़ेगी पढ़ाई... CBSE ने किया 6 से 8 तक ‘कौशल शिक्षा’ को अनिवार्य, बच्चे सीखेंगे असल जीवन के काम
अब किताबों से आगे बढ़ेगी पढ़ाई... CBSE ने किया 6 से 8 तक ‘कौशल शिक्षा’ को अनिवार्य, बच्चे सीखेंगे असल जीवन के काम
ट्रेंडिंग
Video:
"पैसा नहीं है तो हमसे ले जाएं" दूल्हे ने शादी में आए मेहमानों को चेताया- इंटरनेट पर आग बबूला हुए यूजर्स
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget