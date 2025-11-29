एक्सप्लोरर
ब्लैक मोनोकिनी पहन बीच पर इतराईं निया शर्मा, सिजलिंग लुक से लूटी महफिल, फैंस बोले - ‘क्लासिक ब्यूटी’
Nia Sharma Beach Photos: निया शर्मा हर दिन अपने ग्लैमरस अवतार से लोगों को दीवाना बनाए ऱखती हैं. लेटेस्ट फोटो में वो ब्लैक मोनोकिनी पहन बीच पर इठलाती दिखी.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस निया शर्मा भले ही सीरियल्स दूर हो, लेकिन सोशल मीडिया पर अपने हुस्न का जलवा बिखेरती रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी कुछ ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कि लोग देखते ही रह गए. आप भी डालिए इनपर एक नजर....
Published at : 29 Nov 2025 04:31 PM (IST)
Tags :Nia Sharma TV News
