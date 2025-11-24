एक्सप्लोरर
Netra-Vamsi wedding Album: लाल सुर्ख जोड़े में दुल्हन बनी थीं नेत्रा मंटेना, देखे हल्दी से लेकर वरमाला तक की पूरी वेडिंग एल्बम
Netra Mantena Vamsi Gadiraju wedding Album: नेत्रा मंटेना और वामसी ने उदयपुर में 23 नवंबर को शाही शादी की. अब इस जोड़ी के तमाम फंक्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
भारतीय अमेरिकी अरबपति रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना की वामसी गादिराजू संग रविवार, 23 नवंबर की दोपहर को शादी हो गई. इस जोड़ी का वेडिंग फंक्शन 21 नवंबर से शुरू हुआ और 23 नवंबर को इन्होंने सात फेरे लिए. साल की इस सबसे महंगी शादी में बॉलीवुड सेलेब्स से लेकर हॉलीवुड सितारों तक ने ग्लैमर का तड़का लगाया. अब नेत्रा और वामसी की हल्दी से लेकर वरमाला तक की तस्वीरें सामने आ गई हैं.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 24 Nov 2025 11:40 AM (IST)
बॉलीवुड
9 Photos
लाल सुर्ख जोड़े में दुल्हन बनी थीं नेत्रा मंटेना, देखे हल्दी से लेकर वरमाला तक की पूरी वेडिंग एल्बम
बॉलीवुड
7 Photos
ब्लैक नेट साड़ी और डीप नेक ब्लाउज पहन अनन्या पांडे ने गिराई बिजलियां, हर तस्वीर है कातिलाना
बॉलीवुड
7 Photos
मॉर्डन वाइब में शिल्पा शेट्टी ने फ्लॉन्ट किया रेट्रो चार्म, अदाएं देख फैंस बोले - ‘गॉर्जियस'
बॉलीवुड
8 Photos
प्रिंटेड बिकिनी में पलक तिवारी का ग्लैमरस अवतार, तस्वीरें देखकर भी तारीफ नहीं कर पा रहे फैंस
बॉलीवुड
8 Photos
दीपक चाहर की वाइफ की 8 तस्वीरें: खूबसूरती में मालती चाहर को टक्कर देती हैं उनकी भाभी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
पाकिस्तान के पेशावर में दो जोरदार धमाके, तहरीक-ए-तालिबान ने ली हमले की जिम्मेदारी, 3 आतंकी ढेर, 3 सुरक्षाकर्मियों की मौत
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: मंत्री पंकजा मुंडे के PA अनंत गरजे गिरफ्तार, पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप
इंडिया
'तेजस्वी के लिए रास्ते बंद नहीं', किसने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बिहार चुनाव के बाद सर्वे चौंकाने वाला
क्रिकेट
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
Advertisement
बॉलीवुड
9 Photos
लाल सुर्ख जोड़े में दुल्हन बनी थीं नेत्रा मंटेना, देखे हल्दी से लेकर वरमाला तक की पूरी वेडिंग एल्बम
बॉलीवुड
7 Photos
ब्लैक नेट साड़ी और डीप नेक ब्लाउज पहन अनन्या पांडे ने गिराई बिजलियां, हर तस्वीर है कातिलाना
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion