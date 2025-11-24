हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Netra-Vamsi wedding Album: लाल सुर्ख जोड़े में दुल्हन बनी थीं नेत्रा मंटेना, देखे हल्दी से लेकर वरमाला तक की पूरी वेडिंग एल्बम

Netra-Vamsi wedding Album: लाल सुर्ख जोड़े में दुल्हन बनी थीं नेत्रा मंटेना, देखे हल्दी से लेकर वरमाला तक की पूरी वेडिंग एल्बम

Netra Mantena Vamsi Gadiraju wedding Album: नेत्रा मंटेना और वामसी ने उदयपुर में 23 नवंबर को शाही शादी की. अब इस जोड़ी के तमाम फंक्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Nov 2025 11:43 AM (IST)
Netra Mantena Vamsi Gadiraju wedding Album: नेत्रा मंटेना और वामसी ने उदयपुर में 23 नवंबर को शाही शादी की. अब इस जोड़ी के तमाम फंक्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

भारतीय अमेरिकी अरबपति रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना की वामसी गादिराजू संग रविवार, 23 नवंबर की दोपहर को शादी हो गई. इस जोड़ी का वेडिंग फंक्शन 21 नवंबर से शुरू हुआ और 23 नवंबर को इन्होंने सात फेरे लिए. साल की इस सबसे महंगी शादी में बॉलीवुड सेलेब्स से लेकर हॉलीवुड सितारों तक ने ग्लैमर का तड़का लगाया. अब नेत्रा और वामसी की हल्दी से लेकर वरमाला तक की तस्वीरें सामने आ गई हैं.

1/9
नेत्रा लाल सुर्ख जोड़े में दुल्हन बनी थीं. उनके रेड कलर के लहंगे पर गोल्डन एम्ब्राइडरी की गई थी. और उन्होंने इसके साथ डायमंड का चोकर हार, रानी हार, मांग टीका, कंगना और ईयरिंग्स के साथ ट्रेडिशनल दुल्हन का लुक चुना था. वे बेहद खूबसूरत लग रही थीं.
नेत्रा लाल सुर्ख जोड़े में दुल्हन बनी थीं. उनके रेड कलर के लहंगे पर गोल्डन एम्ब्राइडरी की गई थी. और उन्होंने इसके साथ डायमंड का चोकर हार, रानी हार, मांग टीका, कंगना और ईयरिंग्स के साथ ट्रेडिशनल दुल्हन का लुक चुना था. वे बेहद खूबसूरत लग रही थीं.
2/9
वहीं नेत्रा के दूल्हे मिया वामसा गादिराजू ने क्रीम कलर की शेरवानी पहनी थी. साफा बांधे हुए वामसी भी काफी जंच रहे थे.
वहीं नेत्रा के दूल्हे मिया वामसा गादिराजू ने क्रीम कलर की शेरवानी पहनी थी. साफा बांधे हुए वामसी भी काफी जंच रहे थे.
3/9
ये तस्वीर वरमाला की है. फूले से सजे बेहद खूबसूरत मंडप में जोड़े ने एक दूसरे के गले में वरमाला पहना थी.
ये तस्वीर वरमाला की है. फूले से सजे बेहद खूबसूरत मंडप में जोड़े ने एक दूसरे के गले में वरमाला पहना थी.
4/9
इस तस्वीर में दूल्हा और दुल्हन हॉलीवुड सिंगर जेनिफर लोपेज संग तस्वीर क्लिक कराते नजर आ रहे हैं. जेनिफर भी देसी अंदाज में बला की हसीन लग रही हैं.
इस तस्वीर में दूल्हा और दुल्हन हॉलीवुड सिंगर जेनिफर लोपेज संग तस्वीर क्लिक कराते नजर आ रहे हैं. जेनिफर भी देसी अंदाज में बला की हसीन लग रही हैं.
5/9
नेत्रा और वामसी की शादी में डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर अपनी गर्लफ्रेंड बेट्टीना एंडरसन संग पहुंचे थे. वे भी शादी में इंडियन अवतार में लाइमलाइट लूटते हुए नजर आए.
नेत्रा और वामसी की शादी में डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर अपनी गर्लफ्रेंड बेट्टीना एंडरसन संग पहुंचे थे. वे भी शादी में इंडियन अवतार में लाइमलाइट लूटते हुए नजर आए.
6/9
साउथ स्टार रामचरण को भी नेत्रा और वामसी की शादी में स्पॉट किया गया.
साउथ स्टार रामचरण को भी नेत्रा और वामसी की शादी में स्पॉट किया गया.
7/9
ये हल्दी की तस्वीरें हैं. इसमें वामसी येलो कलर का कुर्ता पहने हुए अपनी फैमिली संग बेहद खुश नजर आ रहे हैं.
ये हल्दी की तस्वीरें हैं. इसमें वामसी येलो कलर का कुर्ता पहने हुए अपनी फैमिली संग बेहद खुश नजर आ रहे हैं.
8/9
इस तस्वीर में नेत्रा किसी प्री वेडिंग फंक्शन के लिए जाती हुई नजर आ रही हैं. उन्होंने शोल्डर लेस ब्लाउज के सात पिंक कलर का एम्बेलिश्ड लहंगा पहना हुआ है और वे काफी खूबसूरत लग रही हैं.
इस तस्वीर में नेत्रा किसी प्री वेडिंग फंक्शन के लिए जाती हुई नजर आ रही हैं. उन्होंने शोल्डर लेस ब्लाउज के सात पिंक कलर का एम्बेलिश्ड लहंगा पहना हुआ है और वे काफी खूबसूरत लग रही हैं.
9/9
वहीं वामसी भी इस तस्वीर में पिंक कलर की शेरवानी में जंच रहे हैं.
वहीं वामसी भी इस तस्वीर में पिंक कलर की शेरवानी में जंच रहे हैं.
Published at : 24 Nov 2025 11:40 AM (IST)
Netra Mantena Vamsi Gadiraju Raju Mantena Netra Mantena Vamsi Gadiraju Wedding Jenifer Lopez

Embed widget