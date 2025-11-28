शॉर्ट ड्रेसेस में कहर ढाती हैं नीना गुप्ता, 66 की उम्र में नहीं हैं किसी से कम

एक्ट्रेस इस ब्लैक कलर की मिनी ड्रेस में कहर ढा रही हैं. अपने इस लुक को और भी स्टाइलिश बनाने के लिए उन्होंने मैचिंग एक्सेसरीज पहनी है साथ ही मिनी बैग भी लिया है. खुले बाल में एक्ट्रेस बला की खूबसूरत दिख रही हैं.