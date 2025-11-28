एक्सप्लोरर
शॉर्ट ड्रेसेस में कहर ढाती हैं नीना गुप्ता, 66 की उम्र में नहीं हैं किसी से कम
Neena Gupta Photos:बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता 66 साल की उम्र में भी फैशन के मामले से सबको पीछे छोड़ देती हैं. आइए देखते है उनकी स्टाइलिश तस्वीरें जिसमें वो शॉर्ट ड्रेसेस पहने कहर ढाती नजर आ रही हैं.
एक्ट्रेस नीना गुप्ता अक्सर अपने लुक्स की लेकर चर्चा में रहती हैं. 66 साल की उम्र में भी उनका फैशन देख फैंस हैरान रह जाते हैं. एक्ट्रेस अपनी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं जहां वो कभी-कभी शॉर्ट ड्रेसेस में भी कहर ढाती नजर आती हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 28 Nov 2025 01:19 PM (IST)
Tags :Neena Gupta
