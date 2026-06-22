नीलम कोठारी का लोनावाला वाला बंगला किसी महल से काम नहीं है. नीलम ने अपने व्लॉग में बताया कि ये 30 साल पुराना है. इसलिए कुछ चीजों में मेंटेनेंस की जरूरत हो गई है.