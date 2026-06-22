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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडनीलम कोठारी का 30 साल पुराना बंगला है बेहद आलीशान, रुम से लेकर लिविंग एरिया तक, देखें घर की इनसाइ़ड फोटोज

नीलम कोठारी का 30 साल पुराना बंगला है बेहद आलीशान, रुम से लेकर लिविंग एरिया तक, देखें घर की इनसाइ़ड फोटोज

नीलम कोठारी का लोनावला 3स साल पुराना बंगला आज भी बेहद आलीशान है. वादियों के बीच बसा ये आलीशान घर का हर एक कोना काफी खूबसूरत है, चलिए देखते हैं घर की इनसाइ़ड फोटोज.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 22 Jun 2026 06:39 AM (IST)
नीलम कोठारी का लोनावला 3स साल पुराना बंगला आज भी बेहद आलीशान है. वादियों के बीच बसा ये आलीशान घर का हर एक कोना काफी खूबसूरत है, चलिए देखते हैं घर की इनसाइ़ड फोटोज.

एक्ट्रेस नीलम कोठारी लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया के जरिए लगातार अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं. हाल ही में उन्होंने यूट्यूब पर एक व्लॉग शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने लोनावला स्थित खूबसूरत बंगले का टूर कराया. ये बंगला करीब 30 साल पुराना होने के बावजूद आज भी बेहद आलीशान और रॉयल नजर आता है. आइए देखते हैं इस खूबसूरत घर की कुछ झलकियां.

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नीलम कोठारी का लोनावाला वाला बंगला किसी महल से काम नहीं है. नीलम ने अपने व्लॉग में बताया कि ये 30 साल पुराना है. इसलिए कुछ चीजों में मेंटेनेंस की जरूरत हो गई है.
नीलम कोठारी का लोनावाला वाला बंगला किसी महल से काम नहीं है. नीलम ने अपने व्लॉग में बताया कि ये 30 साल पुराना है. इसलिए कुछ चीजों में मेंटेनेंस की जरूरत हो गई है.
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एक्ट्रेस ने बताया हम अक्सर फैमिली के साथ यहां पर फन और एंजॉय करने आते रहते हैं.
एक्ट्रेस ने बताया हम अक्सर फैमिली के साथ यहां पर फन और एंजॉय करने आते रहते हैं.
Published at : 22 Jun 2026 06:24 AM (IST)
Tags :
Neelam Kothari

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