फोटो गैलरी

55 की होकर भी 25 की लगती हैं नीलम कोठारी, जानिए क्या है एक्ट्रेस का फिटनेस सीक्रेट

Neelam Kothari Fitness Secret: एक्ट्रेस नीलम कोठारी आज भी अपनी खूबसूरती और फिटनेस से यंग स्टार्स को मात दे देती हैं. आइए जानते हैं आखिर क्या है एक्ट्रेस का फिटनेस सीक्रेट.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Nov 2025 03:01 PM (IST)
Neelam Kothari Fitness Secret: एक्ट्रेस नीलम कोठारी आज भी अपनी खूबसूरती और फिटनेस से यंग स्टार्स को मात दे देती हैं. आइए जानते हैं आखिर क्या है एक्ट्रेस का फिटनेस सीक्रेट.

एक्ट्रेस नीलम कोठारी को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि वो 55 साल की हैं. उनका ग्लोइंग चेहरा और टोंड फिगर आज भी यंग स्टार्स को टक्कर देता है. नीलम ने अपने करियर की शुरुआत 80 के दशक में की थी, लेकिन आज भी उनकी खूबसूरती और फिटनेस वैसी ही बरकरार है. चलिए जानते हैं, आखिर क्या है नीलम कोठारी का फिटनेस और ब्यूटी सीक्रेट, जिससे वो आज भी 25 की लगती हैं.

1/7
एक्ट्रेस नीलम कोठारी अपनी एक्टिंग के साथ खूबसूरती और फिटनेस के लिए भी जानी जाती हैं.
एक्ट्रेस नीलम कोठारी अपनी एक्टिंग के साथ खूबसूरती और फिटनेस के लिए भी जानी जाती हैं.
2/7
बता दें कि नीलम आज भी काफी फिट हैं और उनकी सुंदरता पहले की तरह ही बरकार है.
बता दें कि नीलम आज भी काफी फिट हैं और उनकी सुंदरता पहले की तरह ही बरकार है.
3/7
उन्हें देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है.
उन्हें देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है.
4/7
एक्ट्रेस अपने आपको फिट और सुंदर बनाए रखने के लिए खानपान और ध्यान देती है.
एक्ट्रेस अपने आपको फिट और सुंदर बनाए रखने के लिए खानपान और ध्यान देती है.
5/7
एक्ट्रेस अपने दिन की शुरुआत हेल्दी फूड के साथ करती है. नाश्ते में वो मूंग दाल के साथ चने खाती है.जो प्रोटीन से भरपूर होता है. इसके साथ एक्ट्रेस अक्सर ही पालक का जूस पीती हैं.
एक्ट्रेस अपने दिन की शुरुआत हेल्दी फूड के साथ करती है. नाश्ते में वो मूंग दाल के साथ चने खाती है.जो प्रोटीन से भरपूर होता है. इसके साथ एक्ट्रेस अक्सर ही पालक का जूस पीती हैं.
6/7
हेल्दी डाइट के अलावा एक्ट्रेस योग पर भी फोकस करती हैं. जो उन्हें फिजिकली और मेंटली फिट रखने में मदद करता है.
हेल्दी डाइट के अलावा एक्ट्रेस योग पर भी फोकस करती हैं. जो उन्हें फिजिकली और मेंटली फिट रखने में मदद करता है.
7/7
इसके अलावा वो पिलाटे जैसी एक्सरसाइस भी करती हैं. पिलाटे मसल्स और बॉडी टोन करने का काम करता है.
इसके अलावा वो पिलाटे जैसी एक्सरसाइस भी करती हैं. पिलाटे मसल्स और बॉडी टोन करने का काम करता है.
Published at : 05 Nov 2025 03:01 PM (IST)
Tags :
Neelam Kothari

Photo Gallery

View More
