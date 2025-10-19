एक्सप्लोरर
जब इस एक्ट्रेस के लिए गोविंदा ने तोड़ दी थी सुनीता संग सगाई, 10 फोटोज में देखें चांद जैसी खूबसूरती
एक एक्ट्रेस की खूबसूरती ने गोविंदा को इतना दीवाना बना दिया था कि उन्होंने सुनीता संग अपनी सगाई तोड़ दी थी. उनकी चांद सी सूरत और सादगी आज भी लोगों का दिल जीत लेती है.
एक वक्त था जब 80 के दशक की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में गिनी जाने वाली नीलम कोठारी के जलवे पूरे बॉलीवुड में छाए थे. उनकी सादगी और मुस्कान पर लाखों फिदा थे. यहां तक कि गोविंदा ने भी उनके लिए अपनी सगाई तोड़ दी थी. देखिए उनकी 10 तस्वीरें, जिनमें आज भी झलकती है वही चांद सी खूबसूरती.
Published at : 19 Oct 2025 11:36 AM (IST)
Tags :Neelam Kothari Govinda
