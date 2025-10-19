हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जब इस एक्ट्रेस के लिए गोविंदा ने तोड़ दी थी सुनीता संग सगाई, 10 फोटोज में देखें चांद जैसी खूबसूरती

जब इस एक्ट्रेस के लिए गोविंदा ने तोड़ दी थी सुनीता संग सगाई, 10 फोटोज में देखें चांद जैसी खूबसूरती

एक एक्ट्रेस की खूबसूरती ने गोविंदा को इतना दीवाना बना दिया था कि उन्होंने सुनीता संग अपनी सगाई तोड़ दी थी. उनकी चांद सी सूरत और सादगी आज भी लोगों का दिल जीत लेती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Oct 2025 11:36 AM (IST)
एक एक्ट्रेस की खूबसूरती ने गोविंदा को इतना दीवाना बना दिया था कि उन्होंने सुनीता संग अपनी सगाई तोड़ दी थी. उनकी चांद सी सूरत और सादगी आज भी लोगों का दिल जीत लेती है.

एक वक्त था जब 80 के दशक की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में गिनी जाने वाली नीलम कोठारी के जलवे पूरे बॉलीवुड में छाए थे. उनकी सादगी और मुस्कान पर लाखों फिदा थे. यहां तक कि गोविंदा ने भी उनके लिए अपनी सगाई तोड़ दी थी. देखिए उनकी 10 तस्वीरें, जिनमें आज भी झलकती है वही चांद सी खूबसूरती.

1/10
कभी बॉलीवुड में गोविंदा का जलवा हर तरफ छाया रहता था. अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग और बिंदास डांस मूव्स से उन्होंने इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई. ‘हीरो नंबर 1’ जैसे कई हिट फिल्में देने वाले गोविंदा की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री हर एक्ट्रेस के साथ दर्शकों को खूब पसंद आई.
कभी बॉलीवुड में गोविंदा का जलवा हर तरफ छाया रहता था. अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग और बिंदास डांस मूव्स से उन्होंने इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई. 'हीरो नंबर 1' जैसे कई हिट फिल्में देने वाले गोविंदा की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री हर एक्ट्रेस के साथ दर्शकों को खूब पसंद आई.
2/10
लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सुनीता अहूजा ही गोविंदा की ज़िंदगी का पहला प्यार नहीं थीं. एक वक्त था जब गोविंदा अपनी फिल्म ‘इल्ज़ाम’ की को-स्टार नीलम कोठारी से बेहद प्यार करते थे. इसी फिल्म से दोनों ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था. गोविंदा पहली ही मुलाकात में नीलम के दीवाने हो गए थे, लेकिन ये प्यार शादी तक नहीं पहुंच सका.
लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सुनीता अहूजा ही गोविंदा की ज़िंदगी का पहला प्यार नहीं थीं. एक वक्त था जब गोविंदा अपनी फिल्म 'इल्ज़ाम' की को-स्टार नीलम कोठारी से बेहद प्यार करते थे. इसी फिल्म से दोनों ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था. गोविंदा पहली ही मुलाकात में नीलम के दीवाने हो गए थे, लेकिन ये प्यार शादी तक नहीं पहुंच सका.
3/10
गोविंदा ने एक इंटरव्यू में इस बात को भी स्वीकार किया है कि सुनीता के साथ उनका रिश्ता फिल्मी करियर से पहले शुरू हो गया था. उन्होंने यह भी बताया था कि शुरुआती दिनों में वह रोमांटिक अनुभव हासिल करने के लिए सुनीता के साथ थे.
गोविंदा ने एक इंटरव्यू में इस बात को भी स्वीकार किया है कि सुनीता के साथ उनका रिश्ता फिल्मी करियर से पहले शुरू हो गया था. उन्होंने यह भी बताया था कि शुरुआती दिनों में वह रोमांटिक अनुभव हासिल करने के लिए सुनीता के साथ थे.
4/10
एक्टर ने इस बात का भी खुलासा किया था कि नीलम के लिए उनकी भावनाएं समय के साथ गहरी हो गई थीं. इस बारे में उनका कहना था कि 'मैंने सुनीता से मुझे छोड़ने के लिए कह दिया था. मैंने तो अपनी सगाई भी तोड़ दी थी. अगर सुनीता का मुझे पांच दिन के बाद फोन नहीं आता, तो शायद में नीलम से ही शादी कर लेता.
एक्टर ने इस बात का भी खुलासा किया था कि नीलम के लिए उनकी भावनाएं समय के साथ गहरी हो गई थीं. इस बारे में उनका कहना था कि 'मैंने सुनीता से मुझे छोड़ने के लिए कह दिया था. मैंने तो अपनी सगाई भी तोड़ दी थी. अगर सुनीता का मुझे पांच दिन के बाद फोन नहीं आता, तो शायद में नीलम से ही शादी कर लेता.
5/10
वहीं अगर नीलम की खूबसूरती की बात करें तो वो उस टाइम की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस के से एक थीं.
वहीं अगर नीलम की खूबसूरती की बात करें तो वो उस टाइम की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस के से एक थीं.
6/10
एक्टिंग के साथ एक्ट्रेस अपनी अदाओं से भी दर्शकों को दीवाना बना देती थी.
एक्टिंग के साथ एक्ट्रेस अपनी अदाओं से भी दर्शकों को दीवाना बना देती थी.
7/10
बात दें कि अब नीलम 55 साल की हो गई हैं. लेकिन उनका चार्म और ग्रेस वैसा ही बरकरार है.
बात दें कि अब नीलम 55 साल की हो गई हैं. लेकिन उनका चार्म और ग्रेस वैसा ही बरकरार है.
8/10
आज भी एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज के लिए जानी जाती हैं.
आज भी एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज के लिए जानी जाती हैं.
9/10
सोशल मीडिया पर भी उनकी तस्वीरे वायरल होती रहती हैं. जहां खूबसूरत अंदाज नजर आता है.
सोशल मीडिया पर भी उनकी तस्वीरे वायरल होती रहती हैं. जहां खूबसूरत अंदाज नजर आता है.
10/10
इस गोल्डन सूट ने नीलम बला की हसीन दिख रही हैं. उन्होंने सटल मेकअप किया है और बालों को खुला रखा है. जिसमें उनकी खुबसूरती और भी निखर रही है.
इस गोल्डन सूट ने नीलम बला की हसीन दिख रही हैं. उन्होंने सटल मेकअप किया है और बालों को खुला रखा है. जिसमें उनकी खुबसूरती और भी निखर रही है.
Published at : 19 Oct 2025 11:36 AM (IST)
Neelam Kothari Govinda

Photo Gallery

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दीयों और मोमबत्ती पर पैसा बर्बाद मत करो', अखिलेश यादव के बयान पर भड़की VHP, कहा- खुद को यदुवंशी बताने वाले जिहादियों...
'दीयों और मोमबत्ती पर पैसा बर्बाद मत करो', अखिलेश के बयान पर भड़की VHP, कहा- खुद को यदुवंशी बताने वाले जिहादियों...
बिहार
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में...’
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में दांत फंसा कर मार दो’
क्रिकेट
8 रन पर आउट होकर भी 'हिटमैन' रोहित शर्मा ने बनाया 'महारिकॉर्ड', ये कारनामा करने वाले 5वें भारतीय
8 रन पर आउट होकर भी 'हिटमैन' रोहित शर्मा ने बनाया 'महारिकॉर्ड', ये कारनामा करने वाले 5वें भारतीय
विश्व
वॉशिंगटन से लेकर लंदन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतरे लोग
वॉशिंगटन से लेकर लंदन ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर लोग
Embed widget