नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी की तस्वीरें, खूबसूरती में देती हैं सबको टक्कर

नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी की तस्वीरें, खूबसूरती में देती हैं सबको टक्कर

Nawazuddin Siddiqui Daughter 10 Photos: नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ अब उनकी बेटी की भी चर्चा होने लगी है. सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी तस्वीर वायरल होती रहती है. जहां फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थकते.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Oct 2025 01:37 PM (IST)
Nawazuddin Siddiqui Daughter 10 Photos: नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ अब उनकी बेटी की भी चर्चा होने लगी है. सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी तस्वीर वायरल होती रहती है. जहां फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थकते.

बॉलीवुड के फेमस एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी ने अपनी क्यूटनेस और स्टाइल से सबका दिल जीत लिया है. उनकी मासूम मुस्कान और हर अंदाज फैंस को अपनी तरफ खींच लेता है. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं और लोग उनकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं.आइए देखते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी की तस्वीरें.

1/7
नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी का नाम शोरा सिद्दीकी है.
नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी का नाम शोरा सिद्दीकी है.
2/7
शोरा पॉपुलर स्टार की बेटी होने के बावजूद भी लाइमलाइट से दूर रहती हैं.
शोरा पॉपुलर स्टार की बेटी होने के बावजूद भी लाइमलाइट से दूर रहती हैं.
3/7
शोरा इन दिनों लंदन में एक्टिंग की पढ़ाई कर रही हैं.
शोरा इन दिनों लंदन में एक्टिंग की पढ़ाई कर रही हैं.
4/7
बता दें कि शोरा अपने पिता की तरह ही एक्टर बनना चाहती हैं. इसके लिए वो मेहनत भी कर रही हैं.
बता दें कि शोरा अपने पिता की तरह ही एक्टर बनना चाहती हैं. इसके लिए वो मेहनत भी कर रही हैं.
5/7
वो अभी सिर्फ 15 साल की हैं और बेहतरीन एक्ट्रेस बनने के लिए शोरा अभी से एक्टिंग की बारीकियां सीख रही हैं.
वो अभी सिर्फ 15 साल की हैं और बेहतरीन एक्ट्रेस बनने के लिए शोरा अभी से एक्टिंग की बारीकियां सीख रही हैं.
6/7
वहीं अगर शोरा की खूबसूरती की बात करें तो इस मामले में वो कई स्टार किड्स को टक्कर देती है.
वहीं अगर शोरा की खूबसूरती की बात करें तो इस मामले में वो कई स्टार किड्स को टक्कर देती है.
7/7
उनकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं जहां यूजर्स कई एक्ट्रेसेस उसके साथ उनको कंपेयर करते हैं.
उनकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं जहां यूजर्स कई एक्ट्रेसेस उसके साथ उनको कंपेयर करते हैं.
Published at : 22 Oct 2025 01:37 PM (IST)
Nawazuddin Siddiqui Shora Siddiqui

Photo Gallery

Embed widget