नातिन नव्या और बेटी श्वेता ने पार्टी में जया बच्चन का ऐसे रखा ध्यान, फोटोज देख फैंस बोले- 'तीन पीढ़ियां एक साथ'

नातिन नव्या और बेटी श्वेता ने पार्टी में जया बच्चन का ऐसे रखा ध्यान, फोटोज देख फैंस बोले- 'तीन पीढ़ियां एक साथ'

Jaya Bachchan Photos: बॉलीवुड में इन दिनों पार्टी का सीजन चल रहा है. मंगलवार की रात को पूरा बॉलीवुड विक्रम फडनीस की पार्टी में पहुंचा था. जहां पर जया बच्चन अपनी बेटी और नातिन के साथ पहुंची थीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Oct 2025 08:08 AM (IST)
Jaya Bachchan Photos: बॉलीवुड में इन दिनों पार्टी का सीजन चल रहा है. मंगलवार की रात को पूरा बॉलीवुड विक्रम फडनीस की पार्टी में पहुंचा था. जहां पर जया बच्चन अपनी बेटी और नातिन के साथ पहुंची थीं.

जया बच्चन अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. वो अक्सर अपने बेटी श्वेता बच्चन और नातिन नव्या नवेली के साथ स्पॉट होती हैं. इस बार भी वो दोनों के साथ स्पॉट हुईं.

1/7
बच्चन परिवार जहां भी जाता है साथ ही पहुंचता है. फिर कोई फंक्शन हो या कोई इवेंट.
बच्चन परिवार जहां भी जाता है साथ ही पहुंचता है. फिर कोई फंक्शन हो या कोई इवेंट.
2/7
विक्रम फडनीस के 35 साल सेलिब्रेशन में पूरा बॉलीवुड इकट्ठा हुआ था. जहां पर जया बच्चन भी पहुंची थीं.
विक्रम फडनीस के 35 साल सेलिब्रेशन में पूरा बॉलीवुड इकट्ठा हुआ था. जहां पर जया बच्चन भी पहुंची थीं.
3/7
जया के साथ उनकी बेटी श्वेता बच्चन और नातिन नव्या नवेली भी गई थीं.
जया के साथ उनकी बेटी श्वेता बच्चन और नातिन नव्या नवेली भी गई थीं.
4/7
तीनों की साथ में ढेर सारी फोटोज वायरल हो रही है. एक फोटो ने सभी की अटेंशन अपनी तरफ खींच ली है.
तीनों की साथ में ढेर सारी फोटोज वायरल हो रही है. एक फोटो ने सभी की अटेंशन अपनी तरफ खींच ली है.
5/7
एक फोटो ऐसी है जिसमें श्वेता और नव्या ने जया बच्चन का हाथ पकड़ा हुआ है और दोनों उन्हें लेकर जा रही हैं.
एक फोटो ऐसी है जिसमें श्वेता और नव्या ने जया बच्चन का हाथ पकड़ा हुआ है और दोनों उन्हें लेकर जा रही हैं.
6/7
इस फोटो को देखकर फैंस बहुत खुश हो रहे हैं कि कैसे तीन पीढ़ियां एक साथ नजर आ रही हैं. साथ ही जया बच्चन का दोनों मां-बेटी ख्याल रख रही हैं.
इस फोटो को देखकर फैंस बहुत खुश हो रहे हैं कि कैसे तीन पीढ़ियां एक साथ नजर आ रही हैं. साथ ही जया बच्चन का दोनों मां-बेटी ख्याल रख रही हैं.
7/7
इनके लुक की बात करें तो नव्या ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई है जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही हैं. वहीं श्वेता रेड कलर की साड़ी और जया बच्चन मल्टीकलर सूट में नजर आईं. तीनों का लुक काफी पसंद किया जा रहा है.
इनके लुक की बात करें तो नव्या ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई है जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही हैं. वहीं श्वेता रेड कलर की साड़ी और जया बच्चन मल्टीकलर सूट में नजर आईं. तीनों का लुक काफी पसंद किया जा रहा है.
Published at : 15 Oct 2025 08:08 AM (IST)
Jaya Bachchan Navya Naveli Nanda Shweta Bachchan

Photo Gallery

Embed widget