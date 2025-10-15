एक्सप्लोरर
नातिन नव्या और बेटी श्वेता ने पार्टी में जया बच्चन का ऐसे रखा ध्यान, फोटोज देख फैंस बोले- 'तीन पीढ़ियां एक साथ'
Jaya Bachchan Photos: बॉलीवुड में इन दिनों पार्टी का सीजन चल रहा है. मंगलवार की रात को पूरा बॉलीवुड विक्रम फडनीस की पार्टी में पहुंचा था. जहां पर जया बच्चन अपनी बेटी और नातिन के साथ पहुंची थीं.
जया बच्चन अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. वो अक्सर अपने बेटी श्वेता बच्चन और नातिन नव्या नवेली के साथ स्पॉट होती हैं. इस बार भी वो दोनों के साथ स्पॉट हुईं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 15 Oct 2025 08:08 AM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
नातिन नव्या और बेटी श्वेता ने पार्टी में जया बच्चन का ऐसे रखा ध्यान, फोटोज देख फैंस बोले- 'तीन पीढ़ियां एक साथ'
बॉलीवुड
10 Photos
अमिताभ के नाती अगस्त्य इंडिया में पढ़े हैं या विदेश से? जानें कहां से की है शुरुआती पढ़ाई
बॉलीवुड
8 Photos
दिवाली पर लाइटों की रोशनी भी पड़ जाएगी फीकी, अगर फॉलो करेंगी इन एक्ट्रेसेस के मेकअप लुक
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'उन्होंने मेरे बाल गायब कर दिए...' टाइम मैगजीन के कवर पेज पर अपनी फोटो को लेकर भड़के डोनाल्ड ट्रंप
राजस्थान
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
विश्व
इस खूबसूरत मुस्लिम देश में कमाया 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएगा 5 गुना, जानें कितनी दूर है ये
स्पोर्ट्स
टीम इंडिया का सपना चकनाचूर! सिंगापुर ने भारत को दी मात, टूटा 2027 एशियन कप में खेलने का सपना
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
नातिन नव्या और बेटी श्वेता ने पार्टी में जया बच्चन का ऐसे रखा ध्यान, फोटोज देख फैंस बोले- 'तीन पीढ़ियां एक साथ'
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion