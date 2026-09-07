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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमां श्वेता बच्चन का 11 साल पुराना आउटफिट पहन नव्या नंदा ने लूटी महफिल, तस्वीरें वायरल

मां श्वेता बच्चन का 11 साल पुराना आउटफिट पहन नव्या नंदा ने लूटी महफिल, तस्वीरें वायरल

बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अमिताभ बच्चन की नातिन को हाल ही में एक इवेंट में स्पॉट किया गया. इस दौरान को काफी स्टाइलिश लुक में नजर आईं. उन्होंने अपनी मां श्वेता बच्चन का पुराना आउटफिट पहना था.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 07 Sep 2026 02:25 PM (IST)
बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अमिताभ बच्चन की नातिन को हाल ही में एक इवेंट में स्पॉट किया गया. इस दौरान को काफी स्टाइलिश लुक में नजर आईं. उन्होंने अपनी मां श्वेता बच्चन का पुराना आउटफिट पहना था.

डिजाइनर अबू जानी और संदीप खोसला ने हाल ही में फैशन इंडस्ट्री में अपने 40 साल पूरे किए है. इस खास मौके पर मुंबई में एक ग्रैंड और शानदार पार्टी रखी. जहां कई सितारे शामिल हुए. इवेंट में अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नंदा ने अपने लुक से खूब सुर्खियां बटोरी. वो गोल्डन मिनी ड्रेस में नजर आईं, जो उनकी मां श्वेता बच्चन नंदा के 2015 में पहने गए लुक से काफी मिलती-जुलती थी.

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इवेंट से नव्या नंदा की कई फोटोज सामने आई हैं. उन्होंने अपने लुक से सबका ध्यान खींच लिया. इस खास इवेंट के लिए नव्या ने एम्बेलिश्ड गोल्ड मिनी ड्रेस पहनी थी.
इवेंट से नव्या नंदा की कई फोटोज सामने आई हैं. उन्होंने अपने लुक से सबका ध्यान खींच लिया. इस खास इवेंट के लिए नव्या ने एम्बेलिश्ड गोल्ड मिनी ड्रेस पहनी थी.
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उन्होंने नया आउटफिट पहनने के बजाय अपनी मां श्वेता बच्चन नंदा के पुराने लुक को रिपीट किया.
उन्होंने नया आउटफिट पहनने के बजाय अपनी मां श्वेता बच्चन नंदा के पुराने लुक को रिपीट किया.
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श्वेता बच्चन ने साल 2015 में बीएमडब्ल्यू इंडिया ब्राइडल फैशन वीक के दौरान अबू जानी और संदीप खोसला के शो में यही लुक पहना था.
श्वेता बच्चन ने साल 2015 में बीएमडब्ल्यू इंडिया ब्राइडल फैशन वीक के दौरान अबू जानी और संदीप खोसला के शो में यही लुक पहना था.
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वहीं अब नव्या का ये लुक भी उनकी मां के लुक से काफी मैच कर रहा था. नव्या ने अपने इस लुक को सिपंल एक्सेसरीज के साथ कंप्लीट किया.
वहीं अब नव्या का ये लुक भी उनकी मां के लुक से काफी मैच कर रहा था. नव्या ने अपने इस लुक को सिपंल एक्सेसरीज के साथ कंप्लीट किया.
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खुले बाल और मिनिमल मेकअप में वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने हाई हील्स भी वियर की.
खुले बाल और मिनिमल मेकअप में वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने हाई हील्स भी वियर की.
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नव्या ने रेट कार्पेट पर मुस्कुराते हुई जमकर पोज भी दिए हैं. उनकी ये फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.
नव्या ने रेट कार्पेट पर मुस्कुराते हुई जमकर पोज भी दिए हैं. उनकी ये फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.
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नव्या का ये लुक अब इंटरनेट पर काफी सुर्खियां बटोर रहा है और फैंस उनकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं.
नव्या का ये लुक अब इंटरनेट पर काफी सुर्खियां बटोर रहा है और फैंस उनकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं.
Published at : 07 Sep 2026 02:25 PM (IST)
Tags :
Navya Naveli Nanda

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