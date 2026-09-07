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मां श्वेता बच्चन का 11 साल पुराना आउटफिट पहन नव्या नंदा ने लूटी महफिल, तस्वीरें वायरल
बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अमिताभ बच्चन की नातिन को हाल ही में एक इवेंट में स्पॉट किया गया. इस दौरान को काफी स्टाइलिश लुक में नजर आईं. उन्होंने अपनी मां श्वेता बच्चन का पुराना आउटफिट पहना था.
डिजाइनर अबू जानी और संदीप खोसला ने हाल ही में फैशन इंडस्ट्री में अपने 40 साल पूरे किए है. इस खास मौके पर मुंबई में एक ग्रैंड और शानदार पार्टी रखी. जहां कई सितारे शामिल हुए. इवेंट में अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नंदा ने अपने लुक से खूब सुर्खियां बटोरी. वो गोल्डन मिनी ड्रेस में नजर आईं, जो उनकी मां श्वेता बच्चन नंदा के 2015 में पहने गए लुक से काफी मिलती-जुलती थी.
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Published at : 07 Sep 2026 02:25 PM (IST)
Tags :Navya Naveli Nanda
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एबीपी लाइव डेस्क
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