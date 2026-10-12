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नवरात्रि के सातवें दिन पहनें ऑरेंज, तृप्ति डिमरी से अनन्या पांडे तक इन एक्ट्रेसेस से लें फैशन टिप्स
नवरात्रि के सातवें दिन नारंगी रंग पहनने की परंपरा है. ऐसे में अगर आप अपने लुक को लेकर कंफ्यूज हैं, तो एक्ट्रेसेस के इन खूबसूरत फेस्टिव लुक्स से आइडिया ले सकती हैं.
नवरात्रि में सातवे दिन सफेद रंग को खास माना जाता है. ऐसे में इन हसीन एक्ट्रेसेस के ये एथनिक लुक्स आपके काम आ सकते हैं. साड़ी, सूट से लेकर लहंगे तक, हर तरह के ओरेंज लुक से ले सकती हैं इंस्पिरेशन. इन लुक्स को आप अपने स्टाइल के हिसाब से रीक्रिएट कर सकती हैं.
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Published at : 12 Oct 2026 09:40 PM (IST)
Tags :Orange Ethnic Looks
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