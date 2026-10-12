नवरात्रि के सातवें दिन पहनें ऑरेंज, तृप्ति डिमरी से अनन्या पांडे तक इन एक्ट्रेसेस से लें फैशन टिप्स

माधुरी दीक्षित का ये ऑरेंज साड़ी वाला लुक दिल चुरा रहा है. उनका ये लुक सिंपल होने के बावजूद काफी एलिगेंट है. अगर आप प्लेन ओरेंज नहीं पहनना चाहती तो ब्लैक प्रिंट्स के साथ इस तरह की कोई हल्की साड़ी कैरी कर सकती हैं. उन्होंने ओरेंज साड़ी के बॉर्डर से मैच करती हुई एक्सेसरीज पहनी है. वहीं उनकी माथे की बिंदी, खुले कर्ली बाल और उनका मेकअप उनके इस लुक के कंप्लीट कर रहा है.