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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडनवरात्रि के सातवें दिन पहनें ऑरेंज, तृप्ति डिमरी से अनन्या पांडे तक इन एक्ट्रेसेस से लें फैशन टिप्स

नवरात्रि के सातवें दिन पहनें ऑरेंज, तृप्ति डिमरी से अनन्या पांडे तक इन एक्ट्रेसेस से लें फैशन टिप्स

नवरात्रि के सातवें दिन नारंगी रंग पहनने की परंपरा है. ऐसे में अगर आप अपने लुक को लेकर कंफ्यूज हैं, तो एक्ट्रेसेस के इन खूबसूरत फेस्टिव लुक्स से आइडिया ले सकती हैं.

Written By : हिमांशी चौधरी  | Updated at : 12 Oct 2026 09:40 PM (IST)
नवरात्रि के सातवें दिन नारंगी रंग पहनने की परंपरा है. ऐसे में अगर आप अपने लुक को लेकर कंफ्यूज हैं, तो एक्ट्रेसेस के इन खूबसूरत फेस्टिव लुक्स से आइडिया ले सकती हैं.

नवरात्रि में सातवे दिन सफेद रंग को खास माना जाता है. ऐसे में इन हसीन एक्ट्रेसेस के ये एथनिक लुक्स आपके काम आ सकते हैं. साड़ी, सूट से लेकर लहंगे तक, हर तरह के ओरेंज लुक से ले सकती हैं इंस्पिरेशन. इन लुक्स को आप अपने स्टाइल के हिसाब से रीक्रिएट कर सकती हैं.

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इस रिच ओरेंज साड़ी लुक में अनन्या कयामत ढा रही हैं. इस कांजीवरम साड़ी के साथ उन्होंने मैचिंग ब्लाउज पहना है, जिसकी बाजुओं पर हेवी वर्क है. इस लुक के साथ उन्होंने एक्सेसरीज को मिनिमल रखा है और लाइट मेकअप किया है. लुक को बैलेंस करने के लिए गले में कुछ नहीं पहना है और बालों को पीछे की तरफ बांधा है.
इस रिच ओरेंज साड़ी लुक में अनन्या कयामत ढा रही हैं. इस कांजीवरम साड़ी के साथ उन्होंने मैचिंग ब्लाउज पहना है, जिसकी बाजुओं पर हेवी वर्क है. इस लुक के साथ उन्होंने एक्सेसरीज को मिनिमल रखा है और लाइट मेकअप किया है. लुक को बैलेंस करने के लिए गले में कुछ नहीं पहना है और बालों को पीछे की तरफ बांधा है.
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तृप्ति डिमरी नारंगी अनारकली सूट में लाजवाब लग रही हैं. डिपनेक के साथ उनका ये लुक काफी स्टनिंग और कैची है. उन्होंने इस फेस्टिव ड्रेस को मैचिंग इयरिंग्स के साथ पेयर किया है और वेवी बालों को खुला छोड़ा है. अगर आप अनारकली सीट पहनना चाहती हैं तो ऐसा कुछ ट्राई कर सकती हैं.
तृप्ति डिमरी नारंगी अनारकली सूट में लाजवाब लग रही हैं. डिपनेक के साथ उनका ये लुक काफी स्टनिंग और कैची है. उन्होंने इस फेस्टिव ड्रेस को मैचिंग इयरिंग्स के साथ पेयर किया है और वेवी बालों को खुला छोड़ा है. अगर आप अनारकली सीट पहनना चाहती हैं तो ऐसा कुछ ट्राई कर सकती हैं.
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इस ओरगेन्जा साड़ी में आलिया का लुक काफी अट्रैक्टिव है. ओरेंज साड़ी पर छोटे ब्लैक कलर्स के फ्लावर वाला प्रिंट है और बॉर्डर भी ब्लैक और गोल्डन कलर का है. इसके साथ उन्होंने बॉर्डर से मैचिंग गोल्डन शिमरी ब्लाउज पहना है. उन्होंने इस साड़ी के साथ सिर्फ कानों में लंबे झुमके पहने हैं, लेकिन फिर भी ये एथनिक लुक कंप्लीट लग रहा है.
इस ओरगेन्जा साड़ी में आलिया का लुक काफी अट्रैक्टिव है. ओरेंज साड़ी पर छोटे ब्लैक कलर्स के फ्लावर वाला प्रिंट है और बॉर्डर भी ब्लैक और गोल्डन कलर का है. इसके साथ उन्होंने बॉर्डर से मैचिंग गोल्डन शिमरी ब्लाउज पहना है. उन्होंने इस साड़ी के साथ सिर्फ कानों में लंबे झुमके पहने हैं, लेकिन फिर भी ये एथनिक लुक कंप्लीट लग रहा है.
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श्रद्धा कपूर का ये लुक पूरी तरह से फेस्टिव है. उनके ओरेंज लहंगे में सिल्वर कलर का वर्क भी है. उन्होंने बालों की पोनी की हुई है. उनकी इस फोटो में उनकी परछाई बनी हुई है, जो इस फोटो को बेहद खूबसूरत बना रही है.
श्रद्धा कपूर का ये लुक पूरी तरह से फेस्टिव है. उनके ओरेंज लहंगे में सिल्वर कलर का वर्क भी है. उन्होंने बालों की पोनी की हुई है. उनकी इस फोटो में उनकी परछाई बनी हुई है, जो इस फोटो को बेहद खूबसूरत बना रही है.
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माधुरी दीक्षित का ये ऑरेंज साड़ी वाला लुक दिल चुरा रहा है. उनका ये लुक सिंपल होने के बावजूद काफी एलिगेंट है. अगर आप प्लेन ओरेंज नहीं पहनना चाहती तो ब्लैक प्रिंट्स के साथ इस तरह की कोई हल्की साड़ी कैरी कर सकती हैं. उन्होंने ओरेंज साड़ी के बॉर्डर से मैच करती हुई एक्सेसरीज पहनी है. वहीं उनकी माथे की बिंदी, खुले कर्ली बाल और उनका मेकअप उनके इस लुक के कंप्लीट कर रहा है.
माधुरी दीक्षित का ये ऑरेंज साड़ी वाला लुक दिल चुरा रहा है. उनका ये लुक सिंपल होने के बावजूद काफी एलिगेंट है. अगर आप प्लेन ओरेंज नहीं पहनना चाहती तो ब्लैक प्रिंट्स के साथ इस तरह की कोई हल्की साड़ी कैरी कर सकती हैं. उन्होंने ओरेंज साड़ी के बॉर्डर से मैच करती हुई एक्सेसरीज पहनी है. वहीं उनकी माथे की बिंदी, खुले कर्ली बाल और उनका मेकअप उनके इस लुक के कंप्लीट कर रहा है.
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अगर आप ऑरेंज और पिंक कलर के मिक्चर में कुछ ढूंढ रही हैं तो सारा अली खान का ये लुक आपके कम आयेगा. ये कलर सारा पर जांच रहा है. मैचिंग चूड़ियों के साथ उनका ये लुक किसी शाही घराने की बहु जैसा है. सिंपल और सटल मेकअप इस लुक को फेस्टिवल्स के लिए परफेक्ट बना रहा है.
अगर आप ऑरेंज और पिंक कलर के मिक्चर में कुछ ढूंढ रही हैं तो सारा अली खान का ये लुक आपके कम आयेगा. ये कलर सारा पर जांच रहा है. मैचिंग चूड़ियों के साथ उनका ये लुक किसी शाही घराने की बहु जैसा है. सिंपल और सटल मेकअप इस लुक को फेस्टिवल्स के लिए परफेक्ट बना रहा है.
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कृति खरबंदा जैसा क्रॉप - टॉप शरारा भी नवरात्रि के सातवें दिन के लिए शानदार ऑप्शन हो सकता है. उन्होंने ऑरेंज के साथ कंट्रास्ट कलर की ज्वैलरी पहनी है. वहीं उनकी मुस्कान उनकी खूबसूरती में चार चंद लगा रही है. उन्होंने अपने हल्दी आउटफिट को नवरात्रि में एक बार फिर बेहद शानदार तरीके से कैरी किया है.
कृति खरबंदा जैसा क्रॉप - टॉप शरारा भी नवरात्रि के सातवें दिन के लिए शानदार ऑप्शन हो सकता है. उन्होंने ऑरेंज के साथ कंट्रास्ट कलर की ज्वैलरी पहनी है. वहीं उनकी मुस्कान उनकी खूबसूरती में चार चंद लगा रही है. उन्होंने अपने हल्दी आउटफिट को नवरात्रि में एक बार फिर बेहद शानदार तरीके से कैरी किया है.
Published at : 12 Oct 2026 09:40 PM (IST)
Tags :
Orange Ethnic Looks

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