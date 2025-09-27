एक्सप्लोरर
नवरात्रि के छठे दिन ऑरेंज कलर में सजधज कर करें माता रानी की पूजा, इन एक्ट्रेसेस से लें स्टाइलिंग टिप्स
Navratri Day 6: मां कात्यायनी की पूजा में ऑरेंज कलर पहनना शुभ माना जाता है. अगर आप भी इस कलर की कुछ स्टाइलिंग टिप्स चाहती हैं. तो नीचे देखिए बॉलीवुड हसीनाओं की खास तस्वीरें....
28 सितंबर को छठा नवरात्रा है. ऐसे में मां कात्यायनी की पूजा-अर्चना की जाती है. इस दिन का शुभ नारंगी यानि ऑरेंज हैं. ऐसे में हम एक बार फिर आपके लिए बॉलीवुड हसीनाओं के वो लुक लाए हैं. जिनमें वो ऑरेंज आउटफिट में कहर ढहाती नजर आई थी.
Published at : 27 Sep 2025 09:05 PM (IST)
9 Photos
