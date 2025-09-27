हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडनवरात्रि के छठे दिन ऑरेंज कलर में सजधज कर करें माता रानी की पूजा, इन एक्ट्रेसेस से लें स्टाइलिंग टिप्स

नवरात्रि के छठे दिन ऑरेंज कलर में सजधज कर करें माता रानी की पूजा, इन एक्ट्रेसेस से लें स्टाइलिंग टिप्स

Navratri Day 6: मां कात्यायनी की पूजा में ऑरेंज कलर पहनना शुभ माना जाता है. अगर आप भी इस कलर की कुछ स्टाइलिंग टिप्स चाहती हैं. तो नीचे देखिए बॉलीवुड हसीनाओं की खास तस्वीरें....

By : सखी चौधरी  | Updated at : 27 Sep 2025 09:05 PM (IST)
Navratri Day 6: मां कात्यायनी की पूजा में ऑरेंज कलर पहनना शुभ माना जाता है. अगर आप भी इस कलर की कुछ स्टाइलिंग टिप्स चाहती हैं. तो नीचे देखिए बॉलीवुड हसीनाओं की खास तस्वीरें....

28 सितंबर को छठा नवरात्रा है. ऐसे में मां कात्यायनी की पूजा-अर्चना की जाती है. इस दिन का शुभ नारंगी यानि ऑरेंज हैं. ऐसे में हम एक बार फिर आपके लिए बॉलीवुड हसीनाओं के वो लुक लाए हैं. जिनमें वो ऑरेंज आउटफिट में कहर ढहाती नजर आई थी.

1/7
ऑरेंज कलर इन दिनों काफी ट्रेंड में भी बना हुआ है. ये कलर कई हसीनाओं का फेवरेट हैं. इसमें से एक माधुरी दीक्षित भी हैं. इनका ये साड़ी लुक आप नवरात्रि पूजा के लिए रीक्रिएट कर सकती हैं.
ऑरेंज कलर इन दिनों काफी ट्रेंड में भी बना हुआ है. ये कलर कई हसीनाओं का फेवरेट हैं. इसमें से एक माधुरी दीक्षित भी हैं. इनका ये साड़ी लुक आप नवरात्रि पूजा के लिए रीक्रिएट कर सकती हैं.
2/7
अनन्या पांडे का ये ऑरेंज सूट भी काफी ज्यादा खूबसूरत है. जिसके दुपट्टे पर फूलों वाली कढ़ाई की गई है.
अनन्या पांडे का ये ऑरेंज सूट भी काफी ज्यादा खूबसूरत है. जिसके दुपट्टे पर फूलों वाली कढ़ाई की गई है.
3/7
अगर आप एकदम सिंपल लुक चाहती हैं. तो साई पल्लवी से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. एक्ट्रेस की तरह आप भी प्लेन ऑरेंज साड़ी ग्रीन ब्लाउज के साथ पहनेंगी, तो खूब जचेंगी.
अगर आप एकदम सिंपल लुक चाहती हैं. तो साई पल्लवी से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. एक्ट्रेस की तरह आप भी प्लेन ऑरेंज साड़ी ग्रीन ब्लाउज के साथ पहनेंगी, तो खूब जचेंगी.
4/7
श्रद्धा कपूर का ये कढ़ाई वर्क वाला अनारकली सूट भी पूजा के लिए एक अच्छा ऑप्शन है. आप इसे भी ट्राई कर सकती हैं.
श्रद्धा कपूर का ये कढ़ाई वर्क वाला अनारकली सूट भी पूजा के लिए एक अच्छा ऑप्शन है. आप इसे भी ट्राई कर सकती हैं.
5/7
अगर आप ससुराल में नवरात्रि की पूजा करने वाली हैं. तो कैटरीना कैफ की इस साड़ी के साथ जा सकती हैं.
अगर आप ससुराल में नवरात्रि की पूजा करने वाली हैं. तो कैटरीना कैफ की इस साड़ी के साथ जा सकती हैं.
6/7
शिल्पा शेट्टी की ये ब्लेजर वाली साड़ी आपको एक यूनिक लुक देगी. इसे आप अगर एक्ट्रेस की तरह ही स्टाइल करेंगी, तो सबकी नजरें आप पर ही टिक जाएंगी.
शिल्पा शेट्टी की ये ब्लेजर वाली साड़ी आपको एक यूनिक लुक देगी. इसे आप अगर एक्ट्रेस की तरह ही स्टाइल करेंगी, तो सबकी नजरें आप पर ही टिक जाएंगी.
7/7
आपको हैवी साड़ी पहनना पसंद नहीं है. तो शिल्पा की ये ऑरेंज साड़ी वाला लुक आपके लिए बेस्ट रहेगा. इस प्लेन साड़ी को आप भी स्टाइलिश बैल्ट के साथ खूबसूरत बना सकती हैं.
आपको हैवी साड़ी पहनना पसंद नहीं है. तो शिल्पा की ये ऑरेंज साड़ी वाला लुक आपके लिए बेस्ट रहेगा. इस प्लेन साड़ी को आप भी स्टाइलिश बैल्ट के साथ खूबसूरत बना सकती हैं.
Published at : 27 Sep 2025 09:05 PM (IST)
Tags :
Katrina Kaif Shilpa SheTTy Navratri 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
30 हजार करोड़ के 'अनंत शस्त्र' से होगा दुश्मनों का सफाया, सेना ने शुरू किया खरीद का प्रोसेस
30 हजार करोड़ के 'अनंत शस्त्र' से होगा दुश्मनों का सफाया, सेना ने शुरू किया खरीद का प्रोसेस
बिहार
तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव से पूछा सवाल- होर्डिंग से माता-पिता की तस्वीर गायब क्यों?
तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव से पूछा सवाल- होर्डिंग से माता-पिता की तस्वीर गायब क्यों?
बॉलीवुड
इमरान हाशमी बने अक्षय, सनी देओल और सलमान से भी बड़े स्टार! मिट्टी में मिला दिए सबके रिकॉर्ड
इमरान हाशमी बने अक्षय, सनी देओल और सलमान से भी बड़े स्टार! मिट्टी में मिला दिए सबके रिकॉर्ड
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप का फाइनल? टीम इंडिया की टेंशन बढ़ाने वाली रिपोर्ट
हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप का फाइनल? टेंशन बढ़ाने वाली रिपोर्ट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

बॉलीवुड के बुरे हालात के बाद अब महेश भट्ट की इस फिल्म से छाएंगे डेब्यूटेंट्स?
बॉलीवुड की बुराइयों, आर्यन खान, शाहरुख खान, कोई मिल गया और अन्य पर Rajat Bedi interview
रजत बेदी ने बॉलीवुड के बुरे किरदारों पर वर्षों की नेगलेक्ट के बाद अपनी बात रखी करियर  फेम और अधिक
TV Serial Update: Reet बनी Raghav की कंपनी की मालकिन, बुआ जी का हिसाब बंद!
Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
30 हजार करोड़ के 'अनंत शस्त्र' से होगा दुश्मनों का सफाया, सेना ने शुरू किया खरीद का प्रोसेस
30 हजार करोड़ के 'अनंत शस्त्र' से होगा दुश्मनों का सफाया, सेना ने शुरू किया खरीद का प्रोसेस
बिहार
तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव से पूछा सवाल- होर्डिंग से माता-पिता की तस्वीर गायब क्यों?
तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव से पूछा सवाल- होर्डिंग से माता-पिता की तस्वीर गायब क्यों?
बॉलीवुड
इमरान हाशमी बने अक्षय, सनी देओल और सलमान से भी बड़े स्टार! मिट्टी में मिला दिए सबके रिकॉर्ड
इमरान हाशमी बने अक्षय, सनी देओल और सलमान से भी बड़े स्टार! मिट्टी में मिला दिए सबके रिकॉर्ड
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप का फाइनल? टीम इंडिया की टेंशन बढ़ाने वाली रिपोर्ट
हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप का फाइनल? टेंशन बढ़ाने वाली रिपोर्ट
इंडिया
'दवाइयां नहीं दी, खाना मांगा तो बीफ परोसा', अमेरिका से भारत भेजी गई बुजुर्ग सिख महिला हरजीत कौर ने सुनाई आपबीती
'दवाइयां नहीं दी, खाना मांगा तो बीफ परोसा', अमेरिका से भारत भेजी गई बुजुर्ग सिख महिला हरजीत कौर ने सुनाई आपबीती
दिल्ली NCR
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
जनरल नॉलेज
Ladakh Statehood: पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद लोगों को क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं? इसे लेकर लद्दाख में हो रहा बवाल
पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद लोगों को क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं? इसे लेकर लद्दाख में हो रहा बवाल
हेल्थ
नवरात्रि के व्रत में अगर नहीं पीते लंबे समय तक पानी तो क्या होगा? हो जाएगी ये दिक्कतें
नवरात्रि के व्रत में अगर नहीं पीते लंबे समय तक पानी तो क्या होगा? हो जाएगी ये दिक्कतें
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
Embed widget