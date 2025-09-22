हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडNavratri Day 2: रेड कलर में सजधज करनी है मां की पूजा, तो इन बॉलीवुड हसीनाओं से लें इंस्पिरेशन

Navratri Day 2: रेड कलर में सजधज करनी है मां की पूजा, तो इन बॉलीवुड हसीनाओं से लें इंस्पिरेशन

Navratri Day 2: अगर आप नवरात्रि के दूसरे दिन के लिए रेड कलर की आउटफिट ढूंढ रहे हैं. तो ये रिपोर्ट आपके लिए ही है. यहां बॉलीवुड डिवाज से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 22 Sep 2025 08:55 PM (IST)
Navratri Day 2: अगर आप नवरात्रि के दूसरे दिन के लिए रेड कलर की आउटफिट ढूंढ रहे हैं. तो ये रिपोर्ट आपके लिए ही है. यहां बॉलीवुड डिवाज से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं.

22 सितंबर से नवरात्रि का तैयार शुरू हो चुका है. नवरात्रि के नौ दिन अलग-अलग माता की पूजा की जाती हैं. ऐसे में उनके फेवेरेट कलर्स भी अलग हैं. नवरात्रि के दूसरे दिन लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा-पाठ किया जाता है. ऐसे में हम आपके लिए कुछ एक्ट्रेस के रेड आउटफिट लुक लाए हैं. नीचे देखिए तस्वीरें....

1/7
जाह्नवी कपूर की तरह आप नवरात्रि के दूसरे दिन लाल साड़ी पहन सकती है. ये आपको स्टाइलिश और ट्रेडिशनल दोनों लुक देगी.
जाह्नवी कपूर की तरह आप नवरात्रि के दूसरे दिन लाल साड़ी पहन सकती है. ये आपको स्टाइलिश और ट्रेडिशनल दोनों लुक देगी.
2/7
अगर आप सूट पहनना चाहती हैं तो अदिति राव हैदरी का ये लुक परफेक्ट है. जो आपके लिए कंफर्टेबल भी रहेगा.
अगर आप सूट पहनना चाहती हैं तो अदिति राव हैदरी का ये लुक परफेक्ट है. जो आपके लिए कंफर्टेबल भी रहेगा.
3/7
अनन्या पांडे का ये रेड अनारकली सूट भी नवरात्रि के दूसरे दिन के लिए अच्छा ऑफ्शन रहेगा.
अनन्या पांडे का ये रेड अनारकली सूट भी नवरात्रि के दूसरे दिन के लिए अच्छा ऑफ्शन रहेगा.
4/7
अगर आप साड़ी लवर हैं तो दीपिका पादुकोण की तरह बांधनी प्रिंट की साड़ी को डिजाइनर ब्लाउज के साथ कैरी कर सकती हैं.
अगर आप साड़ी लवर हैं तो दीपिका पादुकोण की तरह बांधनी प्रिंट की साड़ी को डिजाइनर ब्लाउज के साथ कैरी कर सकती हैं.
5/7
दीपिका की ये फ्लोरल रेड साड़ी भी आप नवरात्रि के दूसरे दिन ट्राई कर सकती हैं. ये भी आप पर बहुत सुंदर लगेगी.
दीपिका की ये फ्लोरल रेड साड़ी भी आप नवरात्रि के दूसरे दिन ट्राई कर सकती हैं. ये भी आप पर बहुत सुंदर लगेगी.
6/7
अगर आप कुछ वर्क वाली साड़ी ढूंढ रही हैं. तो आलिया भट्ट की तरह साड़ी स्टाइलिश कर सकती हैं.
अगर आप कुछ वर्क वाली साड़ी ढूंढ रही हैं. तो आलिया भट्ट की तरह साड़ी स्टाइलिश कर सकती हैं.
7/7
कैटरीना कैफ की तरह ये रेड बेस वाली मल्टीकलर साड़ी भी नवरात्रि के दूसरे दिन पहनकर आप पूजा कर सकती हैं.
कैटरीना कैफ की तरह ये रेड बेस वाली मल्टीकलर साड़ी भी नवरात्रि के दूसरे दिन पहनकर आप पूजा कर सकती हैं.
Published at : 22 Sep 2025 08:55 PM (IST)
Tags :
Deepika Padukone Katrina Kaif   Katrina Kaif Deepika Padukone' Navratri 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हम तैयार हैं, लेकिन अमेरिका...', परमाणु हथियारों पर कंट्रोल करने वाले समझौते को लेकर पुतिन ने रखी बड़ी शर्त
'हम तैयार हैं, लेकिन अमेरिका...', परमाणु हथियारों पर कंट्रोल करने वाले समझौते को लेकर पुतिन ने रखी बड़ी शर्त
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
क्रिकेट
कल Asia Cup में पाकिस्तान की इज्जत दांव पर, हारते ही हो जाएगा बाहर! जानें किसके साथ है टक्कर
कल एशिया कप में पाकिस्तान की इज्जत दांव पर, हारते ही हो जाएगा बाहर! जानें किसके साथ है टक्कर
ओटीटी
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बनी नंबर 1, कपिल शर्मा टॉप 5 से बाहर, काजोल-तमन्ना की सीरीज भी मीलों पीछे
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बनी नंबर 1, कपिल शर्मा टॉप 5 से बाहर, काजोल-तमन्ना की सीरीज भी मीलों पीछे
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

EPFO का नया 'Passbook Lite' Feature: अब PF Balance Check करना हुआ बेहद आसान| Paisa Live
GST, Trump और Foreign Investors बदलेंगे Market का Mood | Paisa Live
Digital Arrest: Delhi में ₹23 करोड़ की ठगी, रिटायर्ड बैंकर बने शिकार!
Navratri: TV बहुओं का 'दुर्गा' अवतार, अनुपमा में गरबे की धूम!
Garba Entry Restrictions: Bhopal में Garba पंडालों के बाहर 'नो एंट्री' के होर्डिंग्स, Garba Jihad रोकने की अपील

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हम तैयार हैं, लेकिन अमेरिका...', परमाणु हथियारों पर कंट्रोल करने वाले समझौते को लेकर पुतिन ने रखी बड़ी शर्त
'हम तैयार हैं, लेकिन अमेरिका...', परमाणु हथियारों पर कंट्रोल करने वाले समझौते को लेकर पुतिन ने रखी बड़ी शर्त
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
क्रिकेट
कल Asia Cup में पाकिस्तान की इज्जत दांव पर, हारते ही हो जाएगा बाहर! जानें किसके साथ है टक्कर
कल एशिया कप में पाकिस्तान की इज्जत दांव पर, हारते ही हो जाएगा बाहर! जानें किसके साथ है टक्कर
ओटीटी
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बनी नंबर 1, कपिल शर्मा टॉप 5 से बाहर, काजोल-तमन्ना की सीरीज भी मीलों पीछे
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बनी नंबर 1, कपिल शर्मा टॉप 5 से बाहर, काजोल-तमन्ना की सीरीज भी मीलों पीछे
विश्व
चार्ली किर्क के शोक समारोह में नाचने लगे डोनाल्ड ट्रंप, शर्म से झुक गई विधवा एरिका की नजर, वीडियो वायरल
चार्ली किर्क के शोक समारोह में नाचने लगे डोनाल्ड ट्रंप, शर्म से झुक गई विधवा एरिका की नजर, वीडियो वायरल
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की हुई शादी, दुल्हन अमरीन संग 10 तस्वीरें
हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की हुई शादी, दुल्हन अमरीन संग 10 तस्वीरें
जनरल नॉलेज
US Bagram Airbase: अमेरिका को दोबारा मिल गया अफगानिस्तान का बगराम बेस तो क्या होगा, एशिया में क्या बदल जाएगा?
अमेरिका को दोबारा मिल गया अफगानिस्तान का बगराम बेस तो क्या होगा, एशिया में क्या बदल जाएगा?
जनरल नॉलेज
Water Bottle Price: रेल नीर की बोतल पर बचेंगे इतने रुपये, क्या जीएसटी कटौती से बिसलेरी, किनले, बेली और एक्वाफिना का पानी भी होगा सस्ता?
रेल नीर की बोतल पर बचेंगे इतने रुपये, क्या जीएसटी कटौती से बिसलेरी, किनले, बेली और एक्वाफिना का पानी भी होगा सस्ता?
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget