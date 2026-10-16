नवरात्रि के नौवें दिन पर काजोल की ये पीकॉक ग्रीन साड़ी लुक के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है. गोल्डन बॉर्डर और छोटे-छोटे गोल्डन मोटिफ्स वाली साड़ी के साथ उन्होंने मैचिंग ब्लाउज पहना है. गोल्डन इयररिंग्स और पोनीटेल हेयरस्टाइल उनके लुक को एलिगेंट बना रहे हैं. महानवमी पर ट्रेडिशनल और ग्रेसफुल दिखने के लिए आप काजोल के इस लुक से आइडिया ले सकती हैं.