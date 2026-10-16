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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडनवरात्रि के नौवें दिन के लिए परफेक्ट हैं ये पीकॉक ग्रीन आउटफिट, दीपिका से माधुरी तक के लुक्स से लें इंस्पिरेशन

नवरात्रि के नौवें दिन के लिए परफेक्ट हैं ये पीकॉक ग्रीन आउटफिट, दीपिका से माधुरी तक के लुक्स से लें इंस्पिरेशन

नवरात्रि के नौवें दिन पीकॉक ग्रीन आउटफिट पहनना चाहती हैं, तो दीपिका पादुकोण से लेकर माधुरी दीक्षित तक के इन खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 16 Oct 2026 09:50 AM (IST)
नवरात्रि के नौवें दिन पीकॉक ग्रीन आउटफिट पहनना चाहती हैं, तो दीपिका पादुकोण से लेकर माधुरी दीक्षित तक के इन खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

नवरात्रि के नौवें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है. इस खास मौके पर अगर आप पीकॉक ग्रीन यानी मोरपंखी हरे रंग का आउटफिट पहनने की सोच रही हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के ट्रेडिशनल लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. साड़ी से लेकर एथनिक सूट तक, ये लुक्स आपके नवरात्रि स्टाइल को खास बना सकते हैं.

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नवरात्रि के नौवें दिन पीकॉक ग्रीन साड़ी पहनना चाहती हैं, तो माधुरी दीक्षित के इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. मोरपंखी हरे रंग की साड़ी के साथ कंट्रास्ट बॉर्डर और ट्रेडिशनल इयररिंग्स आपके लुक को रॉयल टच देंगे. मां सिद्धिदात्री की पूजा के साथ शाम के गरबा सेलिब्रेशन के लिए भी ये स्टाइल अच्छा रहेगा.
नवरात्रि के नौवें दिन पीकॉक ग्रीन साड़ी पहनना चाहती हैं, तो माधुरी दीक्षित के इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. मोरपंखी हरे रंग की साड़ी के साथ कंट्रास्ट बॉर्डर और ट्रेडिशनल इयररिंग्स आपके लुक को रॉयल टच देंगे. मां सिद्धिदात्री की पूजा के साथ शाम के गरबा सेलिब्रेशन के लिए भी ये स्टाइल अच्छा रहेगा.
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करीना कपूर खान का पीकॉक ग्रीन सिल्क साड़ी लुक ट्रेडिशनल और एलिगेंट स्टाइल पसंद करने वाली महिलाओं के लिए अच्छा ऑप्शन है. साड़ी के साथ मैचिंग हाफ-स्लीव ब्लाउज और एमराल्ड पेंडेंट नेकलेस पहनकर लुक को खास बना सकती हैं. नवरात्रि के नौवें दिन पूजा या परिवार के साथ किसी खास मौके पर ये स्टाइल अपनाया जा सकता है.
करीना कपूर खान का पीकॉक ग्रीन सिल्क साड़ी लुक ट्रेडिशनल और एलिगेंट स्टाइल पसंद करने वाली महिलाओं के लिए अच्छा ऑप्शन है. साड़ी के साथ मैचिंग हाफ-स्लीव ब्लाउज और एमराल्ड पेंडेंट नेकलेस पहनकर लुक को खास बना सकती हैं. नवरात्रि के नौवें दिन पूजा या परिवार के साथ किसी खास मौके पर ये स्टाइल अपनाया जा सकता है.
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अगर आप साड़ी की जगह सूट पहनना चाहती हैं, तो सारा अली खान के ग्रीन अनारकली सूट लुक से आइडिया ले सकती हैं. इसके साथ मैचिंग चुन्नी पेयर करें. बड़े इयररिंग्स और छोटी-सी बिंदी आपके लुक में चार चांद लगा सकते हैं. नवरात्रि के नौवें दिन पूजा-पाठ और पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए ये खूबसूरत होने के साथ-साथ कंफर्टेबल स्टाइल भी है.
अगर आप साड़ी की जगह सूट पहनना चाहती हैं, तो सारा अली खान के ग्रीन अनारकली सूट लुक से आइडिया ले सकती हैं. इसके साथ मैचिंग चुन्नी पेयर करें. बड़े इयररिंग्स और छोटी-सी बिंदी आपके लुक में चार चांद लगा सकते हैं. नवरात्रि के नौवें दिन पूजा-पाठ और पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए ये खूबसूरत होने के साथ-साथ कंफर्टेबल स्टाइल भी है.
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नवरात्रि के नौवें दिन अनुष्का शर्मा की डीप बॉटल ग्रीन चंदेरी सिल्क साड़ी से रॉयल ट्रेडिशनल लुक का आइडिया ले सकती हैं. साड़ी पर बनी सुनहरी बूटियां और चौड़ा जरी बॉर्डर इसे खास बना रहा है. उन्होंने मैचिंग क्लोज-नेक ब्लाउज के साथ गोल्ड और पर्ल का हैवी नेकलेस पहना है. वहीं, स्लीक जूड़ा उनके लुक को क्लासी टच दे रहा है.
नवरात्रि के नौवें दिन अनुष्का शर्मा की डीप बॉटल ग्रीन चंदेरी सिल्क साड़ी से रॉयल ट्रेडिशनल लुक का आइडिया ले सकती हैं. साड़ी पर बनी सुनहरी बूटियां और चौड़ा जरी बॉर्डर इसे खास बना रहा है. उन्होंने मैचिंग क्लोज-नेक ब्लाउज के साथ गोल्ड और पर्ल का हैवी नेकलेस पहना है. वहीं, स्लीक जूड़ा उनके लुक को क्लासी टच दे रहा है.
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नवरात्रि के आखिरी दिन दीपिका पादुकोण के इस पीकॉक ग्रीन लुक से ट्रेडिशनल आउटफिट की इंस्पिरेशन ले सकती हैं. उन्होंने ग्रीन कलर की बनारसी सिल्क साड़ी को लाइट ग्रीन कलर के पफ-स्लीव्स ब्लाउज के साथ पेयर किया है. गले में हैवी गोल्ड चोकर नेकलेस उनके रॉयल लुक में चार चांद लगा रहा है.
नवरात्रि के आखिरी दिन दीपिका पादुकोण के इस पीकॉक ग्रीन लुक से ट्रेडिशनल आउटफिट की इंस्पिरेशन ले सकती हैं. उन्होंने ग्रीन कलर की बनारसी सिल्क साड़ी को लाइट ग्रीन कलर के पफ-स्लीव्स ब्लाउज के साथ पेयर किया है. गले में हैवी गोल्ड चोकर नेकलेस उनके रॉयल लुक में चार चांद लगा रहा है.
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नवरात्रि के नौवें दिन पर काजोल की ये पीकॉक ग्रीन साड़ी लुक के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है. गोल्डन बॉर्डर और छोटे-छोटे गोल्डन मोटिफ्स वाली साड़ी के साथ उन्होंने मैचिंग ब्लाउज पहना है. गोल्डन इयररिंग्स और पोनीटेल हेयरस्टाइल उनके लुक को एलिगेंट बना रहे हैं. महानवमी पर ट्रेडिशनल और ग्रेसफुल दिखने के लिए आप काजोल के इस लुक से आइडिया ले सकती हैं.
नवरात्रि के नौवें दिन पर काजोल की ये पीकॉक ग्रीन साड़ी लुक के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है. गोल्डन बॉर्डर और छोटे-छोटे गोल्डन मोटिफ्स वाली साड़ी के साथ उन्होंने मैचिंग ब्लाउज पहना है. गोल्डन इयररिंग्स और पोनीटेल हेयरस्टाइल उनके लुक को एलिगेंट बना रहे हैं. महानवमी पर ट्रेडिशनल और ग्रेसफुल दिखने के लिए आप काजोल के इस लुक से आइडिया ले सकती हैं.
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नवरात्रि के आखिरी दिन आलिया भट्ट के इस पीकॉक ग्रीन लुक से आउटफिट की इंस्पिरेशन ले सकती हैं. उन्होंने पीकॉक ग्रीन कलर के लॉन्ग अनारकली कुर्ते को नीले रंग के खूबसूरत बांधनी प्रिंट वाले दुपट्टे के साथ पेयर किया है. कानों में चांदबाली उनके ट्रेडिशनल लुक को और भी खूबसूरत बना रही है.
नवरात्रि के आखिरी दिन आलिया भट्ट के इस पीकॉक ग्रीन लुक से आउटफिट की इंस्पिरेशन ले सकती हैं. उन्होंने पीकॉक ग्रीन कलर के लॉन्ग अनारकली कुर्ते को नीले रंग के खूबसूरत बांधनी प्रिंट वाले दुपट्टे के साथ पेयर किया है. कानों में चांदबाली उनके ट्रेडिशनल लुक को और भी खूबसूरत बना रही है.
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नवरात्रि के आखिरी दिन लहंगा पहनने का प्लान है, तो श्रद्धा कपूर के पीकॉक ग्रीन लहंगे से इंस्पिरेशन लें. रेशम, सीक्विन और जरी की बारीक कढ़ाई वाला लहंगा फेस्टिव लुक को खास बना सकता है. इसके साथ लंबे चोली-स्टाइल ब्लाउज, झुमके और हल्का मेकअप चुनें, ताकि आउटफिट की खूबसूरती उभरकर आए.
नवरात्रि के आखिरी दिन लहंगा पहनने का प्लान है, तो श्रद्धा कपूर के पीकॉक ग्रीन लहंगे से इंस्पिरेशन लें. रेशम, सीक्विन और जरी की बारीक कढ़ाई वाला लहंगा फेस्टिव लुक को खास बना सकता है. इसके साथ लंबे चोली-स्टाइल ब्लाउज, झुमके और हल्का मेकअप चुनें, ताकि आउटफिट की खूबसूरती उभरकर आए.
Published at : 16 Oct 2026 09:50 AM (IST)
Tags :
Navratri 2026 Peacock Green Outfit

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