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नवरात्रि के नौवें दिन के लिए परफेक्ट हैं ये पीकॉक ग्रीन आउटफिट, दीपिका से माधुरी तक के लुक्स से लें इंस्पिरेशन
नवरात्रि के नौवें दिन पीकॉक ग्रीन आउटफिट पहनना चाहती हैं, तो दीपिका पादुकोण से लेकर माधुरी दीक्षित तक के इन खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
नवरात्रि के नौवें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है. इस खास मौके पर अगर आप पीकॉक ग्रीन यानी मोरपंखी हरे रंग का आउटफिट पहनने की सोच रही हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के ट्रेडिशनल लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. साड़ी से लेकर एथनिक सूट तक, ये लुक्स आपके नवरात्रि स्टाइल को खास बना सकते हैं.
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Published at : 16 Oct 2026 09:50 AM (IST)
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