नवरात्रि के छठे दिन पहनें हरा रंग, नोरा फतेही से प्रीति जिंटा तक के लुक्स से लें इंस्पिरेशन

अगर आप ऐसा कुछ पहनना चाहती हैं जो सिंपल हो लेकिन थोड़ा हटके लगे, तो कृति का ये लुक ट्राई कर सकती हैं. कृति ने कुर्ता और साड़ी के फ्यूजन वाला आउटफिट पहना है. उन्होंने कुर्ते के साथ ऑलिव ग्रीन कलर की प्रिंटेड कॉटन साड़ी पहनी है, जिसकी प्लेट्स बनाकर पल्लू को कंधे पर पिन किया है. मेसी ब्रेड और मिनिनल मेकअप के साथ उनका ये लुक यूनीक और मॉर्डन लग रहा है.