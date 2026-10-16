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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडनवरात्रि के छठे दिन पहनें हरा रंग, नोरा फतेही से प्रीति जिंटा तक के लुक्स से लें इंस्पिरेशन

नवरात्रि के छठे दिन पहनें हरा रंग, नोरा फतेही से प्रीति जिंटा तक के लुक्स से लें इंस्पिरेशन

नवरात्रि में छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित है. शारदीय नवरात्रि में इस दिन हरे रंग को शुभ माना जाता है, तो अगर आप भी इस दिन हरा पहनना चाहती हैं, तो बॉलीवुड हसीनाओं के ये लुक्स आपके काम आ सकते हैं.

Written By : हिमांशी चौधरी  | Updated at : 16 Oct 2026 09:41 AM (IST)
नवरात्रि में छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित है. शारदीय नवरात्रि में इस दिन हरे रंग को शुभ माना जाता है, तो अगर आप भी इस दिन हरा पहनना चाहती हैं, तो बॉलीवुड हसीनाओं के ये लुक्स आपके काम आ सकते हैं.

अगर आप नवरात्रि के छठे दिन ग्रीन पहनना चाहती हैं और कन्फ्यूजड है कि ग्रीन कि कौन-सी शेड पहनें, तो आप एक्ट्रेसेस के इन लुक्स से आइडिया ले सकती हैं. पेस्टल ग्रीन और पैरट ग्रीन से लेकर डार्क ग्रीन तक, अपनी पसंद की शेड चुनकर आप इनमें से कोई भी लुक रीक्रिएट कर सकती हैं.

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प्रीति जिंटा इस बॉटल ग्रीन कलर की साड़ी में कहर ढ़ा रही है. ये रंग उन पर फब रहा है. सितारों वाली इस साड़ी के साथ उन्होंने वेलवेट का ब्लाउज पहना है, जो उनके इस लुक को रॉयल बना रहा है. इसके साथ उन्होंने कानों में लंबे इयरिंग्स पहने हैं और कर्ल्स के साथ बालों को खुला छोड़ा है. उनके माथे की बिंदी उनके इस लुक को कंप्लीट कर रही है.
प्रीति जिंटा इस बॉटल ग्रीन कलर की साड़ी में कहर ढ़ा रही है. ये रंग उन पर फब रहा है. सितारों वाली इस साड़ी के साथ उन्होंने वेलवेट का ब्लाउज पहना है, जो उनके इस लुक को रॉयल बना रहा है. इसके साथ उन्होंने कानों में लंबे इयरिंग्स पहने हैं और कर्ल्स के साथ बालों को खुला छोड़ा है. उनके माथे की बिंदी उनके इस लुक को कंप्लीट कर रही है.
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अगर आपको पेस्टल ग्रीन में कुछ ट्राई करना है, तो नोरा फतेही का ये लुक नवरात्रि के लिए परफेक्ट है. उन्होंने स्लीवलेस प्रिंटेड सूट और शरारा पहना है. उनका ये लुक काफी एलिगेंट और सिंपल है. वेवी हेयर्स और नैचुरल मेकअप के साथ उनका ये लुक बेहद खूबसूरत है.
अगर आपको पेस्टल ग्रीन में कुछ ट्राई करना है, तो नोरा फतेही का ये लुक नवरात्रि के लिए परफेक्ट है. उन्होंने स्लीवलेस प्रिंटेड सूट और शरारा पहना है. उनका ये लुक काफी एलिगेंट और सिंपल है. वेवी हेयर्स और नैचुरल मेकअप के साथ उनका ये लुक बेहद खूबसूरत है.
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पैरट ग्रीन कलर की इस साड़ी में माधुरी लाजवाब लग रही हैं. उनकी साड़ी पर गोल्डन कलर की कढ़ाई भी है. इसके साथ उन्होंने गोल्डन जवैलरी पहनी है, जिनमें ग्रीन कलर के स्टोन्स लगे हुए हैं. सटल मेकअप और रेड लिप्सटिक उनकी ब्यूटी बढ़ा रही है.
पैरट ग्रीन कलर की इस साड़ी में माधुरी लाजवाब लग रही हैं. उनकी साड़ी पर गोल्डन कलर की कढ़ाई भी है. इसके साथ उन्होंने गोल्डन जवैलरी पहनी है, जिनमें ग्रीन कलर के स्टोन्स लगे हुए हैं. सटल मेकअप और रेड लिप्सटिक उनकी ब्यूटी बढ़ा रही है.
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अगर आप पूरी तरह ग्रीन नहीं पहनना चाहती तो शिल्पा शेट्टी की तरह इस तरह की कोई साड़ी पहन सकती हैं. कलमकारी सिल्क साड़ी में उनका ये लुक बेहद खास है. हॉल्टर नेक ब्लाउज के साथ उनका लुक ट्रेडिशनल होने के बावजूद स्टाइलिश नजर आ रहा है. उन्होंने इसके साथ गले में एक हेवी चोकर पहना है, जो उनके लुक को रॉयल वाइब दे रहा है.
अगर आप पूरी तरह ग्रीन नहीं पहनना चाहती तो शिल्पा शेट्टी की तरह इस तरह की कोई साड़ी पहन सकती हैं. कलमकारी सिल्क साड़ी में उनका ये लुक बेहद खास है. हॉल्टर नेक ब्लाउज के साथ उनका लुक ट्रेडिशनल होने के बावजूद स्टाइलिश नजर आ रहा है. उन्होंने इसके साथ गले में एक हेवी चोकर पहना है, जो उनके लुक को रॉयल वाइब दे रहा है.
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सोनम कपूर का ये लुक शानदार है. पिस्ता ग्रीन कलर की इस साड़ी पर व्हाइट कलर का बॉर्डर एलिगेंट लग रहा है. हेवी हार और इयरिंग्स इस लुक को शाही टच दे रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ एक हाथ में कंगन और एक हाथ में वॉच इस लुक को और खूबसूरत बना रही है. अगर आपको ऑफिस के लिए कुछ चाहिए, तो आप इस तरह की कोई साड़ी ट्राई कर सकती हैं.
सोनम कपूर का ये लुक शानदार है. पिस्ता ग्रीन कलर की इस साड़ी पर व्हाइट कलर का बॉर्डर एलिगेंट लग रहा है. हेवी हार और इयरिंग्स इस लुक को शाही टच दे रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ एक हाथ में कंगन और एक हाथ में वॉच इस लुक को और खूबसूरत बना रही है. अगर आपको ऑफिस के लिए कुछ चाहिए, तो आप इस तरह की कोई साड़ी ट्राई कर सकती हैं.
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अदिति राव हैदरी का ये लुक भी पूरी तरह फेस्टिव है. उन्होंने पैरट ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, जिसपे गोल्डन कढ़ाई भी है. वहीं उन्होंने इसे चोकर के साथ पेयर किया है. उन्होंने इस लुक को खुले बाल और हल्के मेकअप के साथ कंप्लीट किया है.
अदिति राव हैदरी का ये लुक भी पूरी तरह फेस्टिव है. उन्होंने पैरट ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, जिसपे गोल्डन कढ़ाई भी है. वहीं उन्होंने इसे चोकर के साथ पेयर किया है. उन्होंने इस लुक को खुले बाल और हल्के मेकअप के साथ कंप्लीट किया है.
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अगर आप ऐसा कुछ पहनना चाहती हैं जो सिंपल हो लेकिन थोड़ा हटके लगे, तो कृति का ये लुक ट्राई कर सकती हैं. कृति ने कुर्ता और साड़ी के फ्यूजन वाला आउटफिट पहना है. उन्होंने कुर्ते के साथ ऑलिव ग्रीन कलर की प्रिंटेड कॉटन साड़ी पहनी है, जिसकी प्लेट्स बनाकर पल्लू को कंधे पर पिन किया है. मेसी ब्रेड और मिनिनल मेकअप के साथ उनका ये लुक यूनीक और मॉर्डन लग रहा है.
अगर आप ऐसा कुछ पहनना चाहती हैं जो सिंपल हो लेकिन थोड़ा हटके लगे, तो कृति का ये लुक ट्राई कर सकती हैं. कृति ने कुर्ता और साड़ी के फ्यूजन वाला आउटफिट पहना है. उन्होंने कुर्ते के साथ ऑलिव ग्रीन कलर की प्रिंटेड कॉटन साड़ी पहनी है, जिसकी प्लेट्स बनाकर पल्लू को कंधे पर पिन किया है. मेसी ब्रेड और मिनिनल मेकअप के साथ उनका ये लुक यूनीक और मॉर्डन लग रहा है.
Published at : 16 Oct 2026 09:41 AM (IST)
Tags :
Navaratri

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