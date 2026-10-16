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नवरात्रि के छठे दिन पहनें हरा रंग, नोरा फतेही से प्रीति जिंटा तक के लुक्स से लें इंस्पिरेशन
नवरात्रि में छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित है. शारदीय नवरात्रि में इस दिन हरे रंग को शुभ माना जाता है, तो अगर आप भी इस दिन हरा पहनना चाहती हैं, तो बॉलीवुड हसीनाओं के ये लुक्स आपके काम आ सकते हैं.
अगर आप नवरात्रि के छठे दिन ग्रीन पहनना चाहती हैं और कन्फ्यूजड है कि ग्रीन कि कौन-सी शेड पहनें, तो आप एक्ट्रेसेस के इन लुक्स से आइडिया ले सकती हैं. पेस्टल ग्रीन और पैरट ग्रीन से लेकर डार्क ग्रीन तक, अपनी पसंद की शेड चुनकर आप इनमें से कोई भी लुक रीक्रिएट कर सकती हैं.
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Published at : 16 Oct 2026 09:41 AM (IST)
Tags :Navaratri
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