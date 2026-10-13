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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडनवरात्रि के चौथे दिन के लिए बेस्ट हैं ये रॉयल ब्लू साड़ी लुक्स, कृति सेनन से दीपिका पादुकोण तक से लें इंस्पिरेशन

नवरात्रि के चौथे दिन के लिए बेस्ट हैं ये रॉयल ब्लू साड़ी लुक्स, कृति सेनन से दीपिका पादुकोण तक से लें इंस्पिरेशन

नवरात्रि के चौथे दिन रॉयल ब्लू रंग पहनने का प्लान है, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साड़ी लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. नीता अंबानी से दीपिका पादुकोण तक के ये अंदाज आपके फेस्टिव लुक को खास बना देंगे.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 13 Oct 2026 12:46 PM (IST)
नवरात्रि के चौथे दिन रॉयल ब्लू रंग पहनने का प्लान है, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साड़ी लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. नीता अंबानी से दीपिका पादुकोण तक के ये अंदाज आपके फेस्टिव लुक को खास बना देंगे.

नवरात्रि के चौथे दिन यानी 14 अक्टूबर को रॉयल ब्लू रंग के कपड़े पहनने के लिए आप बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साड़ी लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. रॉयल ब्लू कलर देखने में बेहद खूबसूरत और रिच लगता है. अगर आप पूजा, गरबा या परिवार के साथ किसी खास मौके पर साड़ी पहनने की सोच रही हैं, तो नीता अंबानी से लेकर माधुरी दीक्षित और काजोल तक के लुक्स आपके काम आ सकते हैं.

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नीता अंबानी का रॉयल ब्लू बनारसी साड़ी लुक नवरात्रि के चौथे दिन के लिए परफेक्ट है. उन्होंने साड़ी के साथ गोल्डन जरी वर्क और हैवी कुंदन नेकलेस पहना है. बालों में फूलों से सजा बन, माथे पर बिंदी और सॉफ्ट मेकअप उनके लुक को बेहद खूबसूरत बना रहे हैं. अगर आप पूजा या किसी खास कार्यक्रम में रॉयल लुक चाहती हैं, तो इस तरह की बनारसी साड़ी चुन सकती हैं.
नीता अंबानी का रॉयल ब्लू बनारसी साड़ी लुक नवरात्रि के चौथे दिन के लिए परफेक्ट है. उन्होंने साड़ी के साथ गोल्डन जरी वर्क और हैवी कुंदन नेकलेस पहना है. बालों में फूलों से सजा बन, माथे पर बिंदी और सॉफ्ट मेकअप उनके लुक को बेहद खूबसूरत बना रहे हैं. अगर आप पूजा या किसी खास कार्यक्रम में रॉयल लुक चाहती हैं, तो इस तरह की बनारसी साड़ी चुन सकती हैं.
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अगर आप साड़ी में मॉडर्न और स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो कृति सेनन के एथनिक फैशन से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. रॉयल ब्लू साड़ी के साथ डिजाइनर ब्लाउज, हल्की जूलरी और खुले बाल आपके लुक को खास बना सकते हैं. ये स्टाइल उन महिलाओं के लिए अच्छा विकल्प है, जो नवरात्रि में ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ थोड़ा ग्लैमरस टच चाहती हैं.
अगर आप साड़ी में मॉडर्न और स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो कृति सेनन के एथनिक फैशन से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. रॉयल ब्लू साड़ी के साथ डिजाइनर ब्लाउज, हल्की जूलरी और खुले बाल आपके लुक को खास बना सकते हैं. ये स्टाइल उन महिलाओं के लिए अच्छा विकल्प है, जो नवरात्रि में ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ थोड़ा ग्लैमरस टच चाहती हैं.
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आलिया भट्ट का रॉयल ब्लू साड़ी लुक उन लोगों के लिए अच्छा है, जो कम एक्सेसरीज में भी खूबसूरत दिखना चाहती हैं. उन्होंने ब्लू साड़ी के साथ गोल्डन नेकलेस और मैचिंग मांगटीका पहना है. बालों को स्लीक पोनीटेल में बांधकर उन्होंने लुक को क्लासी टच दिया है. आप भी रॉयल ब्लू साड़ी के साथ गोल्डन जूलरी पहनकर ऐसा लुक बना सकती हैं.
आलिया भट्ट का रॉयल ब्लू साड़ी लुक उन लोगों के लिए अच्छा है, जो कम एक्सेसरीज में भी खूबसूरत दिखना चाहती हैं. उन्होंने ब्लू साड़ी के साथ गोल्डन नेकलेस और मैचिंग मांगटीका पहना है. बालों को स्लीक पोनीटेल में बांधकर उन्होंने लुक को क्लासी टच दिया है. आप भी रॉयल ब्लू साड़ी के साथ गोल्डन जूलरी पहनकर ऐसा लुक बना सकती हैं.
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अगर आपको सिंपल लेकिन स्टाइलिश साड़ी पहनना पसंद है, तो काजोल का फ्लोरल रॉयल ब्लू साड़ी लुक ट्राई कर सकती हैं. उन्होंने साड़ी के साथ स्टोन-एम्बेलिश्ड चोकर पहना है. इस तरह की साड़ी दिन में पूजा करने या परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए अच्छी लगेगी. लुक को पूरा करने के लिए मैचिंग ब्लाउज, छोटे झुमके और हल्का मेकअप चुनें.
अगर आपको सिंपल लेकिन स्टाइलिश साड़ी पहनना पसंद है, तो काजोल का फ्लोरल रॉयल ब्लू साड़ी लुक ट्राई कर सकती हैं. उन्होंने साड़ी के साथ स्टोन-एम्बेलिश्ड चोकर पहना है. इस तरह की साड़ी दिन में पूजा करने या परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए अच्छी लगेगी. लुक को पूरा करने के लिए मैचिंग ब्लाउज, छोटे झुमके और हल्का मेकअप चुनें.
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माधुरी दीक्षित का रॉयल ब्लू बांधनी साड़ी वाला लुक ट्रेडिशनल स्टाइल पसंद करने वाली महिलाओं के लिए अच्छा ऑप्शन है. साड़ी के बॉर्डर पर गोटा-पट्टी वर्क इसे खास बनाता है. उन्होंने इसके साथ स्लीवलेस ब्लाउज, गोल्डन चांदबाली और खुले बालों को चुना है. इस तरह के लुक को आप पूजा के लिए हल्की जूलरी और सिंपल मेकअप के साथ भी अपना सकती हैं.
माधुरी दीक्षित का रॉयल ब्लू बांधनी साड़ी वाला लुक ट्रेडिशनल स्टाइल पसंद करने वाली महिलाओं के लिए अच्छा ऑप्शन है. साड़ी के बॉर्डर पर गोटा-पट्टी वर्क इसे खास बनाता है. उन्होंने इसके साथ स्लीवलेस ब्लाउज, गोल्डन चांदबाली और खुले बालों को चुना है. इस तरह के लुक को आप पूजा के लिए हल्की जूलरी और सिंपल मेकअप के साथ भी अपना सकती हैं.
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दीपिका पादुकोण की रॉयल ब्लू बनारसी साड़ी नवरात्रि के चौथे दिन के लिए बेहतरीन इंस्पिरेशन है. साड़ी पर गोल्डन फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी और चौड़ा बॉर्डर उनके लुक को रॉयल टच देता है. उन्होंने इसके साथ फुल स्लीव्स ब्लाउज और हैवी गोल्ड जूलरी पहनी है. स्लीक बन और मिनिमल मेकअप में दीपिका का ये अंदाज ट्रेडिशनल होने के साथ बेहद एलिगेंट भी लगता है.
दीपिका पादुकोण की रॉयल ब्लू बनारसी साड़ी नवरात्रि के चौथे दिन के लिए बेहतरीन इंस्पिरेशन है. साड़ी पर गोल्डन फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी और चौड़ा बॉर्डर उनके लुक को रॉयल टच देता है. उन्होंने इसके साथ फुल स्लीव्स ब्लाउज और हैवी गोल्ड जूलरी पहनी है. स्लीक बन और मिनिमल मेकअप में दीपिका का ये अंदाज ट्रेडिशनल होने के साथ बेहद एलिगेंट भी लगता है.
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प्रियंका चोपड़ा के एथनिक लुक्स से आप मॉडर्न और एलिगेंट स्टाइलिंग के टिप्स ले सकती हैं. रॉयल ब्लू साड़ी के साथ स्लीक ब्लाउज, स्टेटमेंट ईयररिंग्स और सॉफ्ट मेकअप चुनें. ये लुक नवरात्रि की शाम की पूजा या किसी फेस्टिव गेट-टुगेदर के लिए परफेक्ट रहेगा.
प्रियंका चोपड़ा के एथनिक लुक्स से आप मॉडर्न और एलिगेंट स्टाइलिंग के टिप्स ले सकती हैं. रॉयल ब्लू साड़ी के साथ स्लीक ब्लाउज, स्टेटमेंट ईयररिंग्स और सॉफ्ट मेकअप चुनें. ये लुक नवरात्रि की शाम की पूजा या किसी फेस्टिव गेट-टुगेदर के लिए परफेक्ट रहेगा.
Published at : 13 Oct 2026 11:57 AM (IST)
Tags :
Navratri 2026 Day 4 Royal Blue Outfit Ideas

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