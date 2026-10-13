नीता अंबानी का रॉयल ब्लू बनारसी साड़ी लुक नवरात्रि के चौथे दिन के लिए परफेक्ट है. उन्होंने साड़ी के साथ गोल्डन जरी वर्क और हैवी कुंदन नेकलेस पहना है. बालों में फूलों से सजा बन, माथे पर बिंदी और सॉफ्ट मेकअप उनके लुक को बेहद खूबसूरत बना रहे हैं. अगर आप पूजा या किसी खास कार्यक्रम में रॉयल लुक चाहती हैं, तो इस तरह की बनारसी साड़ी चुन सकती हैं.