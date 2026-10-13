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नवरात्रि के चौथे दिन के लिए बेस्ट हैं ये रॉयल ब्लू साड़ी लुक्स, कृति सेनन से दीपिका पादुकोण तक से लें इंस्पिरेशन
नवरात्रि के चौथे दिन रॉयल ब्लू रंग पहनने का प्लान है, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साड़ी लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. नीता अंबानी से दीपिका पादुकोण तक के ये अंदाज आपके फेस्टिव लुक को खास बना देंगे.
नवरात्रि के चौथे दिन यानी 14 अक्टूबर को रॉयल ब्लू रंग के कपड़े पहनने के लिए आप बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साड़ी लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. रॉयल ब्लू कलर देखने में बेहद खूबसूरत और रिच लगता है. अगर आप पूजा, गरबा या परिवार के साथ किसी खास मौके पर साड़ी पहनने की सोच रही हैं, तो नीता अंबानी से लेकर माधुरी दीक्षित और काजोल तक के लुक्स आपके काम आ सकते हैं.
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Published at : 13 Oct 2026 11:57 AM (IST)
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