विद्या बालन की 10 तस्वीरें: साड़ी पहनकर यूं चुराती हैं फैंस का दिल, अदाओं पर आप भी हो जाएंगे फिदा

विद्या बालन की 10 तस्वीरें: साड़ी पहनकर यूं चुराती हैं फैंस का दिल, अदाओं पर आप भी हो जाएंगे फिदा

Vidya Balan 10 Gorgeous Photo In Saree: इस रिपोर्ट में हम आपको विद्या बालन की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं. जिसमें एक्ट्रेस की खूबसूरती आपका भी मन मोह लेगी.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 30 Sep 2025 04:30 PM (IST)
Vidya Balan 10 Gorgeous Photo In Saree: इस रिपोर्ट में हम आपको विद्या बालन की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं. जिसमें एक्ट्रेस की खूबसूरती आपका भी मन मोह लेगी.

विद्या बालन हिंदी सिनेमा की वो अदाकारा हैं. जिन्होंने हर फिल्म में लीक से हटकर किरदार निभाया और अपनी एक्टिंग स्कील्स को साबित भी किया. इन दिनों एक्ट्रेस पर्दे से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों के जरिए छाई रहती हैं. यहां हम आपको विद्या के कुछ बेस्ट साड़ी लुक दिखा रहे हैं. जो उन्होंने नवरात्रि में फैंस के साथ शेयर किए हैं.

1/10
विद्या बालन सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव हैं. यहां नवरात्रि के नौ दिन एक्ट्रेस ने नौ अलग-अलग साड़ियों में अपनी दिलकश तस्वीरें शेयर की है. इस व्हाइट साड़ी में विद्या अप्सरा सी सुंदर दिख रही हैं.
विद्या बालन सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव हैं. यहां नवरात्रि के नौ दिन एक्ट्रेस ने नौ अलग-अलग साड़ियों में अपनी दिलकश तस्वीरें शेयर की है. इस व्हाइट साड़ी में विद्या अप्सरा सी सुंदर दिख रही हैं.
2/10
विद्या की इस ब्लू साड़ी में भी गजब ढा रही हैं. जिसका बॉर्डर रेड कलर का है. एक्ट्रेस ने इसे रेड ब्लाउज के साथ ही पेयर किया है.
विद्या की इस ब्लू साड़ी में भी गजब ढा रही हैं. जिसका बॉर्डर रेड कलर का है. एक्ट्रेस ने इसे रेड ब्लाउज के साथ ही पेयर किया है.
3/10
विद्या बालन की ये येलो फ्लोरल साड़ी समर के लिए परफेक्ट है. इसे आप भी किसी छोट फंक्शन में कैरी कर सकती हैं.
विद्या बालन की ये येलो फ्लोरल साड़ी समर के लिए परफेक्ट है. इसे आप भी किसी छोट फंक्शन में कैरी कर सकती हैं.
4/10
इस सुर्ख लाल साड़ी में विद्या बालन बेहद ही गॉर्जियस लग रही हैं. इसके साथ उन्होंने डिजाइन ब्लाउज पहना है.
इस सुर्ख लाल साड़ी में विद्या बालन बेहद ही गॉर्जियस लग रही हैं. इसके साथ उन्होंने डिजाइन ब्लाउज पहना है.
5/10
ग्रीन कलर को हर त्योहार के लिए शुभ माना जाता है. इसलिए नवरात्रि के एक दिन एक्ट्रेस ने ये ग्रीन और ऑरेंज शेड की साड़ी भी कैरी की.
ग्रीन कलर को हर त्योहार के लिए शुभ माना जाता है. इसलिए नवरात्रि के एक दिन एक्ट्रेस ने ये ग्रीन और ऑरेंज शेड की साड़ी भी कैरी की.
6/10
इस ग्रे साड़ी में भी विद्या बालन की खूबसूरती देखते ही बन रही है. एक्ट्रेस की अदाएं फैंस को खूब भाती है.
इस ग्रे साड़ी में भी विद्या बालन की खूबसूरती देखते ही बन रही है. एक्ट्रेस की अदाएं फैंस को खूब भाती है.
7/10
विद्या बालन को साड़ी पहनना बहुत पसंद है. इसलिए उनके पास कई सुंदर और रॉयल साड़ियों का कलेक्शन है. इसमें से एक ये ऑरेंज साड़ी भी है.
विद्या बालन को साड़ी पहनना बहुत पसंद है. इसलिए उनके पास कई सुंदर और रॉयल साड़ियों का कलेक्शन है. इसमें से एक ये ऑरेंज साड़ी भी है.
8/10
इस येलो और ब्लू कॉम्बिनेशन वाली साड़ी में भी विद्या गजब की सुंदर दिख रही हैं. एक्ट्रेस ने ये लुक बालों में जुड़ा और कानों में झुमके के साथ पूरा किया.
इस येलो और ब्लू कॉम्बिनेशन वाली साड़ी में भी विद्या गजब की सुंदर दिख रही हैं. एक्ट्रेस ने ये लुक बालों में जुड़ा और कानों में झुमके के साथ पूरा किया.
9/10
पिंक कलर तो हर लड़की का फेवरेट होता है. ऐसे में विद्या भी नवरात्रि में पिंक साड़ी पहनकर इठलाती हुई नजर आई थी.
पिंक कलर तो हर लड़की का फेवरेट होता है. ऐसे में विद्या भी नवरात्रि में पिंक साड़ी पहनकर इठलाती हुई नजर आई थी.
10/10
अगर आप लाइट शेड पसंद है. तो विद्या बालन की ये साड़ी आपके ऑफिस लुक में चार चांद लगा सकती हैं.
अगर आप लाइट शेड पसंद है. तो विद्या बालन की ये साड़ी आपके ऑफिस लुक में चार चांद लगा सकती हैं.
Published at : 30 Sep 2025 04:30 PM (IST)
