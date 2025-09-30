एक्सप्लोरर
विद्या बालन की 10 तस्वीरें: साड़ी पहनकर यूं चुराती हैं फैंस का दिल, अदाओं पर आप भी हो जाएंगे फिदा
Vidya Balan 10 Gorgeous Photo In Saree: इस रिपोर्ट में हम आपको विद्या बालन की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं. जिसमें एक्ट्रेस की खूबसूरती आपका भी मन मोह लेगी.
विद्या बालन हिंदी सिनेमा की वो अदाकारा हैं. जिन्होंने हर फिल्म में लीक से हटकर किरदार निभाया और अपनी एक्टिंग स्कील्स को साबित भी किया. इन दिनों एक्ट्रेस पर्दे से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों के जरिए छाई रहती हैं. यहां हम आपको विद्या के कुछ बेस्ट साड़ी लुक दिखा रहे हैं. जो उन्होंने नवरात्रि में फैंस के साथ शेयर किए हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 30 Sep 2025 04:30 PM (IST)
Tags :Vidya Balan Bollywood
