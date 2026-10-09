नवरात्रि के चौथे दिन येलो कलर में करें ग्लो, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लुक्स से लें टिप्स

कैटरीना कैफ का ये मैंगो शेड वाला येलो लहंगा अमेजिंग लग रहा है. उनके येलो लहंगे पर सिल्वर कलर के फूल बने हुए हैं. उन्होंने दुपट्टे को साड़ी की तरह स्टाइल किया है, इसलिए पहली नजर में ये पहचानना भी मुश्किल है कि यह साड़ी है या लहंगा. एक तरफ लहंगे के साइड की लंबी लटकनें हैं, तो दूसरी तरफ मैचिंग कड़े बहुत ही शानदार लग रहे हैं. उन्होंने इसके साथ मेसी बन बनाया है और बाहर आती लटें कहर ढ़ा रही हैं. आप नवरात्रि के चौथे दिन कुछ ऐसा भी पहन सकती हैं.