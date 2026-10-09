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नवरात्रि के चौथे दिन येलो कलर में करें ग्लो, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लुक्स से लें टिप्स
शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन पीले रंग को शुभ माना जाता है. अगर आप भी इस दिन कुछ अट्रैक्टिव पहनने का मन बना रही हैं, तो पहले बॉलीवुड की इन हसीनाओं के ये खूबसूरत लुक्स को रीक्रिएट कर सकती हैं.
साड़ी, सूट या लहंगा, नवरात्रि के चौथे दिन येलो कलर की कोई भी आउटफिट पहनने का सोच रही हैं और कनफ्यूसड हैं तो एक्ट्रेसेस के ये फेस्टिव लुक्स आपको आइडिया दे सकते हैं.
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Published at : 09 Oct 2026 09:30 PM (IST)
Tags :Navaratri
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