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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडनवरात्रि के चौथे दिन येलो कलर में करें ग्लो, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लुक्स से लें टिप्स

नवरात्रि के चौथे दिन येलो कलर में करें ग्लो, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लुक्स से लें टिप्स

शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन पीले रंग को शुभ माना जाता है. अगर आप भी इस दिन कुछ अट्रैक्टिव पहनने का मन बना रही हैं, तो पहले बॉलीवुड की इन हसीनाओं के ये खूबसूरत लुक्स को रीक्रिएट कर सकती हैं.

Written By : हिमांशी चौधरी  | Updated at : 09 Oct 2026 09:30 PM (IST)
शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन पीले रंग को शुभ माना जाता है. अगर आप भी इस दिन कुछ अट्रैक्टिव पहनने का मन बना रही हैं, तो पहले बॉलीवुड की इन हसीनाओं के ये खूबसूरत लुक्स को रीक्रिएट कर सकती हैं.

साड़ी, सूट या लहंगा, नवरात्रि के चौथे दिन येलो कलर की कोई भी आउटफिट पहनने का सोच रही हैं और कनफ्यूसड हैं तो एक्ट्रेसेस के ये फेस्टिव लुक्स आपको आइडिया दे सकते हैं.

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मसर्ट येलो कलर के इस सूट में आलिया भट्ट का लुक शानदार है. उनके इस सूट पर हाथों से की गई बारीक कढ़ाई है, जो इसकी खूबसूरती बढ़ा रही है. उन्होंने इसके साथ पेस्टल कलर का दुपट्टा कैरी किया है. उन्होंने हाथों में मैचिंग कंगन और रिंग पहनी है. बालों का बन बनाया हुआ है. उनकी माथे की छोटी-काली बिंदी दिल चुरा रही है.
मसर्ट येलो कलर के इस सूट में आलिया भट्ट का लुक शानदार है. उनके इस सूट पर हाथों से की गई बारीक कढ़ाई है, जो इसकी खूबसूरती बढ़ा रही है. उन्होंने इसके साथ पेस्टल कलर का दुपट्टा कैरी किया है. उन्होंने हाथों में मैचिंग कंगन और रिंग पहनी है. बालों का बन बनाया हुआ है. उनकी माथे की छोटी-काली बिंदी दिल चुरा रही है.
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अनन्या पांडे ने बेहद खूबसूरत कॉर्सेट पहना है, जिसके अपर पार्ट में बारीक कढ़ाई है. उनकी इस एथनिक ड्रेस पर गोल्डन और पिंक कलर का बॉर्डर है. उन्होंने हथफुल से लेकर झुमकों तक सब कुछ गोल्डन पहना है. उनके कानों के झुमके सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहे हैं. बालों की पीछे की तरफ बांधकर खुला छोड़ा हुआ है. आप नवरात्रि के चौथे दिन कुछ ऐसा ट्राई कर सकती हैं.
अनन्या पांडे ने बेहद खूबसूरत कॉर्सेट पहना है, जिसके अपर पार्ट में बारीक कढ़ाई है. उनकी इस एथनिक ड्रेस पर गोल्डन और पिंक कलर का बॉर्डर है. उन्होंने हथफुल से लेकर झुमकों तक सब कुछ गोल्डन पहना है. उनके कानों के झुमके सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहे हैं. बालों की पीछे की तरफ बांधकर खुला छोड़ा हुआ है. आप नवरात्रि के चौथे दिन कुछ ऐसा ट्राई कर सकती हैं.
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तमन्ना भाटिया ने अपनी हालिया फिल्म ‘द वन’ के प्रमोशन में ये लुक कैरी किया था और खूब सुर्खियां बटोरीं थी. अगर आपको हेवी साड़ी नहीं पहननी तो उनकी तरह कोई प्रिंटेड साड़ी पहन सकती हैं. इसके साथ उन्होंने बहुत ही लाइट मेकअप किया है और बालों को खुला छोड़ा है. ज्वैलरी की बात करें तो सिर्फ हाथों में कंगन पहने हुए हैं.
तमन्ना भाटिया ने अपनी हालिया फिल्म ‘द वन’ के प्रमोशन में ये लुक कैरी किया था और खूब सुर्खियां बटोरीं थी. अगर आपको हेवी साड़ी नहीं पहननी तो उनकी तरह कोई प्रिंटेड साड़ी पहन सकती हैं. इसके साथ उन्होंने बहुत ही लाइट मेकअप किया है और बालों को खुला छोड़ा है. ज्वैलरी की बात करें तो सिर्फ हाथों में कंगन पहने हुए हैं.
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अगर इस नवरात्रि पंजाबी स्टाइल में तैयार होना चाहते हैं और सिर्फ येलो पहनने का मन नहीं है तो आप जाह्नवी कपूर के इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकते हैं. उनका ये लुक काफी अट्रैक्टिव है. येलो सूट और पिंक सलवार वाले इस लुक के साथ उन्होंने गुथ की चोटी बनाई हुई है, जिस पर पिंक परांदा फब रहा है. हाथ चुडियों से भरे हैं और कानों में बड़े इयरिंग्स भी बेहद सुंदर लग रहे हैं.
अगर इस नवरात्रि पंजाबी स्टाइल में तैयार होना चाहते हैं और सिर्फ येलो पहनने का मन नहीं है तो आप जाह्नवी कपूर के इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकते हैं. उनका ये लुक काफी अट्रैक्टिव है. येलो सूट और पिंक सलवार वाले इस लुक के साथ उन्होंने गुथ की चोटी बनाई हुई है, जिस पर पिंक परांदा फब रहा है. हाथ चुडियों से भरे हैं और कानों में बड़े इयरिंग्स भी बेहद सुंदर लग रहे हैं.
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ईशा गुप्ता का ये लुक सिंपल होने के बावजूद क्लासी है. इसमें उन्होंने येलो कलर की प्लेन और लाइट साड़ी पहनी है. इसको उन्होंने व्हाइट चोकर और बड़े इयरिंग्स के साथ पेयर किया है, जिसमें ग्रीन कलर का भी यूज है. बालों का स्लीक बन और माथे पर लाल बिंदी बहुत ही एलिगेंट लग रही है. आप चाहें तो इस लुक को भी रिक्रिएट कर सकती हैं.
ईशा गुप्ता का ये लुक सिंपल होने के बावजूद क्लासी है. इसमें उन्होंने येलो कलर की प्लेन और लाइट साड़ी पहनी है. इसको उन्होंने व्हाइट चोकर और बड़े इयरिंग्स के साथ पेयर किया है, जिसमें ग्रीन कलर का भी यूज है. बालों का स्लीक बन और माथे पर लाल बिंदी बहुत ही एलिगेंट लग रही है. आप चाहें तो इस लुक को भी रिक्रिएट कर सकती हैं.
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कैटरीना कैफ का ये मैंगो शेड वाला येलो लहंगा अमेजिंग लग रहा है. उनके येलो लहंगे पर सिल्वर कलर के फूल बने हुए हैं. उन्होंने दुपट्टे को साड़ी की तरह स्टाइल किया है, इसलिए पहली नजर में ये पहचानना भी मुश्किल है कि यह साड़ी है या लहंगा. एक तरफ लहंगे के साइड की लंबी लटकनें हैं, तो दूसरी तरफ मैचिंग कड़े बहुत ही शानदार लग रहे हैं. उन्होंने इसके साथ मेसी बन बनाया है और बाहर आती लटें कहर ढ़ा रही हैं. आप नवरात्रि के चौथे दिन कुछ ऐसा भी पहन सकती हैं.
कैटरीना कैफ का ये मैंगो शेड वाला येलो लहंगा अमेजिंग लग रहा है. उनके येलो लहंगे पर सिल्वर कलर के फूल बने हुए हैं. उन्होंने दुपट्टे को साड़ी की तरह स्टाइल किया है, इसलिए पहली नजर में ये पहचानना भी मुश्किल है कि यह साड़ी है या लहंगा. एक तरफ लहंगे के साइड की लंबी लटकनें हैं, तो दूसरी तरफ मैचिंग कड़े बहुत ही शानदार लग रहे हैं. उन्होंने इसके साथ मेसी बन बनाया है और बाहर आती लटें कहर ढ़ा रही हैं. आप नवरात्रि के चौथे दिन कुछ ऐसा भी पहन सकती हैं.
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रकुल प्रीत सिंह का ये साड़ी लुक बहुत ही एलिगेंट है. उन्होंने सनशाइन येलो की कांजवरम स्टाइल साड़ी पहनी है और स्ट्रेपलेस ब्लाउज पर काफी खूबसूरत कारिगरी की गई है. उनकी बीड्स वाला कमरबंद भी बहुत आकर्षक है. अगर आपको साड़ी को अलग तरीके से पहनना है, तो साड़ी को इस तरह स्टाइल कर सकते हैं.
रकुल प्रीत सिंह का ये साड़ी लुक बहुत ही एलिगेंट है. उन्होंने सनशाइन येलो की कांजवरम स्टाइल साड़ी पहनी है और स्ट्रेपलेस ब्लाउज पर काफी खूबसूरत कारिगरी की गई है. उनकी बीड्स वाला कमरबंद भी बहुत आकर्षक है. अगर आपको साड़ी को अलग तरीके से पहनना है, तो साड़ी को इस तरह स्टाइल कर सकते हैं.
Published at : 09 Oct 2026 09:30 PM (IST)
Tags :
Navaratri

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