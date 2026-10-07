एक्सप्लोरर
नवरात्रि के तीसरे दिन पहने रॉयल ब्लू ड्रेसेस, इन एक्ट्रेसेज से लें स्टाइलिंग टिप्स
नवरात्रि के तीसरे दिन रॉयल ब्लू कलर पहनने वाली हैं? इन एक्ट्रेसेस के रॉयल ब्लू लुक्स से अपने फेवरेट लुक को रिक्रिएट कर सकती हैं, सूट और साड़ी से लेकर लहंगे तक सभी लुक्स हैं एलिगेंट और परफेक्ट.
शारदीय नवरात्रि के तीसर दिन रॉयल ब्लू कलर के उपयोग को शुभ माना जाता है. इस दिन रॉयल ब्लू कलर के कपड़े पहनने की परंपरा है. ऐसे में अगर आप भी इस असमंजस में हैं कि इस दिन क्या पहनें तो इन एक्ट्रेसेस के ये एथनिक लुक्स आपके काम आ सकते हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 07 Oct 2026 10:00 PM (IST)
Tags :Navratri
बॉलीवुड
10 Photos
पार्टी में हुई पहली मुलाकात, 'शेरशाह' के सेट पर चढ़ा प्यार का रंग, ऐसी है सिद्धार्थ-कियारा की लव स्टोरी
बॉलीवुड
7 Photos
अनन्या से आलिया तक, नवरात्रि के दूसरे दिन रेड साड़ी के लिए इन एक्ट्रेसेस से लें इंस्पिरेशन
बॉलीवुड
7 Photos
सोहा अली खान के बर्थडे पर रोमांटिक हुए कुणाल खेमू, पार्टी में करीना-सैफ ने लगाए चार चांद
बॉलीवुड
7 Photos
57 की उम्र में भी इतने फिट कैसे रहते हैं अजय देवगन? जानें क्या है उनकी फिटनेस का राज
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
मस्ती और पागलपन से भरा था ‘नई नवेली’ का सेट, डायरेक्टर बालाजी मोहन ने शेयर किया एक्सपीरियंस
मनोरंजन
जमकर हो रही इस साउथ मूवी की कमाई, निकाला आधा बजट, जानें बाकी फिल्मों का हाल
मनोरंजन
'रामायण' में अरुण गोविल को दशरथ के रोल के लिए क्यों कास्ट किया गया? जानें वजह
मनोरंजन
मैरी कॉम पर एक्स हसबैंड ओनलर ने ठोका केस, जानें क्या है मामला?
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
पार्टी में हुई पहली मुलाकात, 'शेरशाह' के सेट पर चढ़ा प्यार का रंग, ऐसी है सिद्धार्थ-कियारा की लव स्टोरी
बॉलीवुड
7 Photos
अनन्या से आलिया तक, नवरात्रि के दूसरे दिन रेड साड़ी के लिए इन एक्ट्रेसेस से लें इंस्पिरेशन