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नवरात्रि के तीसरे दिन पहने रॉयल ब्लू ड्रेसेस, इन एक्ट्रेसेज से लें स्टाइलिंग टिप्स

नवरात्रि के तीसरे दिन रॉयल ब्लू कलर पहनने वाली हैं? इन एक्ट्रेसेस के रॉयल ब्लू लुक्स से अपने फेवरेट लुक को रिक्रिएट कर सकती हैं, सूट और साड़ी से लेकर लहंगे तक सभी लुक्स हैं एलिगेंट और परफेक्ट.

Written By : हिमांशी चौधरी  | Updated at : 07 Oct 2026 10:00 PM (IST)
नवरात्रि के तीसरे दिन रॉयल ब्लू कलर पहनने वाली हैं? इन एक्ट्रेसेस के रॉयल ब्लू लुक्स से अपने फेवरेट लुक को रिक्रिएट कर सकती हैं, सूट और साड़ी से लेकर लहंगे तक सभी लुक्स हैं एलिगेंट और परफेक्ट.

शारदीय नवरात्रि के तीसर दिन रॉयल ब्लू कलर के उपयोग को शुभ माना जाता है. इस दिन रॉयल ब्लू कलर के कपड़े पहनने की परंपरा है. ऐसे में अगर आप भी इस असमंजस में हैं कि इस दिन क्या पहनें तो इन एक्ट्रेसेस के ये एथनिक लुक्स आपके काम आ सकते हैं.

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रॉयल ब्लू कलर के इस अनारकली सूट में तृप्ती डिमरी कहर ढा रही हैं. इस प्लेन डीप-नेक सूट पर गोल्डन लेस वर्क है और इसको तृप्ति ने सिल्वर और ब्लू कलर के हेवी दुपट्टे के साथ कैरी किया है. इसके साथ उन्होंने बालों को वेवी और खुला रखा है. साथ में उन्होंने बिंदी भी लगाई है जो उन पर खूब जंच रही है. इस तरह का सूट आप आसानी से नवरात्रि पर कैरी कर सकती हैं.
रॉयल ब्लू कलर के इस अनारकली सूट में तृप्ती डिमरी कहर ढा रही हैं. इस प्लेन डीप-नेक सूट पर गोल्डन लेस वर्क है और इसको तृप्ति ने सिल्वर और ब्लू कलर के हेवी दुपट्टे के साथ कैरी किया है. इसके साथ उन्होंने बालों को वेवी और खुला रखा है. साथ में उन्होंने बिंदी भी लगाई है जो उन पर खूब जंच रही है. इस तरह का सूट आप आसानी से नवरात्रि पर कैरी कर सकती हैं.
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इस लुक में तृषा कृष्णन पार्टी के लिए रेड़ी दिख रही हैं. उनकी इस शिमरी साड़ी में ब्लू के साथ सिल्वर कलर भी है, जो उनके लुक को काफ़ी शानदार बना रहा है. उन्होंने इसके साथ कंट्रास्ट के लिए सिल्वर कलर का नेकलेस पहना है, जिसमें पिंक कलर के बीड्स हैं. साथ में ओपन कर्ली हेयर्स उनकी ब्यूटी बढ़ा रही है. अगर आपको भी किसी पार्टी में जाना है तो इस तरह रेडी हो सकती हैं.
इस लुक में तृषा कृष्णन पार्टी के लिए रेड़ी दिख रही हैं. उनकी इस शिमरी साड़ी में ब्लू के साथ सिल्वर कलर भी है, जो उनके लुक को काफ़ी शानदार बना रहा है. उन्होंने इसके साथ कंट्रास्ट के लिए सिल्वर कलर का नेकलेस पहना है, जिसमें पिंक कलर के बीड्स हैं. साथ में ओपन कर्ली हेयर्स उनकी ब्यूटी बढ़ा रही है. अगर आपको भी किसी पार्टी में जाना है तो इस तरह रेडी हो सकती हैं.
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रॉयल ब्लू कलर की इस साड़ी में मृणाल ठाकुर का ग्लो साफ दिख रहा है. उन्होंने इसके साथ पतली स्ट्रिप वाला डीपनेक ब्लाउज पहना है. उनके ब्लाउज का डिजाइन साड़ी के बॉर्डर से मैच कर रहा है और काफी खूबसूरत लग रहा है. इस फोटो में मृणाल ने स्लीक बन बनाया हुआ है और हाथों में स्टेटमेंट रिंग पहनी है. अगर आपका सिंपल साड़ी पहनने का मन है तो आप इस तरह का कुछ ट्राई कर सकती हैं.
रॉयल ब्लू कलर की इस साड़ी में मृणाल ठाकुर का ग्लो साफ दिख रहा है. उन्होंने इसके साथ पतली स्ट्रिप वाला डीपनेक ब्लाउज पहना है. उनके ब्लाउज का डिजाइन साड़ी के बॉर्डर से मैच कर रहा है और काफी खूबसूरत लग रहा है. इस फोटो में मृणाल ने स्लीक बन बनाया हुआ है और हाथों में स्टेटमेंट रिंग पहनी है. अगर आपका सिंपल साड़ी पहनने का मन है तो आप इस तरह का कुछ ट्राई कर सकती हैं.
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अगर आपका कोई हेवी लहंगा पहनने का मन है तो मोनी रॉय का ये लुक आपके काम आएगा. इस लहंगे पर सिल्वर वर्क है और उन्होंने ज्वैलरी भी सिल्वर कलर की ही पहनी है. व्हाइट बैकग्राउंड के साथ उनके लहंगे का कलर उभरकर सामने आ रहा है. वहीं उनकी आंखे भी दिल चुरा लेती हैं. अगर कुछ हेवी पहनने का सोच रही हैं तो इस लुक को भी आप रीक्रिएट कर सकती हैं.
अगर आपका कोई हेवी लहंगा पहनने का मन है तो मोनी रॉय का ये लुक आपके काम आएगा. इस लहंगे पर सिल्वर वर्क है और उन्होंने ज्वैलरी भी सिल्वर कलर की ही पहनी है. व्हाइट बैकग्राउंड के साथ उनके लहंगे का कलर उभरकर सामने आ रहा है. वहीं उनकी आंखे भी दिल चुरा लेती हैं. अगर कुछ हेवी पहनने का सोच रही हैं तो इस लुक को भी आप रीक्रिएट कर सकती हैं.
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रश्मिका मंदाना इस ब्लू कांजीवरम साड़ी में ग्लो कर रही हैं. वहीं उनकी हंसी उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही है. इस साड़ी के साथ उन्होंने हाफ स्लीव्स वाला क्लोज्ड हाई-नेक ब्लाउज पहना है. बालों में गजरा और हाथ में गोल्डन ब्रेसलेट के साथ इस लुक की शोभा बढ़ा रहे हैं. वहीं उनके झुमके भी ध्यान खींचते हैं. अगर आपको कांजीवरम साड़ी पहनने का मन है तो इसे ट्राई कर सकती हैं.
रश्मिका मंदाना इस ब्लू कांजीवरम साड़ी में ग्लो कर रही हैं. वहीं उनकी हंसी उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही है. इस साड़ी के साथ उन्होंने हाफ स्लीव्स वाला क्लोज्ड हाई-नेक ब्लाउज पहना है. बालों में गजरा और हाथ में गोल्डन ब्रेसलेट के साथ इस लुक की शोभा बढ़ा रहे हैं. वहीं उनके झुमके भी ध्यान खींचते हैं. अगर आपको कांजीवरम साड़ी पहनने का मन है तो इसे ट्राई कर सकती हैं.
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हिना खान का ये सिल्क फैबरिक वाला ब्लू सूट लुक भी बेहद शानदार है. अगर आप सबकी तरह सेम रॉयल ब्लू नहीं पहनना चाहतीं तो आप इंडिगो ब्लू शेड भी ट्राई कर सकती हैं. ये ब्लू कलर हिना खान पर खिल रहा है. उनके कानों के लंबे गोल्डन इयरिंग्स उनके लुक को और खूबसूरत बना रहे हैं. सॉफ्ट और लाइट मेकअप के साथ उनका लुक बेहद एलिगेंट है.
हिना खान का ये सिल्क फैबरिक वाला ब्लू सूट लुक भी बेहद शानदार है. अगर आप सबकी तरह सेम रॉयल ब्लू नहीं पहनना चाहतीं तो आप इंडिगो ब्लू शेड भी ट्राई कर सकती हैं. ये ब्लू कलर हिना खान पर खिल रहा है. उनके कानों के लंबे गोल्डन इयरिंग्स उनके लुक को और खूबसूरत बना रहे हैं. सॉफ्ट और लाइट मेकअप के साथ उनका लुक बेहद एलिगेंट है.
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रकुल प्रीत का ये साड़ी अवतार भी नवरात्रि के लिए काफी अच्छा ऑपशन है, जिसमें स्पार्कलिंग सिल्वर बॉर्डर है और सिल्वर मिरर वर्क से उनकी ये साड़ी बहुत ही खूबसूरत लग रही है. लुक को बैलेंस करने के लिए सिर्फ हाथों में रिंग्स पहनी है, जिससे पूरा ध्यान उनकी साड़ी पर ही रहता है. इस साड़ी के साथ उन्होंने व्हाइट कलर के इयरिंग्स पेयर किए हैं और सॉफ्ट कर्ल्स के साथ बालों को खुला रखा है. प्रॉपर रॉयल ब्लू से हटके पहनने वालों के लिए ये भी बेहतरीन ऑपशन है.
रकुल प्रीत का ये साड़ी अवतार भी नवरात्रि के लिए काफी अच्छा ऑपशन है, जिसमें स्पार्कलिंग सिल्वर बॉर्डर है और सिल्वर मिरर वर्क से उनकी ये साड़ी बहुत ही खूबसूरत लग रही है. लुक को बैलेंस करने के लिए सिर्फ हाथों में रिंग्स पहनी है, जिससे पूरा ध्यान उनकी साड़ी पर ही रहता है. इस साड़ी के साथ उन्होंने व्हाइट कलर के इयरिंग्स पेयर किए हैं और सॉफ्ट कर्ल्स के साथ बालों को खुला रखा है. प्रॉपर रॉयल ब्लू से हटके पहनने वालों के लिए ये भी बेहतरीन ऑपशन है.
Published at : 07 Oct 2026 10:00 PM (IST)
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