नवरात्रि के तीसरे दिन पहने रॉयल ब्लू ड्रेसेस, इन एक्ट्रेसेज से लें स्टाइलिंग टिप्स

रकुल प्रीत का ये साड़ी अवतार भी नवरात्रि के लिए काफी अच्छा ऑपशन है, जिसमें स्पार्कलिंग सिल्वर बॉर्डर है और सिल्वर मिरर वर्क से उनकी ये साड़ी बहुत ही खूबसूरत लग रही है. लुक को बैलेंस करने के लिए सिर्फ हाथों में रिंग्स पहनी है, जिससे पूरा ध्यान उनकी साड़ी पर ही रहता है. इस साड़ी के साथ उन्होंने व्हाइट कलर के इयरिंग्स पेयर किए हैं और सॉफ्ट कर्ल्स के साथ बालों को खुला रखा है. प्रॉपर रॉयल ब्लू से हटके पहनने वालों के लिए ये भी बेहतरीन ऑपशन है.