'धड़क' से लेकर 'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' और 'मिली' जैसी फिल्मों में जान्हवी कपूर ने उन किरदारों को चुना जो भावनात्मक रूप से मजबूत हैं, डर से लड़ते हैं और हालात के आगे झुकते नहीं. 'गुंजन सक्सेना' में उन्होंने यह दिखाया कि एक लड़की का सपना आसमान छू सकता है, जबकि 'मिली' में सर्वाइवल और मानसिक दृढ़ता को बेहद सादगी से पेश किया.