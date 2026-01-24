एक्सप्लोरर
National Girl Child Day 2026: बॉलीवुड की वो एक्ट्रेसेस, जिन्होंने अपने 'लड़की होना' को बनाई अपनी ताकत
National Girl Child Day: आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के मौके पर जानते हैं उन एक्ट्रसेस के बारे में, जिन्होंने अपने किरदारों, सोच और बेबाकी से 'लड़की होना' की परिभाषा ही बदल दी.
हिंदी सिनेमा में एक समय था जब ‘लड़की होना’ सीमाओं और समझौतों से जुड़ा माना जाता था. लेकिन कुछ एक्ट्रसेस ऐसी रहीं जिन्होंने अपने किरदारों, सोच और बेबाकी से यह परिभाषा ही बदल दी. उन्होंने यह साबित किया कि संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और साहस का ही दूसरा नाम है. तो आइए आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के अवसर पर जानते हैं उन एक्ट्रसेस के बारे में, जो अपनी फिल्मों से सारे दर्शकों के लिए बनी मिसाल.
