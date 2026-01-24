हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
National Girl Child Day 2026: बॉलीवुड की वो एक्ट्रेसेस, जिन्होंने अपने 'लड़की होना' को बनाई अपनी ताकत

National Girl Child Day: आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के मौके पर जानते हैं उन एक्ट्रसेस के बारे में, जिन्होंने अपने किरदारों, सोच और बेबाकी से 'लड़की होना' की परिभाषा ही बदल दी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Jan 2026 02:22 PM (IST)
हिंदी सिनेमा में एक समय था जब ‘लड़की होना’ सीमाओं और समझौतों से जुड़ा माना जाता था. लेकिन कुछ एक्ट्रसेस ऐसी रहीं जिन्होंने अपने किरदारों, सोच और बेबाकी से यह परिभाषा ही बदल दी. उन्होंने यह साबित किया कि संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और साहस का ही दूसरा नाम है. तो आइए आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के अवसर पर जानते हैं उन एक्ट्रसेस के बारे में, जो अपनी फिल्मों से सारे दर्शकों के लिए बनी मिसाल.

विद्या बालन ने यह मिथक तोड़ा कि हीरोइन बनने के लिए एक तय ढांचा ज़रूरी है. 'कहानी', 'द डर्टी पिक्चर' और 'शेरनी' जैसी फिल्मों में उन्होंने आत्मनिर्भर, मजबूत और सोचने वाली स्त्री को केंद्र में रखा और वो भी बिना किसी समझौते के.
'धड़क' से लेकर 'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' और 'मिली' जैसी फिल्मों में जान्हवी कपूर ने उन किरदारों को चुना जो भावनात्मक रूप से मजबूत हैं, डर से लड़ते हैं और हालात के आगे झुकते नहीं. 'गुंजन सक्सेना' में उन्होंने यह दिखाया कि एक लड़की का सपना आसमान छू सकता है, जबकि 'मिली' में सर्वाइवल और मानसिक दृढ़ता को बेहद सादगी से पेश किया.
Published at : 24 Jan 2026 02:22 PM (IST)
Vidya Balan Deepika Padukone Rani Mukerji Deepika Padukone' Alia Bhatt

