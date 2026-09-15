कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर्स में से एक हैं. उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई ग्वालियर के सेंट पॉल स्कूल से पूरी की. इसके बाद उन्होंने नवी मुंबई स्थित डी. वाई. पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बायोटेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की. कार्तिक ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी. इसके बाद उन्होंने साल 2011 में फिल्म 'प्यार का पंचनामा' से बॉलीवुड में डेब्यू किया.