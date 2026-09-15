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Engineers Day 2026: विक्की कौशल से लेकर कार्तिक आर्यन तक, कभी इंजीनियर थे ये स्टार्स
Engineers Day 2026: हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है. बॉलीवुड में भी कई ऐसे सेलेब्स हैं, जिन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई की.
बॉलीवुड की चमक-दमक भरी दुनिया में कदम रखने से पहले कई सितारों ने पढ़ाई पर पूरा फोकस किया था. इनमें कुछ ऐसे नाम भी हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और डिग्री हासिल करने के बाद एक्टिंग को अपना करियर चुना. आज ये सितारे अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों के दिलों पर राज कर रहे हैं. आइए जानते हैं उन बॉलीवुड स्टार्स के बारे में, जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है.
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Published at : 15 Sep 2026 09:35 AM (IST)
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