नेशनल डॉक्टर्स डे: 'डॉ प्रभात सिन्हा' से 'मुन्ना भाई' तक, दर्शकों के दिलों में बस गए ऑन-स्क्रीन डॉक्टर के ये किरदार

3 इडियट्स (करीना कपूर खान) - आमिर खान, आर. माधवन, शरमन जोशी और करीना कपूर स्टारर ये फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में बसी हुई हैं. फिल्म में करीना कपूर 'डॉ. पिया सहस्रबुद्धे' के किरदार में नजर आई थी, जिसमें उनकी एक्टिंग और एक्सप्रेशन को बहुत पसंद किया गया था. पिया के पिता (बोमन ईरानी) इंजीनियरिंग कॉलेज के स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल है, हालांकि पिया उनसे अलग थी. राजू के पिता की जान बचाने से लेकर बहन की डिलीवरी तक, ये सभी पल लोगों को इमोशनल कर देते हैं.