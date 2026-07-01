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नेशनल डॉक्टर्स डे: 'डॉ प्रभात सिन्हा' से 'मुन्ना भाई' तक, दर्शकों के दिलों में बस गए ऑन-स्क्रीन डॉक्टर के ये किरदार
National Doctor's Day: नेशनल डॉक्टर्स डे के आइए जानते है बॉलीवुड के उन कलाकारों के बारे में, जिन्होंने अपने अभिनय और डॉक्टर्स के किरदार से स्क्रीन पर जलवा बिखेरा है और दर्शकों को भावुक किया है.
आज पूरे देश में नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है. ये दिन उन सभी डॉक्टर्स के लिए खास है, जो कई लोगों को नई जिंदगी देते हैं. हालांकि बॉलीवुड में भी ऐसे कई कलाकार हैं, जिन्होंने डॉक्टर्स के किरदार को बखूबी निभाया है और दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी हैं. 'ग्राम चिकित्सालय' के अमोल पाराशर हो या 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' के संजय दत्त, इन स्टार्स ने अपने किरदार को बहुत ईमानदारी और गहराई से जीया हैं. इसी बीच आइए उन कलाकारों और उनके किरदार के बारे में जानते हैं.
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Published at : 01 Jul 2026 01:52 PM (IST)
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Opinion