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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडनेशनल डॉक्टर्स डे: 'डॉ प्रभात सिन्हा' से 'मुन्ना भाई' तक, दर्शकों के दिलों में बस गए ऑन-स्क्रीन डॉक्टर के ये किरदार

नेशनल डॉक्टर्स डे: 'डॉ प्रभात सिन्हा' से 'मुन्ना भाई' तक, दर्शकों के दिलों में बस गए ऑन-स्क्रीन डॉक्टर के ये किरदार

National Doctor's Day: नेशनल डॉक्टर्स डे के आइए जानते है बॉलीवुड के उन कलाकारों के बारे में, जिन्होंने अपने अभिनय और डॉक्टर्स के किरदार से स्क्रीन पर जलवा बिखेरा है और दर्शकों को भावुक किया है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Jul 2026 01:52 PM (IST)
National Doctor's Day: नेशनल डॉक्टर्स डे के आइए जानते है बॉलीवुड के उन कलाकारों के बारे में, जिन्होंने अपने अभिनय और डॉक्टर्स के किरदार से स्क्रीन पर जलवा बिखेरा है और दर्शकों को भावुक किया है.

आज पूरे देश में नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है. ये दिन उन सभी डॉक्टर्स के लिए खास है, जो कई लोगों को नई जिंदगी देते हैं. हालांकि बॉलीवुड में भी ऐसे कई कलाकार हैं, जिन्होंने डॉक्टर्स के किरदार को बखूबी निभाया है और दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी हैं. 'ग्राम चिकित्सालय' के अमोल पाराशर हो या 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' के संजय दत्त, इन स्टार्स ने अपने किरदार को बहुत ईमानदारी और गहराई से जीया हैं. इसी बीच आइए उन कलाकारों और उनके किरदार के बारे में जानते हैं.

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3 इडियट्स (करीना कपूर खान) - आमिर खान, आर. माधवन, शरमन जोशी और करीना कपूर स्टारर ये फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में बसी हुई हैं. फिल्म में करीना कपूर 'डॉ. पिया सहस्रबुद्धे' के किरदार में नजर आई थी, जिसमें उनकी एक्टिंग और एक्सप्रेशन को बहुत पसंद किया गया था. पिया के पिता (बोमन ईरानी) इंजीनियरिंग कॉलेज के स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल है, हालांकि पिया उनसे अलग थी. राजू के पिता की जान बचाने से लेकर बहन की डिलीवरी तक, ये सभी पल लोगों को इमोशनल कर देते हैं.
3 इडियट्स (करीना कपूर खान) - आमिर खान, आर. माधवन, शरमन जोशी और करीना कपूर स्टारर ये फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में बसी हुई हैं. फिल्म में करीना कपूर 'डॉ. पिया सहस्रबुद्धे' के किरदार में नजर आई थी, जिसमें उनकी एक्टिंग और एक्सप्रेशन को बहुत पसंद किया गया था. पिया के पिता (बोमन ईरानी) इंजीनियरिंग कॉलेज के स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल है, हालांकि पिया उनसे अलग थी. राजू के पिता की जान बचाने से लेकर बहन की डिलीवरी तक, ये सभी पल लोगों को इमोशनल कर देते हैं.
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कल हो ना हो (सोनाली बेंद्रे) - फिल्म में डॉक्टर प्रिया का किरदार निभाने वाली सोनाली बेंद्रे ने इसे जीवंत बना दिया. उनके करीबी दोस्त अमन माथुर (शाहरुख खान) जब कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे थे, तब प्रिया उनके साथ हर मुश्किल समय में खड़ी नजर आई और उनकी मदद की. सोनाली ने अपने किरदार से सभी डॉक्टरों की मेहनत और लगन को खूबसूरती से पेश किया, जो सभी दर्शकों को भावुक कर देता है.
कल हो ना हो (सोनाली बेंद्रे) - फिल्म में डॉक्टर प्रिया का किरदार निभाने वाली सोनाली बेंद्रे ने इसे जीवंत बना दिया. उनके करीबी दोस्त अमन माथुर (शाहरुख खान) जब कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे थे, तब प्रिया उनके साथ हर मुश्किल समय में खड़ी नजर आई और उनकी मदद की. सोनाली ने अपने किरदार से सभी डॉक्टरों की मेहनत और लगन को खूबसूरती से पेश किया, जो सभी दर्शकों को भावुक कर देता है.
Published at : 01 Jul 2026 01:52 PM (IST)
Tags :
Kabir Singh 3 Idiots Munna Bhai MBBS National Doctor's Day Gram Chikitsalay

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