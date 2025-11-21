हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Nargis Fakhri Birthday Gift: नरगिस फाखरी ने 20 अक्टूबर को अपना जन्मदिन मनाया. सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उन्होंने फैंस को बताया कि उनके पति ने किस तरह ये स्पेशल डे और भी खास बनाया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Nov 2025 06:59 PM (IST)
नरगिस फाखरी अपने काम के साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. एक्ट्रेस ने जन्मदिन के महीने बाद पोस्ट शेयर करते हुए फैंस को बताया कि कैसे उनके पति ने ये दिन और भी खास बना दिया.

नरगिस फाखरी अक्सर ही सोशल मीडिया पर अपने ग्लैमरस फोटोज और विडियोज से सबका ध्यान खींचती है. भले ही उन्हें कम ही फिल्मों में देखा जाता है लेकिन सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहती हैं.
20 अक्टूबर को हसीना ने अपना 46वां जन्मदिन मनाया. इस मौके पर अदाकारा के पति टोनी बीग ने उनपर खूब प्यार लुटाया है. करोड़ों के कीमत की महंगी रोल्स रॉयस गिफ्ट कर उन्होंने हसीना को खुश कर दिया.
अब जन्मदिन के एक महीने बाद एक्ट्रेस ने अपनी खुशी फैंस के साथ शेयर की. सोशल मीडिया पर लग्जरियस रोल्स रॉयस पर बैठकर नरगिस फाखरी ने कई पोज दिए हैं. पिक्चर्स शेयर करने के महज कुछ ही घंटों में ये वायरल हो गई.
ब्लू कलर की नई चमचमाती रोल्स रॉयस इंटरनेट पर फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच रही है. एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पति के दिए हुए गिफ्ट को बखूबी फ्लॉन्ट किया है और साथ ही ये कैप्शन लिखा कि 2026 के बर्थडे गिफ्ट के लिए वो अभी से एक्साइटेड हैं.
अदाकारा का जन्म 20 अक्टूबर 1979 को न्यू यॉर्क में हुआ था. उनका बचपन गरीबी में गुजरा लेकिन अपनी मेहनत और बिना किसी गॉडफादर के उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई.
नरगिस फाखरी के करियर की बात करें तो उन्होंने 2011 में फिल्म 'रॉकस्टार' से इस इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा था. फिल्म में उनके किरदार को काफी पसंद भी किया गया और इससे एक्ट्रेस पॉपुलर हो गईं.
काफी समय से नरगिस फाखरी को कम ही फिल्मों में देखा जाता है लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी खासी फॉलोविंग है और वो हमेशा ही अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं. बता दें, इन दिनों नरगिस 'मस्ती 4' में नजर आ रही हैं.
Published at : 21 Nov 2025 06:59 PM (IST)
Advertisement

