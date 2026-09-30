30 सितंबर 2026 को मुंबई के अंधेरी स्थित रहेजा क्लासिक क्लब में मुश्ताक खान की प्रेयर मीट रखी गई. इस दौरान उनके परिवार और फिल्म जगत से जुड़े कई करीबी दोस्त उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे.