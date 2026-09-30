एक्सप्लोरर
पूनम ढिल्लों से राजपाल यादव तक, मुशताक खान की प्रेयर मीट में पहुंचे सेलेब्स, सामने आई तस्वीरें
दिग्गज एक्टर मुश्ताक खान का 24 सितंबर को निधन हो गया था. वहीं आज, 30 सितंबर को उनकी प्रेयर मीट रखी गई, जहां पूनम ढिल्लों से लेकर राजपाल यादव तक कई सितारें शामिल हुए.
दिग्गज एक्टर मुश्ताक खान ने 24 सितंबर को आखिरी सांस ली. वो लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे. 56 साल की उम्र में उनका निधन हो गया. वहीं आज, 30 सितंबर को उनकी प्रेयर मीट रखी गई, जहां पूनम ढिल्लों, राहुल रॉय और राजपाल यादव समेत कई सितारें शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि दी.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 30 Sep 2026 06:50 PM (IST)
Tags :Mushtaq Khan
बॉलीवुड
9 Photos
'प्रहार' ट्रेलर लॉन्च में ब्लैक साड़ी में छाईं वामिका गब्बी, राजकुमार राव ने भी लूटी महफिल
बॉलीवुड
9 Photos
ऐश्वर्या राय ने एयरपोर्ट पर बिखेरा जलवा, क्लासी अंदाज में पैप्स संग खिंचवाई तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
'लव एंड वॉर' से पहले भंसाली का बॉक्स ऑफिस जलवा, इन 6 फिल्मों ने की थी शानदार ओपनिंग
बॉलीवुड
9 Photos
रवीना टंडन से लेकर रुपाली गांगुली तक, सना रईस खान की बर्थडे पार्टी में सेलेब्स ने बिखेरा जलवा
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
लाइव अपडेट्स: रिलीज से पहले ‘दृश्यम 3' का भौकाल, एडवांस बुकिंग में 14 करोड़ के हुई पार
मनोरंजन
बॉक्स ऑफिस पर बजा डंका, 2026 में 300 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली 10 इंडियन फिल्में
मनोरंजन
'इसके पैसे कौन देगा?', करण जौहर के पिता ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था 'कॉफी विद करण' का आइडिया
मनोरंजन
'धमाल विद पति पत्नी और पंगा 2' में दिखेंगे टीवी के ये कपल्स, जानिए कौन-कौन है शामिल
Advertisement
बॉलीवुड
9 Photos
'प्रहार' ट्रेलर लॉन्च में ब्लैक साड़ी में छाईं वामिका गब्बी, राजकुमार राव ने भी लूटी महफिल
बॉलीवुड
9 Photos
ऐश्वर्या राय ने एयरपोर्ट पर बिखेरा जलवा, क्लासी अंदाज में पैप्स संग खिंचवाई तस्वीरें
एबीपी लाइव
Opinion