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रजत बेदी से राजपाल यादव तक, मुश्ताक खान के जनाजे में पहुंचे सितारे, नम आंखों से दी अंतिम विदाई
'वेलकम' फेम एक्टर मुश्ताक खान का कल निधन हो गया. वहीं आज उनके जनाजे में एक्टर रजत बेदी और राजपाल यादव समेत कई सितारे पहुंचे. सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी.
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मुश्ताक खान ने 56 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. 24 सितंबर को उनका निधन हो गया. वो लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे. वहीं आज उन्हें अंतिम विदाई दी गई, इस दौरान एक्टर रजत बेदी, राजपाल यादव और अली खान समेत कई सितारे शामिल हुए. सबकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं.
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Published at : 25 Sep 2026 02:16 PM (IST)
Tags :Mushtaq Khan
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