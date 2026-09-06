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नीता अंबानी ने धूमधाम से मनाई जन्माष्टमी, सामने आईं सेलिब्रेशन की झलकियां
अंबानी परिवार जन्माष्टमी का त्योहार पूरे धूमधाम से मनाया. इस दौरान नीता अंबानी ने अपने खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक से सभी का ध्यान खींच लिया, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई हैं.
जन्माष्टमी का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया. इसी बीच अब अंबानी परिवार ने भी पूरे उत्साह के साथ जन्माष्टमी सेलिब्रेट की, जिसकी कुछ खूबसूरत झलकियां सोशल मीडिया पर सामने आई हैं. जन्माष्टमी पर नीता अंबानी बेहद ही खूबसूरत लग रही थीं.
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Published at : 06 Sep 2026 08:11 PM (IST)
Tags :Nita Ambani
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एबीपी लाइव डेस्क
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