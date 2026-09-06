Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडनीता अंबानी ने धूमधाम से मनाई जन्माष्टमी, सामने आईं सेलिब्रेशन की झलकियां

नीता अंबानी ने धूमधाम से मनाई जन्माष्टमी, सामने आईं सेलिब्रेशन की झलकियां

अंबानी परिवार जन्माष्टमी का त्योहार पूरे धूमधाम से मनाया. इस दौरान नीता अंबानी ने अपने खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक से सभी का ध्यान खींच लिया, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 06 Sep 2026 08:11 PM (IST)
अंबानी परिवार जन्माष्टमी का त्योहार पूरे धूमधाम से मनाया. इस दौरान नीता अंबानी ने अपने खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक से सभी का ध्यान खींच लिया, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई हैं.

जन्माष्टमी का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया. इसी बीच अब अंबानी परिवार ने भी पूरे उत्साह के साथ जन्माष्टमी सेलिब्रेट की, जिसकी कुछ खूबसूरत झलकियां सोशल मीडिया पर सामने आई हैं. जन्माष्टमी पर नीता अंबानी बेहद ही खूबसूरत लग रही थीं.

1/7
बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के परिवार ने हर बार की तरह इस बार भी जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट की. मुंबई स्थित उनके घर एंटीलिया में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम देखने को मिली.
बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के परिवार ने हर बार की तरह इस बार भी जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट की. मुंबई स्थित उनके घर एंटीलिया में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम देखने को मिली.
2/7
जन्माष्टमी सेलिब्रेशन की कुछ इनसाइड तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर सामने आई हैं. इनमें नीता अंबानी कृष्ण भक्ति में डूबी नजर आ रही हैं.
जन्माष्टमी सेलिब्रेशन की कुछ इनसाइड तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर सामने आई हैं. इनमें नीता अंबानी कृष्ण भक्ति में डूबी नजर आ रही हैं.
3/7
जन्माष्टमी के खास मौके पर एंटीलिया का नजारा भी देखने लायक रहा. अंबानी परिवार ने घर को कृष्ण जन्मोत्सव के हिसाब से खूबसूरत तरीके से सजाया और पूजा के लिए भी खास तैयारियां कीं.
जन्माष्टमी के खास मौके पर एंटीलिया का नजारा भी देखने लायक रहा. अंबानी परिवार ने घर को कृष्ण जन्मोत्सव के हिसाब से खूबसूरत तरीके से सजाया और पूजा के लिए भी खास तैयारियां कीं.
4/7
जन्माष्टमी के खास मौके पर नीता अंबानी बेहद खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक में नजर आईं. उन्होंने लाइट ब्लू कलर की बांधनी साड़ी पहनी थी, जिस पर गोल्डन वर्क था.
जन्माष्टमी के खास मौके पर नीता अंबानी बेहद खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक में नजर आईं. उन्होंने लाइट ब्लू कलर की बांधनी साड़ी पहनी थी, जिस पर गोल्डन वर्क था.
5/7
साड़ी को नीता अंबानी ने गुजराती स्टाइल में फ्रंट पल्लू के साथ कैरी किया, जिससे उनका लुक और भी खूबसूरत लग रहा था.
साड़ी को नीता अंबानी ने गुजराती स्टाइल में फ्रंट पल्लू के साथ कैरी किया, जिससे उनका लुक और भी खूबसूरत लग रहा था.
6/7
उन्होंने डायमंड नेकलेस, मैचिंग ईयररिंग्स और मांग टीके के साथ ने अपने इस ट्रेडिशनल लुक को कंप्लीट किया.
उन्होंने डायमंड नेकलेस, मैचिंग ईयररिंग्स और मांग टीके के साथ ने अपने इस ट्रेडिशनल लुक को कंप्लीट किया.
7/7
बालों में बन और उसमें सजे गुलाबी फूल नीता अंबानी के लुक को और भी खूबसूरत बना रहे थे. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं.
बालों में बन और उसमें सजे गुलाबी फूल नीता अंबानी के लुक को और भी खूबसूरत बना रहे थे. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं.
Published at : 06 Sep 2026 08:11 PM (IST)
Tags :
Nita Ambani

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
'मेधा शंकर मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं', डेटिंग रुमर्स पर समय रैना ने तोड़ी चुप्पी
'मेधा शंकर मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं', डेटिंग रुमर्स पर समय रैना ने तोड़ी चुप्पी
मनोरंजन
'मिर्जापुर: द मूवी' बॉक्स ऑफिस लाइव, 8 बजे तक 83 करोड़ के पार कलेक्शन
'मिर्जापुर: द मूवी' बॉक्स ऑफिस लाइव, 8 बजे तक 83 करोड़ के पार कलेक्शन
मनोरंजन
Bigg Boss 20 Premiere Live: 'बिग बॉस 20' के ग्रांड प्रीमियर का काउंट डाउन शुरू, 6 भाषाओं में होगा लॉन्च
Bigg Boss 20 Live: 'बिग बॉस 20' के ग्रांड प्रीमियर का काउंट डाउन शुरू, 6 भाषाओं में होगा लॉन्च
मनोरंजन
6 साल के अफेयर के बाद क्यों अलग हुए थे अर्जुन-मलाइका, अब सामने आई वजह
6 साल के अफेयर के बाद क्यों अलग हुए थे अर्जुन-मलाइका, सामने आई वजह
Advertisement

वीडियोज

Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: लगातार 5 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी | ABP News
Moti Bagh Building Collapse | Breaking News: 5 मंजिला इमारत ढही, 50 जिंदगियों पर संकट !
Moti Bagh Building Collapse | Breaking News: मोती बाग इलाके में गिरी इमारत...मलबे में दबे 50 लोग!
CM Yogi in Chitrakoot: CM yogi ने चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। CM Yogi Speech
PM Modi के SRCC में दिए विपक्ष पर 'फूफा' वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार। Congress on PM Modi

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव डेस्क
एबीपी लाइव डेस्क
सामाजिक न्याय को पोषण देता उत्तर प्रदेश
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे पर आया अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, 'प्रशासन का कोई...'
सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे पर आया अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, 'प्रशासन का कोई...'
इंडिया
'दर्दनाक और चिंताजनक...', सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे पर राहुल गांधी का रिएक्शन
'दर्दनाक और चिंताजनक...', सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे पर राहुल गांधी का रिएक्शन
क्रिकेट
विराट की कप्तानी में टीम से बाहर होने पर सुरेश रैना ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मैंने सवाल...
विराट की कप्तानी में टीम से बाहर होने पर सुरेश रैना ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मैंने सवाल...
ओटीटी
कब आएगा 'पंचायत सीजन 5'? डायरेक्टर दीपक कुमार ने किया बड़ा खुलासा
कब आएगा 'पंचायत सीजन 5'? डायरेक्टर ने किया बड़ा खुलासा
विश्व
राघव चड्ढा ने की भारत के डिजिटल मॉडल की तारीफ, बोले - 'देश ने साबित किया...'
राघव चड्ढा ने की भारत के डिजिटल मॉडल की तारीफ, बोले - 'देश ने साबित किया...'
इंडिया
PM मोदी के ‘नाराज फूफा’ वाले बयान पर खरगे का रिएक्शन, कहा - 'अफसोस है कि...'
PM मोदी के ‘नाराज फूफा’ वाले बयान पर खरगे का रिएक्शन, कहा - 'अफसोस है कि...'
ऑटो
Maruti Ertiga से लेकर Fronx तक, कंपनी इन मॉडल्स के ला रही फेसलिफ्ट
Maruti Ertiga से लेकर Fronx तक, कंपनी इन मॉडल्स के ला रही फेसलिफ्ट
एग्रीकल्चर
एक एकड़ में अनार से कितना कमा सकते हैं किसान, जान लें हिसाब-किताब
एक एकड़ में अनार से कितना कमा सकते हैं किसान, जान लें हिसाब-किताब
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget