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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'पूजा मेरी जान' की स्क्रीनिंग में ऑल-ब्लैक बॉस लेडी लुक में छाईं मृणाल ठाकुर, इम्तियाज अली ने भी लूटी महफिल

'पूजा मेरी जान' की स्क्रीनिंग में ऑल-ब्लैक बॉस लेडी लुक में छाईं मृणाल ठाकुर, इम्तियाज अली ने भी लूटी महफिल

मृणाल ठाकुर और हुमा कुरैशी स्टारर 'पूजा मेरी जान' की रिलीज से एक दिन पहले मुंबई में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई. इसमें बॉलीवुड के कई सेलेब्स पहुंचे. आइए, देखते हैं इस खास मौके की तस्वीरें.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 02 Oct 2026 08:04 AM (IST)
मृणाल ठाकुर और हुमा कुरैशी स्टारर 'पूजा मेरी जान' की रिलीज से एक दिन पहले मुंबई में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई. इसमें बॉलीवुड के कई सेलेब्स पहुंचे. आइए, देखते हैं इस खास मौके की तस्वीरें.

बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर इन दिनों अपनी फिल्म 'पूजा मेरी जान' को लेकर चर्चा में हैं. उनकी ये फिल्म फाइनली 2 अक्टूबर 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज हो गई है. फिल्म में मृणाल ठाकुर के साथ हुमा कुरैशी भी लीड रोल में नजर आ रही हैं. रिलीज के बाद फिल्म को दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है.

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'पूजा मेरी जान' की स्क्रीनिंग में मृणाल ठाकुर ने अपने स्टाइलिश अंदाज से पूरी महफिल लूट ली. इस दौरान वो ऑल-ब्लैक बॉस लेडी लुक में नजर आईं.
'पूजा मेरी जान' की स्क्रीनिंग में मृणाल ठाकुर ने अपने स्टाइलिश अंदाज से पूरी महफिल लूट ली. इस दौरान वो ऑल-ब्लैक बॉस लेडी लुक में नजर आईं.
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एक्ट्रेस ने ब्लैक टेलर्ड ब्लेजर के साथ मैचिंग हाईनेक इनर और वाइड-लेग ट्राउजर पहना था. उन्होंने अपने इस फॉर्मल लुक को ब्लैक पॉइंटेड-टो हील्स के साथ कंप्लीट किया.
एक्ट्रेस ने ब्लैक टेलर्ड ब्लेजर के साथ मैचिंग हाईनेक इनर और वाइड-लेग ट्राउजर पहना था. उन्होंने अपने इस फॉर्मल लुक को ब्लैक पॉइंटेड-टो हील्स के साथ कंप्लीट किया.
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मृणाल ने बालों को मिड-पार्टिंग के साथ सॉफ्ट वेव्स में खुला रखा था. न्यूड और सटल मेकअप उनके लुक को और भी एलिगेंट बना रहा था. वहीं, मिनिमल एक्सेसरीज के साथ स्टेटमेंट रिंग्स और ऑरेंज-रेड नेल पेंट उनके लुक में हल्का-सा पॉप ऑफ कलर जोड़ रहा था.
मृणाल ने बालों को मिड-पार्टिंग के साथ सॉफ्ट वेव्स में खुला रखा था. न्यूड और सटल मेकअप उनके लुक को और भी एलिगेंट बना रहा था. वहीं, मिनिमल एक्सेसरीज के साथ स्टेटमेंट रिंग्स और ऑरेंज-रेड नेल पेंट उनके लुक में हल्का-सा पॉप ऑफ कलर जोड़ रहा था.
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इस इवेंट में मृणाल ठाकुर को सपोर्ट करने उनके पेरेंट्स उदयसिंह बी. ठाकुर और वंदना ठाकुर भी पहुंचे. दोनों ने बेटी का हौसला बढ़ाया और उनके साथ पैपराजी के सामने एक से बढ़कर एक पोज दिए.
इस इवेंट में मृणाल ठाकुर को सपोर्ट करने उनके पेरेंट्स उदयसिंह बी. ठाकुर और वंदना ठाकुर भी पहुंचे. दोनों ने बेटी का हौसला बढ़ाया और उनके साथ पैपराजी के सामने एक से बढ़कर एक पोज दिए.
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'पूजा मेरी जान' की स्पेशल स्क्रीनिंग में मशहूर निर्देशक इम्तियाज अली भी पहुंचे. इस दौरान वो अपने सिग्नेचर कैजुअल अंदाज में नजर आए. इम्तियाज ने डार्क चारकोल डेनिम जैकेट के साथ ब्लू और व्हाइट चेकर्ड शर्ट पहनी थी.
'पूजा मेरी जान' की स्पेशल स्क्रीनिंग में मशहूर निर्देशक इम्तियाज अली भी पहुंचे. इस दौरान वो अपने सिग्नेचर कैजुअल अंदाज में नजर आए. इम्तियाज ने डार्क चारकोल डेनिम जैकेट के साथ ब्लू और व्हाइट चेकर्ड शर्ट पहनी थी.
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इम्तियाज अली ने मृणाल ठाकुर के साथ रेड कार्पेट पर पैपराजी को कई शानदार पोज दिए. दोनों की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
इम्तियाज अली ने मृणाल ठाकुर के साथ रेड कार्पेट पर पैपराजी को कई शानदार पोज दिए. दोनों की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
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'पूजा मेरी जान' की स्पेशल स्क्रीनिंग में एक्ट्रेस महिमा मकवाना भी पहुंचीं. इस दौरान वो अपने ग्लैमरस अंदाज से महफिल में छा गईं. महिमा ने व्हाइट टॉप के साथ डेनिम जींस पहनी थी, जिसमें वो काफी स्टाइलिश नजर आ रही थीं.
'पूजा मेरी जान' की स्पेशल स्क्रीनिंग में एक्ट्रेस महिमा मकवाना भी पहुंचीं. इस दौरान वो अपने ग्लैमरस अंदाज से महफिल में छा गईं. महिमा ने व्हाइट टॉप के साथ डेनिम जींस पहनी थी, जिसमें वो काफी स्टाइलिश नजर आ रही थीं.
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इस इवेंट में एक्ट्रेस लवीना टंडन भी छा गईं. इस दौरान उन्होंने ऑफ-व्हाइट शेड की ओवरसाइज्ड लिनन शर्ट के साथ क्लासिक ब्लू स्ट्रेट-फिट जींस पहनी थी. उन्होंने अपने लुक को ब्राउन शोल्डर स्लिंग बैग, हूप ईयररिंग्स और पॉइंटेड हील्स के साथ कंप्लीट किया था.
इस इवेंट में एक्ट्रेस लवीना टंडन भी छा गईं. इस दौरान उन्होंने ऑफ-व्हाइट शेड की ओवरसाइज्ड लिनन शर्ट के साथ क्लासिक ब्लू स्ट्रेट-फिट जींस पहनी थी. उन्होंने अपने लुक को ब्राउन शोल्डर स्लिंग बैग, हूप ईयररिंग्स और पॉइंटेड हील्स के साथ कंप्लीट किया था.
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'पूजा मेरी जान' की स्क्रीनिंग में एक्ट्रेस शीबा चड्ढा भी पहुंचीं. इस दौरान उनका सिंपल और एलिगेंट लुक देखने को मिला. शीबा ने व्हाइट लॉन्ग फ्लेयर्ड कुर्ता पहना था, जिसे उन्होंने मस्टर्ड-गोल्डन वाइड-लेग पैंट्स के साथ पेयर किया था.
'पूजा मेरी जान' की स्क्रीनिंग में एक्ट्रेस शीबा चड्ढा भी पहुंचीं. इस दौरान उनका सिंपल और एलिगेंट लुक देखने को मिला. शीबा ने व्हाइट लॉन्ग फ्लेयर्ड कुर्ता पहना था, जिसे उन्होंने मस्टर्ड-गोल्डन वाइड-लेग पैंट्स के साथ पेयर किया था.
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'अनुपमा' में वनराज शाह का किरदार निभाने वाले एक्टर सुधांशु पांडे भी इस इवेंट में पहुंचे. इस दौरान वो अपने डैशिंग अंदाज में नजर आए और अपने लुक से महफिल में छा गए.
'अनुपमा' में वनराज शाह का किरदार निभाने वाले एक्टर सुधांशु पांडे भी इस इवेंट में पहुंचे. इस दौरान वो अपने डैशिंग अंदाज में नजर आए और अपने लुक से महफिल में छा गए.
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'पूजा मेरी जान' एक बेहतरीन क्राइम ड्रामा और साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है. इसमें विक्रम सिंह चौहान और विजय राज भी लीड रोल में हैं. फिल्म के डायरेक्टर नवजोत गुलाटी हैं.
'पूजा मेरी जान' एक बेहतरीन क्राइम ड्रामा और साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है. इसमें विक्रम सिंह चौहान और विजय राज भी लीड रोल में हैं. फिल्म के डायरेक्टर नवजोत गुलाटी हैं.
Published at : 02 Oct 2026 08:04 AM (IST)
Tags :
Mrunal Thakur Pooja Meri Jaan

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