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'पूजा मेरी जान' की स्क्रीनिंग में ऑल-ब्लैक बॉस लेडी लुक में छाईं मृणाल ठाकुर, इम्तियाज अली ने भी लूटी महफिल
मृणाल ठाकुर और हुमा कुरैशी स्टारर 'पूजा मेरी जान' की रिलीज से एक दिन पहले मुंबई में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई. इसमें बॉलीवुड के कई सेलेब्स पहुंचे. आइए, देखते हैं इस खास मौके की तस्वीरें.
बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर इन दिनों अपनी फिल्म 'पूजा मेरी जान' को लेकर चर्चा में हैं. उनकी ये फिल्म फाइनली 2 अक्टूबर 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज हो गई है. फिल्म में मृणाल ठाकुर के साथ हुमा कुरैशी भी लीड रोल में नजर आ रही हैं. रिलीज के बाद फिल्म को दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है.
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Published at : 02 Oct 2026 08:04 AM (IST)
Tags :Mrunal Thakur Pooja Meri Jaan
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