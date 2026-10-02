मृणाल ने बालों को मिड-पार्टिंग के साथ सॉफ्ट वेव्स में खुला रखा था. न्यूड और सटल मेकअप उनके लुक को और भी एलिगेंट बना रहा था. वहीं, मिनिमल एक्सेसरीज के साथ स्टेटमेंट रिंग्स और ऑरेंज-रेड नेल पेंट उनके लुक में हल्का-सा पॉप ऑफ कलर जोड़ रहा था.