अगर आप मॉडर्न के साथ एलिगेंट लुक चाह रही हैं तो हसीना की ये ब्लैक फ्लोरल प्रिंट साड़ी आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है. अदाकारा ने इसके साथ स्ट्राइप्ड वी नेक ब्लाउज कैरी किया है जो उनके फेशियल फीचर्स को भी एन्हांस कर रहा है. स्टेटमेंट ज्वेलरी और सटल मेकअप के साथ आप अपना ये लुक कंप्लीट कर सकती हैं. अगर आपको बॉसी वाइव्स क्रिएट करना है तो आप स्मोकी आइ मेकअप जरूर ट्राय करें.