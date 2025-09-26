हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसाड़ी में रानी मुखर्जी से ज्यादा खूबसूरत और कोई लग ही नहीं सकता, यकीन न हो तो तस्वीरें देख लीजिए

साड़ी में रानी मुखर्जी से ज्यादा खूबसूरत और कोई लग ही नहीं सकता, यकीन न हो तो तस्वीरें देख लीजिए

Rani Mukherjee Saree Designs: फिल्मों के अलावा रानी मुखर्जी अपने स्टाइल को लेकर भी सुर्खियों बटोरती हैं. फैंस को उनका साड़ी स्टाइलिंग बहुत पसंद आता है. आप भी लीजिए इंस्पिरेशन.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Sep 2025 07:05 PM (IST)
Rani Mukherjee Saree Designs: फिल्मों के अलावा रानी मुखर्जी अपने स्टाइल को लेकर भी सुर्खियों बटोरती हैं. फैंस को उनका साड़ी स्टाइलिंग बहुत पसंद आता है. आप भी लीजिए इंस्पिरेशन.

रानी मुखर्जी ने अपने फिल्मों के कैरेक्टर्स से तो सभी के दिल में अपनी जगह बनाई ही है. लेकिन इसके साथ ही उनके स्टाइल और फैशन को भी काफी पसंद किया जाता है. आज में एक्ट्रेस के साड़ी लुक्स पर गौर फरमाएंगे.

1/8
रानी मुखर्जी को 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' में उनके बेहतरीन परफार्मेंस के लिए नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. इस इवेंट में भी एक्ट्रेस ने अपनी इस ब्राउन साड़ी और शानदार मेकअप से पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली.
रानी मुखर्जी को 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' में उनके बेहतरीन परफार्मेंस के लिए नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. इस इवेंट में भी एक्ट्रेस ने अपनी इस ब्राउन साड़ी और शानदार मेकअप से पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली.
2/8
इसी तरह अभिनेत्री अपने अलग–अलग साड़ी डिजाइन और गॉर्जियस लुक्स से सभी को अपना दीवाना बना लेती हैं. अगर आप भी अपनी साड़ी की चॉइसेज को लेकर कन्फ्यूज्ड हैं तो रानी मुखर्जी से जरूर इंस्पिरेशन लें.
इसी तरह अभिनेत्री अपने अलग–अलग साड़ी डिजाइन और गॉर्जियस लुक्स से सभी को अपना दीवाना बना लेती हैं. अगर आप भी अपनी साड़ी की चॉइसेज को लेकर कन्फ्यूज्ड हैं तो रानी मुखर्जी से जरूर इंस्पिरेशन लें.
3/8
इस फेस्टिव सीजन आप रानी मुखर्जी का ये लुक रीक्रिएट कर फंक्शन में चार चांद लगा सकती हैं. एक्ट्रेस ने अपनी लाल बनारसी सिल्क साड़ी को मैचिंग ब्लाउज के साथ पेयर किया है. इसके बाद उन्होंने स्लिक बन हेयरस्टाइल और हेवी ज्वेलरी के साथ अपना ये लुक कंप्लीट किया.
इस फेस्टिव सीजन आप रानी मुखर्जी का ये लुक रीक्रिएट कर फंक्शन में चार चांद लगा सकती हैं. एक्ट्रेस ने अपनी लाल बनारसी सिल्क साड़ी को मैचिंग ब्लाउज के साथ पेयर किया है. इसके बाद उन्होंने स्लिक बन हेयरस्टाइल और हेवी ज्वेलरी के साथ अपना ये लुक कंप्लीट किया.
4/8
फेस्टिव सीजन में आप हसीना का ये लुक भी ट्राय कर सकती हैं. अगर आपको अपने लुक को सिंपल और क्लासी बनाना है तो अदाकारा की तरह ही अपनी साड़ी के कंट्रास्टिंग कलर का ब्लाउज कैरी करें. स्टाइलिश ज्वेलरी और स्मोकी आई मेकअप करने के बाद आप भी रानी मुखर्जी की तरह ही क्लासी नजर आएंगी. बालों में गजरा लगा कर आप अपने लुक को और भी निखार सकती हैं.
फेस्टिव सीजन में आप हसीना का ये लुक भी ट्राय कर सकती हैं. अगर आपको अपने लुक को सिंपल और क्लासी बनाना है तो अदाकारा की तरह ही अपनी साड़ी के कंट्रास्टिंग कलर का ब्लाउज कैरी करें. स्टाइलिश ज्वेलरी और स्मोकी आई मेकअप करने के बाद आप भी रानी मुखर्जी की तरह ही क्लासी नजर आएंगी. बालों में गजरा लगा कर आप अपने लुक को और भी निखार सकती हैं.
5/8
इस वायरल तस्वीर में एक्ट्रेस ने जो साड़ी कैरी की है वो उनपर काफी जच रहा है. इस तरह को फैब्रिक की साड़ियों को अगर आप मैचिंग स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पेयर करेंगी तो आपका लुक भी बहुत स्टाइलिश लगेगा. कंट्रास्टिंग या सेम कलर के इयरिंग्स के साथ अपना लुक पूरा करें.
इस वायरल तस्वीर में एक्ट्रेस ने जो साड़ी कैरी की है वो उनपर काफी जच रहा है. इस तरह को फैब्रिक की साड़ियों को अगर आप मैचिंग स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पेयर करेंगी तो आपका लुक भी बहुत स्टाइलिश लगेगा. कंट्रास्टिंग या सेम कलर के इयरिंग्स के साथ अपना लुक पूरा करें.
6/8
अगर आप मॉडर्न के साथ एलिगेंट लुक चाह रही हैं तो हसीना की ये ब्लैक फ्लोरल प्रिंट साड़ी आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है. अदाकारा ने इसके साथ स्ट्राइप्ड वी नेक ब्लाउज कैरी किया है जो उनके फेशियल फीचर्स को भी एन्हांस कर रहा है. स्टेटमेंट ज्वेलरी और सटल मेकअप के साथ आप अपना ये लुक कंप्लीट कर सकती हैं. अगर आपको बॉसी वाइव्स क्रिएट करना है तो आप स्मोकी आइ मेकअप जरूर ट्राय करें.
अगर आप मॉडर्न के साथ एलिगेंट लुक चाह रही हैं तो हसीना की ये ब्लैक फ्लोरल प्रिंट साड़ी आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है. अदाकारा ने इसके साथ स्ट्राइप्ड वी नेक ब्लाउज कैरी किया है जो उनके फेशियल फीचर्स को भी एन्हांस कर रहा है. स्टेटमेंट ज्वेलरी और सटल मेकअप के साथ आप अपना ये लुक कंप्लीट कर सकती हैं. अगर आपको बॉसी वाइव्स क्रिएट करना है तो आप स्मोकी आइ मेकअप जरूर ट्राय करें.
7/8
इस ब्लैक एंड वाइट सिंपल साड़ी में भी रानी मुखर्जी बला की हसीन लग रही हैं. साड़ी के पल्लू में लिखा हुआ अक्षर 'मां' भी सभी का ध्यान खींच रहा है. आप भी इसी तरह के मिनिमल प्रिंट्स साड़ी को एवरीडे यूज के लिए ट्राय कर सकती हैं.
इस ब्लैक एंड वाइट सिंपल साड़ी में भी रानी मुखर्जी बला की हसीन लग रही हैं. साड़ी के पल्लू में लिखा हुआ अक्षर 'मां' भी सभी का ध्यान खींच रहा है. आप भी इसी तरह के मिनिमल प्रिंट्स साड़ी को एवरीडे यूज के लिए ट्राय कर सकती हैं.
8/8
इस वायरल फोटो में रानी मुखर्जी ने अपनी साड़ी को बंगाली ड्रेप स्टाइल में कैरी किया है. इस फेस्टिव सीजन आप अपनी डिजाइनर साड़ी को इस तरह से भी स्टाइल कर सकती हैं. खुले बालों और शिमरी मेकअप के साथ लुक कंप्लीट कर आप भी सभी की तारीफे अपने नाम कर सकती हैं.
इस वायरल फोटो में रानी मुखर्जी ने अपनी साड़ी को बंगाली ड्रेप स्टाइल में कैरी किया है. इस फेस्टिव सीजन आप अपनी डिजाइनर साड़ी को इस तरह से भी स्टाइल कर सकती हैं. खुले बालों और शिमरी मेकअप के साथ लुक कंप्लीट कर आप भी सभी की तारीफे अपने नाम कर सकती हैं.
Published at : 26 Sep 2025 07:03 PM (IST)
Tags :
Rani Mukerji Rani Mukherjee Mrs Chatterjee VS Norway

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'एशिया कप के फाइनल में PAK का हारना तय है', इस पाकिस्तानी शख्स ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
'एशिया कप के फाइनल में PAK का हारना तय है', इस पाकिस्तानी शख्स ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
दिल्ली NCR
दिल्ली सरकार का फैसला, बकाया बिल को लेकर किया ये बड़ा ऐलान
दिल्ली सरकार का फैसला, बकाया बिल को लेकर किया ये बड़ा ऐलान
क्रिकेट
मोहम्मद कैफ और जसप्रीत बुमराह में तकरार? सोशल मीडिया पर दोनों ने एक-दूसरे पर बोला हमला, जानें पूरा मामला
मोहम्मद कैफ और जसप्रीत बुमराह में तकरार? सोशल मीडिया पर दोनों ने एक-दूसरे पर बोला हमला, जानें पूरा मामला
टेलीविजन
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की नायरा की सास की 10 तस्वीरें, ग्लैमर में बहू से चार कदम हैं आगे
नायरा की सास हैं बेहद ग्लैमरस, देखें ये 10 तस्वीरें
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

BYD Sealion 7 Performance Dual Motor India review | Auto Live
Citroen Basalt Pros and Cons: All you need to know | Auto Live
The EV Podcast, with MG & BYD | Auto Live
New 2025 Volkswagen Tiguan R-Line India first look and interior |Auto Live
TVS iQube Review: ये है India की सबसे महंगी EV! | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'एशिया कप के फाइनल में PAK का हारना तय है', इस पाकिस्तानी शख्स ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
'एशिया कप के फाइनल में PAK का हारना तय है', इस पाकिस्तानी शख्स ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
दिल्ली NCR
दिल्ली सरकार का फैसला, बकाया बिल को लेकर किया ये बड़ा ऐलान
दिल्ली सरकार का फैसला, बकाया बिल को लेकर किया ये बड़ा ऐलान
क्रिकेट
मोहम्मद कैफ और जसप्रीत बुमराह में तकरार? सोशल मीडिया पर दोनों ने एक-दूसरे पर बोला हमला, जानें पूरा मामला
मोहम्मद कैफ और जसप्रीत बुमराह में तकरार? सोशल मीडिया पर दोनों ने एक-दूसरे पर बोला हमला, जानें पूरा मामला
टेलीविजन
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की नायरा की सास की 10 तस्वीरें, ग्लैमर में बहू से चार कदम हैं आगे
नायरा की सास हैं बेहद ग्लैमरस, देखें ये 10 तस्वीरें
इंडिया
Bihar Election: बिहार की 36 सीटों पर जनसुराज पार्टी की पकड़ मजबूत, क्या NDA और महागठबंधन को देगी मात? जानें सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़े
बिहार की 36 सीटों पर जनसुराज पार्टी की पकड़ मजबूत, क्या NDA और महागठबंधन को देगी मात? जानें सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़े
हिमाचल प्रदेश
शादी के बाद पत्नी अमरीन संग इस कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री विक्रमादित्य सिंह, देखें 10 तस्वीरें
शादी के बाद पत्नी अमरीन संग इस कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री विक्रमादित्य सिंह, देखें 10 तस्वीरें
ब्यूटी
Hair Texture Change After Pregnancy: गर्भावस्था के बाद बालों का टेक्सचर बदलना आम है या चिंता की बात है? जानें कारण
गर्भावस्था के बाद बालों का टेक्सचर बदलना आम है या चिंता की बात है? जानें कारण
शिक्षा
एजुकेशन फील्ड में बड़ी सफलता, भारत में स्कूल ड्रॉपआउट दर में बड़ी कमी
एजुकेशन फील्ड में बड़ी सफलता, भारत में स्कूल ड्रॉपआउट दर में बड़ी कमी
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget