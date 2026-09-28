बर्थडे पर मौनी रॉय के ग्लैमरस लुक्स, 40 की उम्र में भी ढाती हैं कयामत

मौनी रॉय अपने वेस्टर्न ऑउटफिट में भी काफी अलग नज़र आती है. वह हर बार अपने लुक्स के साथ कुछ नया ट्राई करती नज़र आती है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उससे कैर्री भी करती है.