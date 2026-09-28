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बर्थडे पर मौनी रॉय के ग्लैमरस लुक्स, 40 की उम्र में भी ढाती हैं कयामत
मौनी रॉय आज अपना 40वां जन्मदिन मना रही हैं. एक्टिंग के साथ-साथ वह अपने ग्लैमरस लुक्स के लिए भी जानी जाती हैं. साड़ी से लेकर वेस्टर्न आउटफिट तक, हर अंदाज में उनका स्टाइल और कॉन्फिडेंस नजर आता है.
मौनी रॉय ने टीवी से बॉलीवुड तक के सफर में अपनी एक्टिंग के साथ फैशन में भी अलग पहचान बनाई है. उनके बदलते अंदाज में कभी ट्रेडिशनल तो कभी मॉडर्न स्टाइल नजर आया, जिसे फैंस ने खूब पसंद किया.
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Published at : 28 Sep 2026 01:31 PM (IST)
Tags :Mouni Roy
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