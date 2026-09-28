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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडबर्थडे पर मौनी रॉय के ग्लैमरस लुक्स, 40 की उम्र में भी ढाती हैं कयामत

बर्थडे पर मौनी रॉय के ग्लैमरस लुक्स, 40 की उम्र में भी ढाती हैं कयामत

मौनी रॉय आज अपना 40वां जन्मदिन मना रही हैं. एक्टिंग के साथ-साथ वह अपने ग्लैमरस लुक्स के लिए भी जानी जाती हैं. साड़ी से लेकर वेस्टर्न आउटफिट तक, हर अंदाज में उनका स्टाइल और कॉन्फिडेंस नजर आता है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Sep 2026 01:31 PM (IST)
मौनी रॉय आज अपना 40वां जन्मदिन मना रही हैं. एक्टिंग के साथ-साथ वह अपने ग्लैमरस लुक्स के लिए भी जानी जाती हैं. साड़ी से लेकर वेस्टर्न आउटफिट तक, हर अंदाज में उनका स्टाइल और कॉन्फिडेंस नजर आता है.

मौनी रॉय ने टीवी से बॉलीवुड तक के सफर में अपनी एक्टिंग के साथ फैशन में भी अलग पहचान बनाई है. उनके बदलते अंदाज में कभी ट्रेडिशनल तो कभी मॉडर्न स्टाइल नजर आया, जिसे फैंस ने खूब पसंद किया.

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मौनी रॉय आज अपना जन्मदिन मना रही है. टीवी से लेकर बॉलीवुड तक उन्होंने अपनी खास पहचान बनाई वह अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक के लिए भी जानी जाती है.
मौनी रॉय आज अपना जन्मदिन मना रही है. टीवी से लेकर बॉलीवुड तक उन्होंने अपनी खास पहचान बनाई वह अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक के लिए भी जानी जाती है.
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मौनी का साड़ी लुक हमेशा फैंस का ध्यान खींचता है. ट्रेडिशनल साड़ी को भी वह अपने मॉडर्न स्टाइल के साथ काफी ग्लैमरस बना देती है.
मौनी का साड़ी लुक हमेशा फैंस का ध्यान खींचता है. ट्रेडिशनल साड़ी को भी वह अपने मॉडर्न स्टाइल के साथ काफी ग्लैमरस बना देती है.
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जब पार्टी और ग्लैम लुक की बात करें तो मौरी का शिमरी अंदाज अलग ही नज़र आता है. चमकदार आउटफिट में उनका ग्लैम और भी निखर जाता है.
जब पार्टी और ग्लैम लुक की बात करें तो मौरी का शिमरी अंदाज अलग ही नज़र आता है. चमकदार आउटफिट में उनका ग्लैम और भी निखर जाता है.
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ब्लैक ऑउटफिट में मौनी रॉय का ग्लैमरस अंदाज नज़र आता है. इस तरह के लुक में उनका कॉन्फिडेंस साफ़ दिखाई देता है.
ब्लैक ऑउटफिट में मौनी रॉय का ग्लैमरस अंदाज नज़र आता है. इस तरह के लुक में उनका कॉन्फिडेंस साफ़ दिखाई देता है.
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मौनी रॉय अपने वेस्टर्न ऑउटफिट में भी काफी अलग नज़र आती है. वह हर बार अपने लुक्स के साथ कुछ नया ट्राई करती नज़र आती है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उससे कैर्री भी करती है.
मौनी रॉय अपने वेस्टर्न ऑउटफिट में भी काफी अलग नज़र आती है. वह हर बार अपने लुक्स के साथ कुछ नया ट्राई करती नज़र आती है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उससे कैर्री भी करती है.
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वेस्टर्न लुक्स के साथ-साथ मौनी का एथनिक स्टाइल भी खूब पसंद किया जाता है. वह इंडियन आउटफिट्स में बेहद खूबसूरत लगती है.
वेस्टर्न लुक्स के साथ-साथ मौनी का एथनिक स्टाइल भी खूब पसंद किया जाता है. वह इंडियन आउटफिट्स में बेहद खूबसूरत लगती है.
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उम्र के साथ मौनी का ग्लैमर और स्टाइल और भी निखरता गया. 40 की उम्र में भी उनका फैशन और कॉन्फिडेंस फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींचता है
उम्र के साथ मौनी का ग्लैमर और स्टाइल और भी निखरता गया. 40 की उम्र में भी उनका फैशन और कॉन्फिडेंस फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींचता है
Published at : 28 Sep 2026 01:31 PM (IST)
Tags :
Mouni Roy

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