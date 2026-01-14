एक्सप्लोरर
रेड साड़ी में बेदह गॉर्जियस लगीं मौनी रॉय, तस्वीरें देख फैंस बोले, 'परम सुंदरी'
Mouni Roy Photo: एक्ट्रेस मौनी रॉय ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी दिलकश तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें वो रेड साड़ी पहने नजर आ रही है. उनकी इन तस्वीरों को फैंस खूब पसंद कर रहे है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय अपने लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. हाल ही में उन्होंने रेड साड़ी में अपनी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. उनका ये लुक फैंस का काफी पसंद आ रहा है. आइए देखते हैं उनकी ये तस्वीरें.
Published at : 14 Jan 2026 01:59 PM (IST)
Tags :Mouni Roy
बॉलीवुड
