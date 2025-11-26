हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकभी बिकिनी तो कभी टू पीस ड्रेस पहन इतराईं मोनी रॉय, वेकेशन से शेयर की खूबसूरत तस्वीरें

कभी बिकिनी तो कभी टू पीस ड्रेस पहन इतराईं मोनी रॉय, वेकेशन से शेयर की खूबसूरत तस्वीरें

Mouni Roy Latest Pics: मौनी रॉय ने अपने लेटेस्ट वेकेशन से कई खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस का फिर बिकिनी लुक देखने को मिला.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 26 Nov 2025 11:17 AM (IST)
Mouni Roy Latest Pics: मौनी रॉय ने अपने लेटेस्ट वेकेशन से कई खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस का फिर बिकिनी लुक देखने को मिला.

बॉलीवुड और टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस मौनी रॉय ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने नवंबर ट्रिप की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस ने अपने वेकेशन, शूटिंग और कॉन्सर्ट की झलक फैंस को दिखाई. आप भी डालिए तस्वीरों पर एक नजर....

1/7
मोनी रॉय ने ये तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. तस्वीरों में एक्ट्रेस अलग-अलग लुक से कहर ढहाती हुई नजर आ रही हैं.
मोनी रॉय ने ये तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. तस्वीरों में एक्ट्रेस अलग-अलग लुक से कहर ढहाती हुई नजर आ रही हैं.
2/7
इस लहंगे में मिरर के सामने पोज देती हुई मौनी रॉय किसी अप्सरा के कम नहीं लग रही. फैंस उनकी पतली कमर के फैन बन चुके हैं .
इस लहंगे में मिरर के सामने पोज देती हुई मौनी रॉय किसी अप्सरा के कम नहीं लग रही. फैंस उनकी पतली कमर के फैन बन चुके हैं .
3/7
इस ब्लू कलर की टू-पीस ड्रेस में मौनी रॉय गजब की खूबसूरत लग रही हैं. एक्ट्रेस ने हाथ में गुलाब के फूलों का गुलदस्ता भी लिय़ा हुआ है.
इस ब्लू कलर की टू-पीस ड्रेस में मौनी रॉय गजब की खूबसूरत लग रही हैं. एक्ट्रेस ने हाथ में गुलाब के फूलों का गुलदस्ता भी लिय़ा हुआ है.
4/7
वेकेशन की एक तस्वीर में मौनी रॉय प्रिंटेड बिकिनी में अपनी कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती हुई भी नजर आई. ये फोटो खासी वायरल भी हो रही है.
वेकेशन की एक तस्वीर में मौनी रॉय प्रिंटेड बिकिनी में अपनी कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती हुई भी नजर आई. ये फोटो खासी वायरल भी हो रही है.
5/7
मौनी रॉय ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘सर्दियों की धूप, शूटिंग, टीटी और ढेर सारा डांस..#आभारी, स्वीट नवंबर’
मौनी रॉय ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘सर्दियों की धूप, शूटिंग, टीटी और ढेर सारा डांस..#आभारी, स्वीट नवंबर’
6/7
वर्कफ्रंट की बात करें तो मौनी रॉय आखिरी बार संजय दत्त के साथ फिल्म ‘द भूतनी’ में नजर आई थी. फिल्म में पलक तिवारी और सनी सिंह भी थे.
वर्कफ्रंट की बात करें तो मौनी रॉय आखिरी बार संजय दत्त के साथ फिल्म ‘द भूतनी’ में नजर आई थी. फिल्म में पलक तिवारी और सनी सिंह भी थे.
7/7
अब एक्ट्रेस अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग में बिजी है. इसके सेट से कई तस्वीरें वो फैंस के साथ भी शेयर करती रहती हैं.
अब एक्ट्रेस अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग में बिजी है. इसके सेट से कई तस्वीरें वो फैंस के साथ भी शेयर करती रहती हैं.
Published at : 26 Nov 2025 11:17 AM (IST)
Bollywood Mouni Roy

