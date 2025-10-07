हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मौनी रॉय की 10 दिलकश तस्वीरें, हाथों में आल्ता लगा फ्लॉन्ट किया रॉयल लुक

मौनी रॉय की 10 दिलकश तस्वीरें, हाथों में आल्ता लगा फ्लॉन्ट किया रॉयल लुक

Mouni Roy Traditional Look: मौनी रॉय ने एक बार फिर अपने ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया है. उनका यह साड़ी लुक फैंस को बहुत पसंद आ रहा है और उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Oct 2025 09:52 PM (IST)
Mouni Roy Traditional Look: मौनी रॉय ने एक बार फिर अपने ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया है. उनका यह साड़ी लुक फैंस को बहुत पसंद आ रहा है और उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

मौनी रॉय अक्सर अपने ग्लैमरस लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस बार उनका ट्रेडिशनल लुक तेजी से वायरल हो रहा है. जहां फैंस उनके साड़ी लुक को बहुत पसंद कर रहे हैं.

1/10
मौनी रॉय अपने ग्लैमरस लुक्स के लिए जानी जाती हैं. लेकिन इस बार मौनी रॉय अपने ट्रेडिशनल लुक में एक रैंप वॉक में नजर आ रही हैं.
मौनी रॉय अपने ग्लैमरस लुक्स के लिए जानी जाती हैं. लेकिन इस बार मौनी रॉय अपने ट्रेडिशनल लुक में एक रैंप वॉक में नजर आ रही हैं.
2/10
इस तस्वीर में मौनी रॉय एक बेहद खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही हैं. उन्होंने व्हाइट और गोल्डन कलर की शानदार साड़ी पहनी हुई है, जिसपर गोल्डन वर्क के डिजाइन बने हैं.
इस तस्वीर में मौनी रॉय एक बेहद खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही हैं. उन्होंने व्हाइट और गोल्डन कलर की शानदार साड़ी पहनी हुई है, जिसपर गोल्डन वर्क के डिजाइन बने हैं.
3/10
मौनी रॉय का लुक एक रॉयल ब्राइडल वाइब दे रहा है. मौनी का ये ट्रडिशनल अवतार बेहद एलिगेंट और रिच लुक दे रहा है.
मौनी रॉय का लुक एक रॉयल ब्राइडल वाइब दे रहा है. मौनी का ये ट्रडिशनल अवतार बेहद एलिगेंट और रिच लुक दे रहा है.
4/10
उन्होंने इस साड़ी के साथ गोल्डन ब्लाउज कैरी किया है, जो उनके लुक को और भी ग्रेसफुल बना रहा है.
उन्होंने इस साड़ी के साथ गोल्डन ब्लाउज कैरी किया है, जो उनके लुक को और भी ग्रेसफुल बना रहा है.
5/10
गले में उन्होंने हैवी गोल्ड ज्वेलरी पहनी है. वाइड नेकलेस, झुमके और मांग टीका उनके पूरे लुक को कंप्लीट कर रहे हैं.
गले में उन्होंने हैवी गोल्ड ज्वेलरी पहनी है. वाइड नेकलेस, झुमके और मांग टीका उनके पूरे लुक को कंप्लीट कर रहे हैं.
6/10
बालों को उन्होंने सलीके से बांधकर उनमें गजरा लगाया है, जो उनके इंडियन ट्रेडिशनल स्टाइल को और निखार देता है.
बालों को उन्होंने सलीके से बांधकर उनमें गजरा लगाया है, जो उनके इंडियन ट्रेडिशनल स्टाइल को और निखार देता है.
7/10
मौनी के हाथों में लाल चूड़ियां और गोल्डन रिंग्स उनकी ब्राइडल फील को और गहरा बनाती हैं. उन्होंने अपने हाथों पर गहरा लाल रंग का आल्ता भी लगाया है, जो इस लुक को परफेक्टट्रडिशनल टच दे रही है.
मौनी के हाथों में लाल चूड़ियां और गोल्डन रिंग्स उनकी ब्राइडल फील को और गहरा बनाती हैं. उन्होंने अपने हाथों पर गहरा लाल रंग का आल्ता भी लगाया है, जो इस लुक को परफेक्टट्रडिशनल टच दे रही है.
8/10
उनका मेकअप बहुत ही सटल और नैचुरल रखा गया है. हल्के शेड के लिप्स और शार्प कंटूर उनके चेहरे को और अट्रैक्टिव बना रहे हैं.
उनका मेकअप बहुत ही सटल और नैचुरल रखा गया है. हल्के शेड के लिप्स और शार्प कंटूर उनके चेहरे को और अट्रैक्टिव बना रहे हैं.
9/10
ये तस्वीर मौनी के फैंस के बीच काफी वायरल हो रही है क्योंकि इसमें वो रॉयल, ट्रेडिशनल और ग्लैमरस तीनों ही रूपों में एक साथ नजर आती हैं.
ये तस्वीर मौनी के फैंस के बीच काफी वायरल हो रही है क्योंकि इसमें वो रॉयल, ट्रेडिशनल और ग्लैमरस तीनों ही रूपों में एक साथ नजर आती हैं.
10/10
मौनी रॉय हमेशा अपने फैशन एक्सपेरिमेंट्स के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस तस्वीर में उनका ये लुक साबित करता है कि वो सिर्फ मॉडर्न नहीं बल्कि ट्रेडिशनल इंडियन ब्यूटी को भी शानदार तरीके से पेश करना जानती हैं.
मौनी रॉय हमेशा अपने फैशन एक्सपेरिमेंट्स के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस तस्वीर में उनका ये लुक साबित करता है कि वो सिर्फ मॉडर्न नहीं बल्कि ट्रेडिशनल इंडियन ब्यूटी को भी शानदार तरीके से पेश करना जानती हैं.
Published at : 07 Oct 2025 09:48 PM (IST)
Embed widget