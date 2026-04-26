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'13 साल बीत गए...', मोहित सूरी ने शेयर की 'आशिकी 2' की BTS फोटोज, राहुल-आरोही के यादों में डूबे फैंस
Aashiqui 2 BTS Photos: मोहित सूरी की पॉपुलर और सुपरहिट फिल्म 'आशिकी 2' ने 13 साल पूरे कर लिए है. इसी बीच उन्होंने सेट से कई बीटीएस तस्वीरें शेयर की, जिसमें टीम का प्यारा और खास बॉन्ड दिख रहा है.
श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर की सुपरहिट फिल्म 'आशिकी 2' को आज 13 साल पूरे हो गए हैं. इतने सालों बाद भी फिल्म का जादू कम नहीं हुआ है और आज भी दर्शक इसे देखना पसंद करते हैं. इसी बीच फिल्म के डायरेक्टर मोहित सूरी ने फिल्म की कई बीटीएस तस्वीरें शेयर की है. साथ ही इमोशनल कैप्शन लिखा, 'कुछ फिल्में सिर्फ बनती नहीं हैं... वो आपको बना भी देती हैं. सेट पर बिताया हर पल... हर खामोशी, हर आंसू... ऐसा लगता था जैसे हम इसे जी रहे हों. 13 साल बीत गए हैं... लेकिन इसकी गूंज आज भी वैसी ही है. शुक्रिया कहने के लिए बहुत सारे लोग हैं कि शायद कभी सबके नाम न ले पाऊं. कुछ प्रेम कहानियां खत्म नहीं होतीं... वो बस दिल के किसी कोने में हमेशा रहती हैं.'
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Published at : 26 Apr 2026 09:55 PM (IST)
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