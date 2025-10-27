एक्सप्लोरर
‘मोहब्बतें’ को पूरे हुए 25 साल, जानिए अब कैसी दिखती है फिल्म की पूरी स्टारकास्ट, कुछ ने छोड़ दी एक्टिंग
Mohabbatein: इस रिपोर्ट में हम आपको ‘मोहब्बतें’ फिल्म की स्टारकास्ट से मिलवाने जा रहे हैं. जानिए इनमें से कौन इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और किसने एक्टिंग से दूरी बना ली.
रोमांस ऑफ किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान और सही के महानायक अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘मोहब्बतें’ 25 साल पहले आज ही के दिन यानि 27 अक्टूबर 2000 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. इस मौके पर हम आपको फिल्म की स्टारकास्ट के लेटेस्ट लुक दिखा रहे हैं. चलिए देखते हैं और कौन कैसा दिखता है और क्या कर रहा है.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 27 Oct 2025 06:48 PM (IST)
बॉलीवुड
9 Photos
गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा की 10 तस्वीरें, सैयारा फेम अहान पांडे को देते हैं टक्कर
बॉलीवुड
10 Photos
49 साल की ये एक्ट्रेस आज भी हैं हुस्न परी, पहली ही फिल्म ने निकाला था बजट का 400%, देखें फोटोज
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
ट्रेनें कैंसिल, स्कूल बंद और घरों में रहने की अपील, आंध्र से तमिलनाडु तक मोंथा साइक्लोन ने बढ़ाई टेंशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चित्रकूट में टला ट्रेन हादसा, मुंबई से भागलपुर जा रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंटी
इंडिया
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
क्रिकेट
मोहम्मद शमी करेंगे वापसी! रणजी ट्रॉफी के बीच खास व्यक्ति से की मुलाकात; जानें क्या है अपडेट
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion