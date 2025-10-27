हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड‘मोहब्बतें’ को पूरे हुए 25 साल, जानिए अब कैसी दिखती है फिल्म की पूरी स्टारकास्ट, कुछ ने छोड़ दी एक्टिंग

Mohabbatein: इस रिपोर्ट में हम आपको ‘मोहब्बतें’ फिल्म की स्टारकास्ट से मिलवाने जा रहे हैं. जानिए इनमें से कौन इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और किसने एक्टिंग से दूरी बना ली.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 27 Oct 2025 06:48 PM (IST)
रोमांस ऑफ किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान और सही के महानायक अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘मोहब्बतें’ 25 साल पहले आज ही के दिन यानि 27 अक्टूबर 2000 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. इस मौके पर हम आपको फिल्म की स्टारकास्ट के लेटेस्ट लुक दिखा रहे हैं. चलिए देखते हैं और कौन कैसा दिखता है और क्या कर रहा है.

शाहरुख खान - सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के हीरो यानि शाहरुख खान की जो फिल्म की शूटिंग के दौरान 34 साल के थे और 59 साल के हो चुके हैं. लेकिन आज भी एक्टर अपने चार्म से बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाते रहते हैं. एक्टर इन दिनों अपनी फिल्म ‘किंग’ को लेकर चर्चा में हैं. जो अगले साल रिलीज होगी.
ऐश्वर्या राय - बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस कही जाने वाली ऐश्वर्या राय ने इस फिल्म में अपनी सादगी से लोगों का दिल जीत लिया था. आज एक्ट्रेस 51 साल की हैं. लेकिन उम्र के साथ उनकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है. इसका सबूत एक्ट्रेस का इंस्टाग्राम अकाउंट है.
अमिताभ बच्चन - ‘मोहब्बतें’ में अमिताभ बच्चन एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय के पिता का किरदार निभाया था. फिल्म में वो एक सख्त प्रिंसिपल भी थे. जिनसे हर कोई खौफ खाता था. अमिताभ बच्चन अब 83 साल के हैं और एक्टिंग में सक्रिय हैं. आखिरी बार वो ‘कल्कि’ में नजर आए थे.
जिमी शेरगिल - शाहरुख खान की ‘मोहब्बतें’ से इंडस्ट्री को जिमी शेरगिल के रूप में भी एक चार्मिंग और टैलेंटिज स्टार मिला था. इस फिल्म से एक्टर को खूब फेम तो मिला, लेकिन उनका स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ. कई सालों के संघर्ष के बाद वो इंडस्ट्री में खुद को स्थापित कर पाए. आज एक्टर बॉलीवुड के अलावा पंजाबी सिनेमा और ओटीटी पर भी राज कर रहे हैं.
जुगल हंसराज - जुगल हंसराज भी इस दौर के हैंडसम एक्टर्स में से एक थे.आज भी फैंस उन्हें ‘मोहब्बतें’ के लिए याद करते हैं. फिल्म में उन्होंने समीर शर्मा के रोल निभाया था. एक्टर अभी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. लेकिन कुछ ही फिल्मों में नजर आते हैं.
शमिता शेट्टी - ‘मोहब्बतें’ शमिता शेट्टी की भी डेब्यू फिल्म थी. उनकी एक्टिंग भी फिल्म में दर्शकों ने खूब पसंद की थी. इसके बाद एक्ट्रेस को कुछ फिल्में ऑफर हुई, लेकिन उन्हें खास सफलता हासिल नहीं हुई. अब एक्ट्रेस कई सालों से बड़े पर्दे से दूर हैं. आखिरी बार वो सलमान खान के रियलिटी शो ‘बिग बॉस सीजन 15’ में नजर आई थी. इसके अलावा वो सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव हैं.
प्रीति झंगियानी - एक्ट्रेस प्रीति झंगियानी उस दौर की खूबसूरत हसीनाओं में से एक थी. फिल्म से उन्हें खूब शोहरत भी मिली थी. फिल्म में उनका किरदार एक विधवा लड़की का था. जिसे फिर से प्यार हो जाता है. इसके बाद एक्ट्रेस कुछ फिल्मों में नजर तो आई, लेकिन दर्शकों को कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाई. अब वो काफी सालों से इंडस्ट्री से दूर हैं.
किम शर्मा - किम शर्मा ने फिल्म में अपने बोल्ड अवतार से सबको दीवाना बना दिया था. इस फिल्म में तो उन्हें काफी पसंद किया गया. लेकिन आगे चलकर एक्ट्रेस को कुछ खास रोल ऑफर नहीं हुए. वो भी काफी साल पहले एक्टिंग छोड़ चुकी हैं. लेकिन 45 साल की उम्र में भी फैंस उनके हुस्न के दीवाने हैं.
उदय चोपड़ा - एक्टर उदय चोपड़ा ने इसी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इसके बाद उन्हें धूम जैसे फिल्मों से खूब फेम मिला. लेकिन फिर एक्टर का करियर डूबने लगा. इसी वजह से वो काफी वक्त से एक्टिंग से दूर हैं.
Published at : 27 Oct 2025 06:48 PM (IST)
