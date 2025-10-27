शमिता शेट्टी - ‘मोहब्बतें’ शमिता शेट्टी की भी डेब्यू फिल्म थी. उनकी एक्टिंग भी फिल्म में दर्शकों ने खूब पसंद की थी. इसके बाद एक्ट्रेस को कुछ फिल्में ऑफर हुई, लेकिन उन्हें खास सफलता हासिल नहीं हुई. अब एक्ट्रेस कई सालों से बड़े पर्दे से दूर हैं. आखिरी बार वो सलमान खान के रियलिटी शो ‘बिग बॉस सीजन 15’ में नजर आई थी. इसके अलावा वो सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव हैं.