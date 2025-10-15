एक्सप्लोरर
एक साल में इस एक्टर ने कर डाली थीं 4-5 नहीं बल्कि 19 फिल्में, 80 के दशक में किया बॉलीवुड पर राज
Mithun Chakraborty Filmy Career: बॉलीवुड में कई एक्टर्स हैं जिनके नाम पर कई सारे रिकॉर्ड दर्ज हैं लेकिन एक एक्टर ऐसा भी है जिसके नाम पर एक साल में 19 लीड फिल्में रिलीज करने का रिकॉर्ड है.
80 के दशक में अगर किसी एक्टर ने वाकई बॉलीवुड पर राज किया, तो वो थे मिथुन चक्रवर्ती. एक ऐसा स्टार, जिसकी हर फिल्म पर दर्शक टूट पड़ते थे और जिसके डांस मूव्स ने पूरी पीढ़ी को दीवाना बना दिया था. एक वक्त ऐसा भी आया जब मिथुन दा ने एक ही साल में 4-5 नहीं बल्कि 19 फिल्मों में काम कर सबको हैरान कर दिया.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 15 Oct 2025 03:07 PM (IST)
Tags :Mithun Chakraborty
बॉलीवुड
7 Photos
एक साल में इस एक्टर ने कर डाली थीं 4-5 नहीं बल्कि 19 फिल्में, 80 के दशक में किया बॉलीवुड पर राज
बॉलीवुड
10 Photos
सोनाक्षी सिन्हा की 10 खूबसूरत तस्वीरें: अपने दिलकश हुस्न से बिजलियां गिराती हैं एक्ट्रेस
बॉलीवुड
10 Photos
जवानी के दिनों में कैसी दिखती थीं हेमा मालिनी? 10 फोटोज में देखें ड्रीम गर्ल की खूबसूरती, जिसके धर्मेंद्र हो गए थे दीवाने
बॉलीवुड
7 Photos
नातिन नव्या और बेटी श्वेता ने पार्टी में जया बच्चन का ऐसे रखा ध्यान, फोटोज देख फैंस बोले- 'तीन पीढ़ियां एक साथ'
बॉलीवुड
10 Photos
अमिताभ के नाती अगस्त्य इंडिया में पढ़े हैं या विदेश से? जानें कहां से की है शुरुआती पढ़ाई
बॉलीवुड
8 Photos
दिवाली पर लाइटों की रोशनी भी पड़ जाएगी फीकी, अगर फॉलो करेंगी इन एक्ट्रेसेस के मेकअप लुक
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
बिहार
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
क्रिकेट
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
एक साल में इस एक्टर ने कर डाली थीं 4-5 नहीं बल्कि 19 फिल्में, 80 के दशक में किया बॉलीवुड पर राज
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion