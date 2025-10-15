हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडएक साल में इस एक्टर ने कर डाली थीं 4-5 नहीं बल्कि 19 फिल्में, 80 के दशक में किया बॉलीवुड पर राज

एक साल में इस एक्टर ने कर डाली थीं 4-5 नहीं बल्कि 19 फिल्में, 80 के दशक में किया बॉलीवुड पर राज

Mithun Chakraborty Filmy Career: बॉलीवुड में कई एक्टर्स हैं जिनके नाम पर कई सारे रिकॉर्ड दर्ज हैं लेकिन एक एक्टर ऐसा भी है जिसके नाम पर एक साल में 19 लीड फिल्में रिलीज करने का रिकॉर्ड है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Oct 2025 03:07 PM (IST)
Mithun Chakraborty Filmy Career: बॉलीवुड में कई एक्टर्स हैं जिनके नाम पर कई सारे रिकॉर्ड दर्ज हैं लेकिन एक एक्टर ऐसा भी है जिसके नाम पर एक साल में 19 लीड फिल्में रिलीज करने का रिकॉर्ड है.

80 के दशक में अगर किसी एक्टर ने वाकई बॉलीवुड पर राज किया, तो वो थे मिथुन चक्रवर्ती. एक ऐसा स्टार, जिसकी हर फिल्म पर दर्शक टूट पड़ते थे और जिसके डांस मूव्स ने पूरी पीढ़ी को दीवाना बना दिया था. एक वक्त ऐसा भी आया जब मिथुन दा ने एक ही साल में 4-5 नहीं बल्कि 19 फिल्मों में काम कर सबको हैरान कर दिया.

1/7
मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर के से एक हैं. उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी.
2/7
मिथुन चक्रवर्ती ने अपने करियर की शुरुआत साल 1976 में मृणाल सेन की फिल्म 'मृगया' से की थी.
3/7
साल 1982 में आई फिल्म 'डिस्को डांसर' ने उन्हें रातोंरात सुपरस्टार बना दिया और वो सबसे चहेते एक्टर में से एक बन गए.
4/7
मिथुन की ये फिल्म पूरे वर्ल्ड में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करने वाली पहली इंडियन फिल्म बनी.
5/7
बता दें कि मिथुन ने 1989 में एक साल में 19 फिल्में की थीं. जिसके लिए उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है.
6/7
यह उस समय एक अनोखा रिकॉर्ड था, क्योंकि लगभग हर महीने उनकी कोई न कोई फिल्म रिलीज होती थी.
7/7
कहां जाता है कि मिथुन ने अपने 47 साल के फिल्मी करियर में 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है. हालांकि इन 300 में से तकरीबन 180 फिल्में फ्लॉप रही लेकिन इसके बावजूद उन्हें बॉलीवुड का सुपरस्टार कहा जाता है.
Published at : 15 Oct 2025 03:07 PM (IST)
Mithun Chakraborty

Photo Gallery

Embed widget