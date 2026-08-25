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‘डायरेक्टर की गर्लफ्रेंड बन जाओ’, मिर्जापुर की जरीना को मिला था ऐसा ऑफर
सीरीज 'मिर्जापुर' की जरीना यानी अनंग्शा बिस्वास ने हाल ही में बताया कि एक बार एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उनसे कहा था कि आप डायरेक्टर की गर्लफ्रेंड बन जाओ. वो उन्हें सब कुछ दे देंगे.
'मिर्जापुर' में जरीना का किरदार निभाकर सुर्खियां बटोरने वाली एक्ट्रेस अनंग्शा बिस्वास ने हाल ही में अपने साथ हुए एक चौंकाने वाले इंसीडेंट का खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने बताया कि फिल्म में काम दिलाने के बदले उनसे डायरेक्टर की गर्लफ्रेंड बनने की डिमांड की गई थी. इस ऑफर को सुनकर वो बुरी तरह शॉक्ड हो गई थीं.
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Published at : 25 Aug 2026 04:23 PM (IST)
Tags :Anangsha Biswas
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