‘डायरेक्टर की गर्लफ्रेंड बन जाओ’, मिर्जापुर की जरीना को मिला था ऐसा ऑफर

अनंग्शा बिस्वास ने कहा,'तभी एक फेमस डायरेक्टर थे. तो उन्होंने मुझ से कहा कि आप उनकी गर्लफ्रेंड बन जाओ. वो आपको घर, गाड़ी दे देंगे. फिल्म में भी ले लेगें. मैं ये सब सुनकर शॉक्ड हो गई थी मुझे लगा था भाई मैं क्या इतनी बुरी एक्टर हूं कि मुझे ये सब करना पड़ेगा.'