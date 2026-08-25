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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड‘डायरेक्टर की गर्लफ्रेंड बन जाओ’, मिर्जापुर की जरीना को मिला था ऐसा ऑफर

‘डायरेक्टर की गर्लफ्रेंड बन जाओ’, मिर्जापुर की जरीना को मिला था ऐसा ऑफर

सीरीज 'मिर्जापुर' की जरीना यानी अनंग्शा बिस्वास ने हाल ही में बताया कि एक बार एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उनसे कहा था कि आप डायरेक्टर की गर्लफ्रेंड बन जाओ. वो उन्हें सब कुछ दे देंगे.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 25 Aug 2026 04:23 PM (IST)
सीरीज 'मिर्जापुर' की जरीना यानी अनंग्शा बिस्वास ने हाल ही में बताया कि एक बार एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उनसे कहा था कि आप डायरेक्टर की गर्लफ्रेंड बन जाओ. वो उन्हें सब कुछ दे देंगे.

'मिर्जापुर' में जरीना का किरदार निभाकर सुर्खियां बटोरने वाली एक्ट्रेस अनंग्शा बिस्वास ने हाल ही में अपने साथ हुए एक चौंकाने वाले इंसीडेंट का खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने बताया कि फिल्म में काम दिलाने के बदले उनसे डायरेक्टर की गर्लफ्रेंड बनने की डिमांड की गई थी. इस ऑफर को सुनकर वो बुरी तरह शॉक्ड हो गई थीं.

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अनंग्शा बिस्वास एक बार फिल्म 'मिर्जापुर' में जरीना के किरदार में नजर आने वाली हैं. वो कई इंटरव्यूज भी दे रही हैं.
अनंग्शा बिस्वास एक बार फिल्म 'मिर्जापुर' में जरीना के किरदार में नजर आने वाली हैं. वो कई इंटरव्यूज भी दे रही हैं.
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इसी बीच हाल ही में अनंग्शा बिस्वास ने अपने एक्टिंग करियर को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है.
इसी बीच हाल ही में अनंग्शा बिस्वास ने अपने एक्टिंग करियर को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है.
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हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में अनंग्शा बिस्वास ने कहा, 'एक कास्टिंग डायरेक्टर थीं, वो मुझे बहुत पसंद करती हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि देखो आप बहुत अच्छी एक्टर हो लेकिन, आप मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं. आप सस्टेन नहीं कर पाएंगीं.'
हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में अनंग्शा बिस्वास ने कहा, 'एक कास्टिंग डायरेक्टर थीं, वो मुझे बहुत पसंद करती हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि देखो आप बहुत अच्छी एक्टर हो लेकिन, आप मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं. आप सस्टेन नहीं कर पाएंगीं.'
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अनंग्शा बिस्वास ने कहा,'तभी एक फेमस डायरेक्टर थे. तो उन्होंने मुझ से कहा कि आप उनकी गर्लफ्रेंड बन जाओ. वो आपको घर, गाड़ी दे देंगे. फिल्म में भी ले लेगें. मैं ये सब सुनकर शॉक्ड हो गई थी मुझे लगा था भाई मैं क्या इतनी बुरी एक्टर हूं कि मुझे ये सब करना पड़ेगा.'
अनंग्शा बिस्वास ने कहा,'तभी एक फेमस डायरेक्टर थे. तो उन्होंने मुझ से कहा कि आप उनकी गर्लफ्रेंड बन जाओ. वो आपको घर, गाड़ी दे देंगे. फिल्म में भी ले लेगें. मैं ये सब सुनकर शॉक्ड हो गई थी मुझे लगा था भाई मैं क्या इतनी बुरी एक्टर हूं कि मुझे ये सब करना पड़ेगा.'
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फिर एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'मैं हर सिचुएशन में अच्छाई देखना चाहती हूं. तो मैं ये सोचती हूं कि शायद उनको लगा होगा कि मेरा जीवन आसान हो जाएगा.'
फिर एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'मैं हर सिचुएशन में अच्छाई देखना चाहती हूं. तो मैं ये सोचती हूं कि शायद उनको लगा होगा कि मेरा जीवन आसान हो जाएगा.'
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एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ था, क्योंकि मैं वहां ऑडिशन देने गई थी. तो मुझे वो रोल तो मिलने से रहा अब.'
एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ था, क्योंकि मैं वहां ऑडिशन देने गई थी. तो मुझे वो रोल तो मिलने से रहा अब.'
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बता दें, अनंग्शा बिस्वास अब फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' में नजर आएंगी. फिल्म 4 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.
बता दें, अनंग्शा बिस्वास अब फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' में नजर आएंगी. फिल्म 4 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.
Published at : 25 Aug 2026 04:23 PM (IST)
Tags :
Anangsha Biswas

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