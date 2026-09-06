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कौन हैं अली फजल की रियल लाइफ पत्नी? खूबसूरती में कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को देती हैं मात
एक्टर अली फजल इन दिनों फिल्म मिर्जापुर को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. फिल्म में वो श्रिया पिलगांवकर संग रोमांस करते दिख रहे हैं, ऐसे में चलिए जानते हैं कि उनकी रियल लाइफ पत्नी कौन हैं.
अली फजल इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म ‘मिर्जापुर: द मूवी’ को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म में अली फजल गुड्डू पंडित के किरदार से लोगों का दिल जीत रहे हैं. वहीं, एक्ट्रेस श्रिया पिलगांवकर फिल्म में उनकी वाइफ के रोल में नजर आ रही हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कि गुड्डू पंडित की रियल लाइफ वाइफ कौन हैं और क्या करती हैं.
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Published at : 06 Sep 2026 08:40 PM (IST)
Tags :Ali Fazal
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एबीपी लाइव डेस्क
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