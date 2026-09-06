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कौन हैं अली फजल की रियल लाइफ पत्नी? खूबसूरती में कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को देती हैं मात

एक्टर अली फजल इन दिनों फिल्म मिर्जापुर को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. फिल्म में वो श्रिया पिलगांवकर संग रोमांस करते दिख रहे हैं, ऐसे में चलिए जानते हैं कि उनकी रियल लाइफ पत्नी कौन हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 06 Sep 2026 08:40 PM (IST)
एक्टर अली फजल इन दिनों फिल्म मिर्जापुर को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. फिल्म में वो श्रिया पिलगांवकर संग रोमांस करते दिख रहे हैं, ऐसे में चलिए जानते हैं कि उनकी रियल लाइफ पत्नी कौन हैं.

अली फजल इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म ‘मिर्जापुर: द मूवी’ को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म में अली फजल गुड्डू पंडित के किरदार से लोगों का दिल जीत रहे हैं. वहीं, एक्ट्रेस श्रिया पिलगांवकर फिल्म में उनकी वाइफ के रोल में नजर आ रही हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कि गुड्डू पंडित की रियल लाइफ वाइफ कौन हैं और क्या करती हैं.

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अली फजल की पत्नी का नाम ऋचा चड्ढा है. कपल ने अक्टूबर साल 2022 में शादी की थी.
अली फजल की पत्नी का नाम ऋचा चड्ढा है. कपल ने अक्टूबर साल 2022 में शादी की थी.
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अली फजल जहां अपनी एक्टिंग से लोगों के बीच खास पहचान बना चुके हैं, वहीं उनकी पत्नी भी फिल्मों में अपना हाथ आजमा चुकी हैं.
अली फजल जहां अपनी एक्टिंग से लोगों के बीच खास पहचान बना चुके हैं, वहीं उनकी पत्नी भी फिल्मों में अपना हाथ आजमा चुकी हैं.
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ऋचा चड्ढा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2008 में फिल्म 'ओए लकी! लकी ओए!' से की थी.
ऋचा चड्ढा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2008 में फिल्म 'ओए लकी! लकी ओए!' से की थी.
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अनुराग कश्यप की फिल्म 'गंग्स ऑफ वासेपुर' (2012) में नगमा खातून के किरदार से उन्हें जबरदस्त पहचान और पॉपुलैरिटी मिली.
अनुराग कश्यप की फिल्म 'गंग्स ऑफ वासेपुर' (2012) में नगमा खातून के किरदार से उन्हें जबरदस्त पहचान और पॉपुलैरिटी मिली.
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उन्होंने 'फुकरे' फिल्म में 'भोली पंजाबन', 'मसान', 'गोलियों की रासलीला राम-लेल' और 'पंगा' जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है.
उन्होंने 'फुकरे' फिल्म में 'भोली पंजाबन', 'मसान', 'गोलियों की रासलीला राम-लेल' और 'पंगा' जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है.
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फिल्मों के साथ-साथ ऋचा चड्ढा अपने लुक्स को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. वो बेहद ही खूबसूरत और ग्लैमरस हैं.
फिल्मों के साथ-साथ ऋचा चड्ढा अपने लुक्स को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. वो बेहद ही खूबसूरत और ग्लैमरस हैं.
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ऋचा चड्ढा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 2.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं.
ऋचा चड्ढा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 2.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं.
Published at : 06 Sep 2026 08:40 PM (IST)
Tags :
Ali Fazal

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