मीरा कपूर का करवा चौथ लुक, लाल साड़ी, बिंदी में लाजवाब लगीं शाहिद कपूर की वाइफ
Mira Rajput In Traditional Outfit: करवा चौथ के मौके पर मीरा राजपूत को ट्रेडीशनल आउटफिट में पैप्स ने स्पॉट किया.सुर्ख लाल साड़ी में उनका ये लुक देख आप अपनी नजरें हटा नहीं पाएंगे. देखें उनकी खूबसूरती.
करवा चौथ के मौके पर शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत की पत्नी को ट्रेडीशनल आउटफिट में देखा गया. हाथों में लाल चूड़ी पहने और माथे पर बिंदी सजाए हसीना बला की हसीन लगीं. आप भी देखिए तस्वीरें.
Published at : 10 Oct 2025 06:45 PM (IST)
Tags :Mira Rajput Karwa Chauth 2025
बॉलीवुड
बॉलीवुड
बॉलीवुड
बॉलीवुड
