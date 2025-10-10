हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मीरा कपूर का करवा चौथ लुक, लाल साड़ी, बिंदी में लाजवाब लगीं शाहिद कपूर की वाइफ

मीरा कपूर का करवा चौथ लुक, लाल साड़ी, बिंदी में लाजवाब लगीं शाहिद कपूर की वाइफ

Mira Rajput In Traditional Outfit: करवा चौथ के मौके पर मीरा राजपूत को ट्रेडीशनल आउटफिट में पैप्स ने स्पॉट किया.सुर्ख लाल साड़ी में उनका ये लुक देख आप अपनी नजरें हटा नहीं पाएंगे. देखें उनकी खूबसूरती.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Oct 2025 06:45 PM (IST)
Mira Rajput In Traditional Outfit: करवा चौथ के मौके पर मीरा राजपूत को ट्रेडीशनल आउटफिट में पैप्स ने स्पॉट किया.सुर्ख लाल साड़ी में उनका ये लुक देख आप अपनी नजरें हटा नहीं पाएंगे. देखें उनकी खूबसूरती.

करवा चौथ के मौके पर शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत की पत्नी को ट्रेडीशनल आउटफिट में देखा गया. हाथों में लाल चूड़ी पहने और माथे पर बिंदी सजाए हसीना बला की हसीन लगीं. आप भी देखिए तस्वीरें.

1/7
पूरे देश में आज सुहागनें करवा चौथ का त्यौहार मना रही हैं. ऐसे में भला सेलिब्रिटीज कैसे पीछे रहतीं. आज पैप्स ने पारंपरिक अंदाज में मीरा राजपूत को स्पॉट किया.
पूरे देश में आज सुहागनें करवा चौथ का त्यौहार मना रही हैं. ऐसे में भला सेलिब्रिटीज कैसे पीछे रहतीं. आज पैप्स ने पारंपरिक अंदाज में मीरा राजपूत को स्पॉट किया.
2/7
सुर्ख लाल साड़ी में शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत ने पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली है. इस ट्रेडीशनल वेयर में हसीना का ऐसा खूबसूरत अंदाज देख वाकई कोई भी उनपर लट्टू हो जाएगा.
सुर्ख लाल साड़ी में शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत ने पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली है. इस ट्रेडीशनल वेयर में हसीना का ऐसा खूबसूरत अंदाज देख वाकई कोई भी उनपर लट्टू हो जाएगा.
3/7
इस ट्रेडीशनल वेयर में हसीना ने जमकर पैप्स के सामने पोज भी दिया. उनकी इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है और ये तेजी से वायरल हो रही हैं.
इस ट्रेडीशनल वेयर में हसीना ने जमकर पैप्स के सामने पोज भी दिया. उनकी इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है और ये तेजी से वायरल हो रही हैं.
4/7
एंटरप्रेन्योर और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी मीरा राजपूत ने करवा चौथ के मौके पर लाल साड़ी कैरी किया था जिसके बॉर्डर में खूबसूरत कारीगरी देखने को मिलती है. इसके साथ ही उन्होंने हेवी डिजाइनर ब्लाउज पेयर किया है जो उनके ओवरऑल लुक को काफी क्लासी और एलिगेंट बना रहा है.
एंटरप्रेन्योर और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी मीरा राजपूत ने करवा चौथ के मौके पर लाल साड़ी कैरी किया था जिसके बॉर्डर में खूबसूरत कारीगरी देखने को मिलती है. इसके साथ ही उन्होंने हेवी डिजाइनर ब्लाउज पेयर किया है जो उनके ओवरऑल लुक को काफी क्लासी और एलिगेंट बना रहा है.
5/7
अपने इस साड़ी लुक को मीरा ने हैवी इयरिंग्स के साथ कंप्लीट किया. साथ ही उन्होंने अपने बाल खुले रखे थे जिससे उनकी खूबसूरती और भी निखर के सामने आ रही थी.
अपने इस साड़ी लुक को मीरा ने हैवी इयरिंग्स के साथ कंप्लीट किया. साथ ही उन्होंने अपने बाल खुले रखे थे जिससे उनकी खूबसूरती और भी निखर के सामने आ रही थी.
6/7
सटल मेकअप और माथे पर लाल बिंदी लगाए हसीना बहुत खूबसूरत लग रही हैं. अपने पूरे लुक को उन्होंने डिजाइनर बटुए के साथ पूरा किया. ये हैंड बैग भी उनके इस लुक को कॉम्प्लिकेंट कर रहा है.
सटल मेकअप और माथे पर लाल बिंदी लगाए हसीना बहुत खूबसूरत लग रही हैं. अपने पूरे लुक को उन्होंने डिजाइनर बटुए के साथ पूरा किया. ये हैंड बैग भी उनके इस लुक को कॉम्प्लिकेंट कर रहा है.
7/7
सोशल मीडिया पर तो शाहिद कपूर की पत्नी अपने ग्लैमरस अंदाज से सुर्खियां बटोरती ही हैं. एक बार फिर उन्होंने इस रॉयल लुक से सभी की तारीफें अपने नाम कर ली हैं.
सोशल मीडिया पर तो शाहिद कपूर की पत्नी अपने ग्लैमरस अंदाज से सुर्खियां बटोरती ही हैं. एक बार फिर उन्होंने इस रॉयल लुक से सभी की तारीफें अपने नाम कर ली हैं.
Published at : 10 Oct 2025 06:45 PM (IST)
Tags :
Mira Rajput Karwa Chauth 2025

Photo Gallery

